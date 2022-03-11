İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan vatandaşlara Cumartesi uyarısı

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Cumartesi günü, bu 4, 5 günün en yoğun kar yağışının olacağı gün. Dolayısıyla bu hassasiyeti özellikle yarın için gösterin ve evinizde kalın. Araç kullanmayın, toplu taşıma kullanın. Çocuklarımızın ve gençlerimizin bolca kitap okumalarını ve güzel vakit geçirmelerini diliyorum" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Afet Koordinasyon Merkezi'nde karla ilgili gelişmeler ve alınan tedbirler konusunda bilgi verdi. Vatandaşlara uyarılarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Sabah Meteoroloji ile ilgili bilgi aldığım arkadaşlarımla ifade etmek isterim ki tahminler aslında tam da ifade edildiği biçimde yaşanıyor. Açıkçası bölgesel ani bastıran kar yağışıyla bir anda bir yığılma yaşanıyor. Basın ekspres yolu, Tem bağlantısı ve yine kuzeye doğru devam eden hatta yoğunlaştı sabah. Dönem dönem hafifleme olsa da ani bastıran bir kar yağışıyla bir anda hiçbir şey yok dediğiniz yolda kar yığınları oluyor. Vatandaşlarımızın iş birliği bizim şuandaki en kritik konumuz. Çok zaruri zorunlu olmadığı sürece lütfen vatandaşlarımız trafiğe çıkmasınlar. Can sağlığı ambulans, itfaiye gibi bir çok hizmetlerin aksamaması konusunda önceliğin olduğunu ve ona dönük vatandaşlarımızın duyarlı olmaları gerektiğinin altını çizelim. Aslında Cumartesi günü yarın kar yağışı unsurunda belki de en yoğun gün olacak. Gerçekten çok yoğun bir kar yağışı beklenmekte. Zaten hafta sonuna girmiş oluyoruz daha bu konuda tedbirli ve rahat olacağını düşünüyorum vatandaşlarımızın. Yoğun bir tuzlamanın hem kurumumuz tarafından hem de diğer kurumlar tarafından devam ettiğini 3 gün içerisinde 30 bin tonun üzerinde tuz kullanıldığını buradan ifade edelim. Bu verdiğim sayı sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kullanılan sayı diğer kurum ve kuruluşlarında kullandıkları ayrı" diye konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel