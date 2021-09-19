İBB Askıda Fatura projesi nedir? Askıda Fatura uygulaması nedir, ne demek? Askıda Fatura projesi kaç ödül aldı?

Askıda Fatura nedir? Askıda Fatura ne demek? Askıda Fatura ödemesi nereden yapılır? Askıda Fatura hangi şehirlerde aktif? Askıda Fatura projesine nasıl katılınır? Askıda Fatura projesi hangi ülkelerde var? Askıda Fatura projesi ve uygulaması hakkında bilgiler sizlerle... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

ASKIDA FATURA NEDİR?

Ekrem İmamoğlu Askıda Fatura uygulamasını, "Kampanyanın özü şu: İbb tarafından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilmiş aileler, İBB'nin internet sitesine giriş yapacak. Karşısına çıkacak olan, 'askıda fatura' uygulamasına tıklayacak; İBB kuruluşları olan İSKİ ve İGDAŞ'a ait su ve doğal gaz faturalarının bilgisini buraya yazacak. Fatura ödeyerek hayır yapmak isteyen hemşehrilerimiz de su için farklı fiyat aralığında, gaz için farklı fiyat aralığında fatura ödeme tercihinde bulunabilecek. Kampanya ile ilgili tüm ayrıntılara, ibb.gov.tr'ye girerek askıda fatura uygulamamızda görebilirsiniz. Mübarek Ramazan ayında, ihtiyaç sahibi olduğu kanıtlanmış ailelerin su ya da doğal gaz faturasını ödemek isteyen hayırsever vatandaşlarımızı, kampanyamıza güçlü bir desteğe davet ediyoruz. Su ya da gaz faturasını ödeyemediği için gelecek günleri kendine dert eden vatandaşlarımıza hep birlikte sahip çıkalım. Bu zor günlerde kimseyi geride bırakmayalım" sözleriyle açıklamıştı.

ÖDENEN FATURA MİKTARI 39 MİLYOR TL'Yİ ULAŞTI

İhtiyaç sahibi vatandaşlar ile hayırsever vatandaşlar arasında dayanışma sağlanmasını ve pandemi sürecinde zor durumda olan vatandaşlara yardımcı olunmasını amaçlayan ''Askıda Fatura Projesi'' ile askıdan alınan 270 binin üzerinde fatura ile 39 milyon liralık fatura ödenmiş oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Askıda Fatura ile başlattığı yardımlaşma dayanışması; aile destek paketi, anne-bebek destek paketi ve eğitim destek paketleriyle kapsamını genişleterek ihtiyaç sahiplerini hayırsever vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor.

'ASKIDA FATURA' PROJESİ KAÇ ÖDÜL ALDI?

İBB'nin, 'Askıda Fatura' projesi Türkiye'deki yardımseverlerin desteğiyle 41 Milyon TL'lik dev bir dayanışmaya dönüştü. Rakam her geçen gün daha da artıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "İstanbul'da kimseyi darda bırakmayacağız" diyerek duyurduğu iyilik hareketine dünyanın da ilgisi sürüyor. Proje 6. Ödülünü ABD'den aldı.

BUGÜNE KADAR 280 BİN FATURA ÖDENDİ

Askıda fatura projesinde ödenen su, elektrik ve doğalgaz faturası miktarı 41 milyon TL'ye ulaştı. Darda kalan İstanbulluların askıdan alınan fatura miktarı ise 280 bini aştı.

Pandeminin oluşturduğu ekonomik sıkıntılara karşı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hayata geçirilen 'Askıda Fatura' projesine yardımseverlerin ilgisi artarak devam ediyor. Projenin hayata geçtiği Mayıs 2020 tarihinden itibaren ödenen fatura miktarı 280 bin faturaya karşılık gelen 41 milyon TL'ye ulaştı. İBB'nin Askıda Fatura ile başlattığı yardımlaşma dayanışması; 'Aile Destek Paketi', 'Anne-Bebek Destek Paketi' ve 'Eğitim Destek Paket'leriyle kapsamını genişleterek, ihtiyaç sahiplerini hayırsever vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

6'INCI ÖDÜLÜNÜ ALDI

İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığının (BİDB) hayata geçirdiği 'Askıda Fatura' projesi dünyada ses getirmeyi sürdürüyor. Proje son olarak Amerika merkezli IDC'nin düzenlediği dijital inovasyon projelerinin öne çıkarıldığı etkinlikte 6'ıncı ödülünü aldı. Askıda fatura projesi daha önce de Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı'nın (NALAS) düzenlediğiİyi Uygulamalar Sempozyumu'nda, Avrupa'da 'İyi Uygulama' örneği kategorisinde;IDC CIO 2020 ödüllerinin 'İş Geliştirme'kategorisinde; Sürdürülebilir İş ödüllerinin 'Sosyal Etki/ Covid-19 Çalışmaları' kategorisinde; IDC CIO 2021 ödüllerinin hem IT Cost Efficiency hem de 'Business Enablement' kategorisinde ödül aldı.

ÖZGÜNER: "PANDEMİ DÖNEMİNDE SOSYAL YARDIMLAR ALTI KAT ARTTI"

Askıda Fatura projesi son ödülünü ABD'den aldı. Online olarak gerçekleştirilen ödül töreninin The Brige to Colloboration (işbirliği köprüsü) konulu oturumunda konuşma yapan İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığının (BİDB) Erol Özgüner, pandemi öncesinde sosyal yardım ihtiyacı duyan aile sayısının, altı kat artarak 250 bine ulaştığını söyledi. Konuşmasının ardından Özgüner, İBB adına 'geleceğin dijital inovasyonu' ödülünü aldı.

İBB'nin öncülük ettiği kampanyalara https://askidafatura.ibb.gov.tr/ sitesinden ulaşılıp, askıdaki faturalar ödenebiliyor.

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