Hyaluronik asit nedir? Hyaluronik asit ne işe yarar? Hyaluronik asidin cilde faydaları nelerdir?

Son zamanlarda cilt bakımında trend olan hyaluronik asitli serumlara cildimizin ihtiyacı vardır. Hyaluronik asit vücudumuzda bulunan bir asittir. Fakat yıllar geçtikçe azalır ve vücudumuz bu aside daha çok ihtiyaç duyar. Peki, "Hyalüronik asit nedir? Hyaluronik asit ne işe yarar? Cildimiz hyaluronik asit serumlara neden ihtiyaç duyar? Hyaluronik asidin cilde faydaları nelerdir?" Bu soruların yanıtları haberimizin devamında.

HYALURONİK ASİT NEDİR?

Hyaluronik asit, cildimizde doğal olarak oluşan bir maddedir. Özellikle su bazlı olduğundan daha çok nemsiz ciltlerin ama her türlü cildin ihtiyaç duyduğu bir nemlendiricidir. Bağlayıcı özelliği bulunur ve yoğun nemlendirir. Bu yüzden cilt sağlığının temel taşlarından biridir. Vücudumuzda doğal olarak bulunan hyalüronik asit, dışarıdan takviye sağlayarak da alınabilen bir bileşen. Hatta yaş ilerledikçe ihtiyaç artıyor ve alınması gerekiyor da denilebilir. Belli bir yaştan sonra vücuttaki hyalüronik asit üretimi yavaşlıyor. Böyle olunca cilt yumuşak dokusunu ve esnekliğini kaybediyor. Günümüzde hyalüronik asit birçok kozmetik ürünün içerisinde bulunuyor. Artık birçok yerde hyalüronik asit serumu ve kremler, nemlendiriciler ve makyaj malzemeleri ile karşılaşmak oldukça kolay ve mümkün. Aynı zamanda, hyalüronik asit gıda takviyesi olarak da kullanılabiliyor.

HYALURONİK ASİT NE İŞE YARAR?

Hyaluronik asit, cilt bağ dokusunda ve eklemlerde bulunan doğal bir asittir. Tıbbi yöntemlerle cildinalt dokusuna yerleştirilebildiği gibi, hyaluronik asit içeren serum, krem gibi cilt bakım ürünleri ile de cildin üst dokusunun da nemlenmesi sağlanabiliyor. Bu işlemler, düzenli kullanımda hyaluronik asidin etkisiyle cilde canlılık, ışıltı, esnek ve sağlıklı bir görünüm veriyor.Cilt daha nemli,daha taze ve dolgun görünüyor. Aynı zamanda yaş ilerledikçe göz kenarlarında çıkan kaz ayakların giderilmesine yardımcı olur. Kısaca, hyaluronik asidin görevi su tutmak. Bunu sağlayarak cildin daime nemli ve esnek kalmasını sağlıyor.

CİLDİMİZ HYALURONİK ASİT SERUMLARA NEDEN İHTİYAÇ DUYAR?

Hyaluronik asit birçok cilt tipinde uygulanabilir olmasıyla çok yönlü bir asittir. Nemsiz ciltler hyaluronik aside özellikle su bazlı olması sebebiyle daha çok ihtiyaç duyar. Hyaluronik asit ile cildimiz, daha esnek ve fresh bir görüntüye sahip olur. Kış aylarında çoğu insanın cildi kuruduğu için çoğu insan hyaluronik asit ile cildine takviye yapar. Cildin elastikiyetini korur ve kırışıkları yok edip, yaşlandırmayı geciktirir.

HYALURONİK ASİDİN CİLDE FAYDALARI NELERDİR?

Hyalüronik asit kullananlar, genel olarak cildinde yarattığı sonuçtan çok memnun. Bu polimer herkese ihtiyacı olan bakımı, nemi verme konusunda gayet başarılı. Bu sebeple de her gün birçok kişi hyalüronik asit içeren ürünleri günlük bakım rutinleri ve makyaj ritüellerine ekliyor.

Bu polimer, suyu tutar ve tüm hücrelere taşır. Eklemlerdeki sıvı miktarının korunmasını sağladığı için hareket sistemi için de yüksek derecede önemli. Hyalüronik asit, susuz kalan eklemlerde görülen sürtünme kaynaklı sorunların tedavisinde kullanılıyor. Hatta bazı durumlarda iğne ile enjekte ederek eklem içerisine direkt asit takviyesi de yapılabiliyor. Hyalüronik asit birçok alanda tedavi yöntemi olarak kullanılıyor. Uzman doktorlar, eklem problemlerinin devamında görülen kronik yorgunluk ve kas, eklem ağrıları için, lens kullanımı nedeniyle gözünde nemsizlik ve göz pınarlarında kuruluk yaşayanlar için, hyalüronik asit takviyesi önerebiliyor.Bu asit suyu tuttuğu için cildin nemini dengeleyebiliyor. Bu asit ciltte eksilirse hemen fark edilebiliyor. Böyle bir durumda ciltte solukluk vepullanma görülebiliyor. Kısaca sağlıksız bir cilt ortaya çıkabiliyor. Su bazlı bir asit olması yağlı ciltlerde yağ oranını dengelemesini sağlayabiliyor. Sağlıklı yapıya ulaşan bir cilt, sıkılaştığı için ve antioksidan, antibakteriyel özellikleri nedeniyle dışarıdan gelecek olan zararlı maddelere karşı da kendini koruyup, güçlü bir forma ulaşıyor. Ciltte leke ve sivilce gibi yaralar varsa dahi hızlı iyileşmesine destek oluyor. Enjeksiyonla dudaklar, göz altları ve diğer bölgelerde kullanılarak daha dolgun bir görünüm oluşturur. Bu ürün d vitamini gibi diğer serumlarla kullanıldığı takdirde etkisini artırır.

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