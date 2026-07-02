Belediye başkanı timsahla evlendi

Meksika'nın Oaxaca eyaletinde bulunan San Pedro Huamelula kasabasında her yıl düzenlenen sıra dışı tören bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Belediye Başkanı Daniel Gutiérrez, yerel halkın "prenses" olarak adlandırdığı dişi bir timsahla sembolik nikâh kıydı.

Kasaba sakinlerinin geleneksel kıyafetlerle katıldığı törende timsah, beyaz gelinlik giydirilerek müzik ve danslar eşliğinde kasabada dolaştırıldı. Güvenlik amacıyla hayvanın ağzı bağlanırken, nikâhın ardından belediye başkanı timsahı öperek ritüeli tamamladı.

BEREKET VE BARIŞI SİMGELİYOR

Yaklaşık 230 yıllık geçmişe sahip ritüelin, bölgedeki Chontal ve Huave yerli toplulukları arasındaki tarihi birliği simgelediği belirtiliyor. Yerel inanışa göre belediye başkanı Chontal kralını, timsah ise Huave prensesini temsil ediyor. Sembolik evlilik sayesinde yağmurun, bereketli hasadın, bol balığın ve refahın geleceğine inanılıyor.

"İKİ KÜLTÜRÜN BİRLEŞMESİNİ KUTLUYORUZ"

Tören sonrası konuşan Belediye Başkanı Daniel Gutiérrez, "İki kültürün birleşmesini kutluyoruz. Halkımız mutlu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com