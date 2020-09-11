Huzur Sözleri | Huzur ile ilgili sözler, huzur veren sözler, huzur dolu sözler, 2020 huzurla ilgili sözler Huzur sözleri ile manevi dünyanızı zenginleştirebilirsiniz. Sevdiklerinize, tanıdıklarınıza, akrabalarınıza, arkadaşlarınıza huzur sözleri mesajları gönderebilir ve onların da huzurlu olmasını sağlayabilirsiniz. Sizler için en güzel huzur sözlerini derledik. İşte karşınızda huzur sözleri 2020, huzurla ilgili sözler, huzur veren sözler...

Huzur sözleri hayata bakış açınızı değiştirecek sözlerin başında gelir. Birbirinden anlamlı, derin, manalı huzur sözleri ile maneviyatınızı arttırabilirsiniz. Huzur sözleri nelerdir? Huzur ile ilgili sözler, huzur veren sözler, en iyi huzur sözleri, huzur dolu sözler, huzur mesajları, 2020 huzur sözleri tamamı haberimizde.

HUZUR SÖZLERİ

- Benim ümmetimin dilleri sussa dahi halleri İslâm'ı konuşur. ( Hz. Muhammed (S.A.V.) )

- Bana yakın olanlar soyumdan gelenler değil, yolumdan gelenlerdir. ( Hz. Muhammet (S.A.V.) )

- Allah'ım gönlümde lanı hakkımda hayırlı eyle hakkımda hayırlı olanları da gönlüme razı eyle.

- Allah bir kulu severse yalvarmasını dinlemek için onu sıkıntı verir.

- Her insanın kıymeti ahlakının güzelliği kadardır.

- Hiçbir acı, cehaletten daha fazla zahmet verici değildir. (Hz. Ali)

- İnsanı maskara eden, dilidir. (Sadi)

- Sizin davranışlarınıza bakıp da müslümanlığa özenen kimseler yoksa imanınızı gözden geçirin.

- Tek kurtuluşumuzun Duam. Seni yüreğimden dilime düşürene hamdolsun!

- Belki de ezan dünyayı Ez Rabb'ini an demekti.

- Niyeti kötü olanın attığı ok elbet kendine döner.

- Adaletsizlik eden, adaletsizliğe uğrayandan daha mutsuzdur.

- Aklın abdesti ilim ile gönlün abdesti aşk ile alınır. (Hz. Ali)

- Allah'tan gelene razı olursak Allah da bizden razı olur. (Hz. Mevlana)

- Eğri ok, doğru yol almaz. (Hz. Ali)

- İyiliği gizlemek, kötülüğü gizlemekten daha üstündür.

- Kafire karşı Elif gibi dimdik Allah'a karşı Vav gibi eğilirim.

- Şans yoktur! Allah neyi nasip ederse vardır.

- Huzur diyorum adının yanına ne de güzel yakışıyor...

- Her insan huzur verir; Kimi gelince, kimi gidince.

- Haram yolda huzur ararsan, huzur sana haram olur.

- Kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. (Rad Suresi 28. ayet)

- Allah bir kapıyı kaparsa emin olun ki bin kapıyı açar.

- Allah oyunbozanların en büyüğüdür.

- Kim Allah'tan korkarsa Allah na bir çıkış yolu ihsan eder.

- Kainatta en yüksek hakikat imandır, imandan sonra namazdır.

- Tatlı suyun başı, kalabalık olur. (Hz. Mevlana)

- Kurdun elinden çobanlık gelmez. (Sadi)

- Güzel konuşmanın sırrı, lüzumsuz sözleri terk etmektir.

- Görmeden sevilir mi seviliyor işte, salat ve selam sana ya Resul Allah.

- Kaç dil bildiği önemli değil. Gönül dili bilmektir insanı değerli kılan... (Hz. Mevlana)

- Sana gelen her iyilik Allah'tandır... Kötülük ise nefsindendir.

- Sevmek bu kadar güzelse kim bilir sevmeyi yaratan ne kadar güzeldir.

- Bütün insanlar günah işler fakat günah işleyenlerin en hayırlısı tövbe edenlerdir.

HUZUR İLE İLGİLİ SÖZLER

- Ne olur ne olmaz diye bir yerlere sakladığım bir tutam huzur vardı. Bulamıyorum.

- Ve yaşlandıkça anladığın şey, hayatta tek önemli şeyin mutluluk ve huzur olduğu.

- Vicdanın rahatsa kimin ne dediğinin önemi yok.

- Sesindeki huzuru hiç kimse bilmesin, kıskanırım.

- Her umut veren sevilmez. Ama her huzur veren sevilir. (Murat Avcı)

- Mekan her zaman bulunur da huzur veren insan her zaman bulunmaz.

- Huzur verecek insanlar lazım, yaşam enerjimi sömürecek insanlar değil!

- Huzuru sağda, solda ya da dışarıları da arama, huzur abdest ile tespihin arasındadır.

- Huzur annedir, huzur babadır, huzur mutlu olduğun insanlarda saklı olan bir duygudur.

- İkimizde birbirimize olmayan şeyleri aradık. Sen ben de kusur, ben sen de huzur.

- Selam olsun; tuttuğu eli bir ömür bırakmayana, o elin demlediği çayda huzur bulana.

Huzur sözleri

- Huzur çok güzel bir şey, hele ki sevdiğin insanda buluyorsan. Tarifi yok, tarif edilemez.

- Yanında huzur bulduğunuz insanlar servetinizdir.

- Benim servetim, yanında huzur bulduklarımda saklı.

- Seni mutsuz edip gidenleri boş ver, Allah sana huzur verenleri, yanından ayırmasın yeter!

- Huzuru bulmanın en hızlı yolu, huzurumuzu bozanlardan uzak durmaktır.

- Huzuru bulduğun yere arkanı dönüp gitmek olmaz ki.

- İkimizde birbirimizde olmayan şeyleri aradık. Sen bende "Kusur", ben sende "Huzur".

- Selam olsun; tuttuğu eli bir ömür bırakmayana, o elin demlediği çayda huzuru buluna.

- Huzuru dağlarda, ormanlarda, denizlerde aramak yanlış, huzur sende, senin içinde saklı.

- Sıkıntı ve huzursuzluk mutlaka bir günahın cezası, huzur ise bir ibadetin karşılığıdır.

- Huzurla yenen katık ekmek, huzursuz saraylarda yenen lüks yemeklerden daha iyidir.

- Huzur bulmak istiyorsanız, ezan ile dirilin, namaz ile yaşayın.

- Huzuru arıyorsan dost olmalısın, çabuk pişmanlık getirecektir, işine gücüne bak oralarda bulacaksın.

- Sıkıntı ve huzursuzluk günahınızın cezasıdır. Huzursa ibadetin karşılığı olarak verilir.

- Huzur istiyorsan zahmetle beraber gelir sana. Sevinç istiyorsan kaygıyla beraber bulabilirsin.

- Boş verdiğin kadar huzurlu, takmadığın kadar mutlusun.

- Mesafe iyidir. Ne haddini aşan olur ne de huzurunu kaçıran.

- Huzur olan yerde gurbet hasreti asla olmaz.

- Huzur, sevgi ile nefretin ötesindedir.

- Huzur, kalbinizdeki Allah'a (c.c.) olan sevgide gizlidir.

- Bir güzellik yap kendine. Sadece sahip olduklarını düşün, mutlu ol onlarla.

- Huzura giden en kısa yol, gerçeklerden geçer. Çünkü yalan huzursuz eder.

En güzel huzur sözleri

HUZUR VEREN SÖZLER

- Her insan huzur verir; kimi geldiği zaman, kimi de gittiği zaman.

- Hata yapmaktan korkan bir insan hiçbir şey yapamaz. (Abraham Lincoln)

- Huzuru kendi içimizden başka yerde aramak havanda su dövmek gibidir.

- Şimdi bana, biraz çam havası lazım. Biraz yeşil, biraz mavi. Bir semaverde odun ateşinde demlenmiş çay, en çok da huzur.

- Herkes huzur verebilir ama bazısı gelince bazısı gidince.

- Hayırlı eş, huzurun başlangıcıdır. (Hz. Ali)

- Huzur bulmak için önce huzura gidin. Secdeye!

- Her umut vereni sevemezsin. Ama sana huzuru veren herkesi sevebilirsin.

- Başını sokacak bir evin varsa, sobanın üzerinde çayın kaynıyorsa, sevdiklerin de yanındaysa, işte dünyanın en büyük servetine sahipsin.

- Huzur sindirilmiş mutluluktur. (Victor Hugo)

- Yanında huzuru bulduğun o insanlar servetindir.

- Dünya huzurunu bulmak istiyorsan önce iç huzurunu sağlamalısın.

- Mekân her zaman bulunur da huzur veren insan her zaman bulunmaz.

- Huzuru bulmanın en hızlı yolu, huzurunuzu bozanlardan uzak durmaktır.

- Üzülme ey dost! Kış biter, yaz gelir. Dert biter, mutluluk gelir. Yeter ki kalbin temiz, umudun Allah olsun. Bir bakmışsın ki; sıkıntı biter, huzur gelir.

- Huzuru istersen eğer içine bak.

- Dünyadaki huzursuz insanlar kalplerinde haset ve kin taşıyan kişilerdir.

- Tavrımızı kişilere göre ayarlamaktayız. Herkes iyilik ederse bizlerde iyilik yaparız. Fakat başkaları eziyet yaptığı zaman bizlerde buna eziyet ile beraber karşılık veririz diyen kişilerden olmamalısınız.

- İç huzur sağlanmadan, dünya huzuru bulunmaz.

- Huzurlu olan kişi, değiştiremeyeceği şeylerin farkına varan insandır.

- Güzel gören güzel düşünecek ve güzel düşünen bu kısacık hayattan bir şekilde zevk alacak. Sır bu. Bu sırra ulaşmamız dileğiyle.

Huzur dolu sözler

HUZUR DOLU SÖZLER

- Dışarıya kapanmak demek aslında içeriye açılmaktadır. Huzuru istiyorsan az eşya, az insan olmalı.

- Huzur dolu kalple bir parça ekmek varsa senden zengini yotkur.

- Huzurunuz kalmadıysa eğer birbirinize ait olduğunuzu unuttuğunuzdan kaynaklanıyor.

- Huzurun içinde, sıkıntı çekmeden yaşamak isteyen kişiler, tüm bildiklerini söylememeli, tüm gördüklerini yargılamadan yaşamaya devam etmelidir.

- Huzurun olmalı az da olsa huzurun olmalı. Seni güçlü kılabilecek kadar acın olmalı. Biraz garip olacak ama bazen kimseye aldanmayacak kadar taş kalbin olması gerekir.

- Üzgün olmayı tercih edenlerdenseniz eğer geçmişte yaşamaya devam edin. Endişeli olmak isterseniz gelecekte yaşamalısınız. Ama huzuru isteyenlerdenseniz anınızı yaşayın.

- Sorunun kendinde olduğunu kabul etmek istemeyen insanlar, sorunun çözümünü başka insanların huzurunu bozmakta bulurlar.

- Kalp bir defa kırıldığında hiç kimseye aldırış etmez. Her şeyi bırakır. Belki mutluluğun sonunda huzurun başlangıcı vardır.

- Yalnızlık, senin bir daha üzülmeyeceğin ve kırılmayacağına işaret eder ve bu da huzura eşittir. Onu çekilmez kılan tek şeyse yenilmişlik hissidir.

- Huzur içinde ve sıkıntı çekmeden yaşamak isteyenler, bütün bildiklerini söylememeli, bütün gördüklerini yargılamamalıdır.

- Huzurla insan arasındaki ilişki, oksijen ile karbondioksit arasındaki ilişki gibidir. Birinin çok olduğu yerde diğeri az olur.

- Bir köpeğin verdiği huzuru insanlar veremez.

- Huzuru eğer kendi içerimizde bulamazsak, başka yerde aramanın anlamı sadece hüsrandır.