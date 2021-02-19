Huysuz Virjin kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Huysuz Virjin öldü mü? Seyfi Dursunoğlu kimdir?

Seyfettin "Seyfi" Dursunoğlu, bilinen sahne adıyla Huysuz Virjin, Türk drag queen, şarkıcı ve sunucudur. Huysuz Virjin kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Huysuz Virjin öldü mü? Seyfi Dursunoğlu kimdir? Huysuz Virjin hayatı ve biyografisi nedir? Oyunculuğu ve sunuculuğu nedir?

Seyfettin "Seyfi" Dursunoğlu, bilinen sahne adıyla Huysuz Virjin, Türk drag queen, şarkıcı ve sunucudur. Huysuz Virjin kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Huysuz Virjin öldü mü? Seyfi Dursunoğlu kimdir? Huysuz Virjin hayatı ve biyografisi nedir? Oyunculuğu ve sunuculuğu nedir? İşte detaylar haberimizde...

HUYSUZ VİRJİN KİMDİR?

Seyfettin "Seyfi" Dursunoğlu (1 Ekim 1932, Trabzon – 17 Temmuz 2020, İstanbul), bilinen sahne adıyla Huysuz Virjin, Türk drag queen, şarkıcı ve sunucu. 1970'lerden 2010'lara kadar sürdürdüğü eğlence programları ile Türkiye'de televizyonların tanınan bir eğlence figürü hâline gelmişti.

HAYATI VE KARİYERİ

1932 yılında Trabzon'da doğdu. Bir süre Trabzon'da Yenicuma Mahallesinde yaşadı, 1938 yılında ailesi ile İstanbul'a geldi. Lise hayatına önce Arnavutköy'de yer alan Özel Boğaziçi Lisesi'nde yatılı olarak başladı, ailesinin isteği ile 9. sınıfta Heybeliada'da yer alan Askeri Deniz Lisesi'ne gitmek zorunda kaldı. İki yıl sonra bir türlü adapte olamadığı Deniz Lisesi'nden ayrılarak Haydarpaşa Lisesi'ne geçti. Liseyi bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İngiliz Filolojisi'ne başladı. Babasının iflas etmesi üzerine oradaki eğitimini yarıda bırakarak askere gitti. Askerliğini tamamladıktan sonra Sosyal Sigortalar Kurumunda memur olarak çalışmaya başladı. 18 yıl SSK'de devlet memurluğu yaptıktan sonra işinden ayrıldı.

1970'te Huysuz Virjin olarak önce küçük kulüplerde sahneye çıkmaya başladı. Ünü ağızdan ağza yayıldıkça daha büyük kulüplerden teklif almaya başladı. Her yıl İzmir Fuarı'nda sahneyi Türkiye'nin tanınmış solistleriyle paylaştı. İzmir Fuarı'na gelen binlerce insan sayesinde, televizyona çıkmadı ama tüm Türkiye'de kendinden bahsettirdi.

Seyfi Dursunoğlu, "Huysuz Virjin" karakteriyle en büyük sıçramayı TRT'de Öztürk Serengil'in yarışma programına katılarak yaptı. Aynı programda, tek kanalın seyredildiği bu dönemde Huysuz Virjin'in Öztürk Serengil'e verdiği esprili cevapları gördükten sonra herkes ondan bahsetmeye başladı. Seyfi Dursunoğlu, Huysuz Virjin tiplemesiyle kimsenin söyleyemediklerini söyleyecek güce ulaştı. Gerçekleri esprili bir tarzda ifade etmesi ve sahne şovlarıyla ünü yayıldı.

1970'lerde Huysuz Virjin 1. adında bir kanto plağı yaptı.

Pek çok ülkede sahne alan Dursunoğlu, Huysuz Show adlı programıyla kendini tüm Türkiye'ye tanıttı ve sevdirdi. Dursunoğlu, bir dönem Popstar Türkiye yarışmasının ikinci sezonunda, İbrahim Tatlıses, Garo Mafyan ve Deniz Seki gibi şarkıcı ve sanatçılarla birlikte jüri üyeliği de yaptı.

2007 yılında Radyo Televizyon Üst Kurumu (RTÜK) tarafından programının yayınlandığı televizyon kanallarına dolaylı olarak baskı yapıldığı ve sansür uygulandığını gerekçe göstererek Huysuz Virjin'i artık canlandırmayacağını açıkladı ancak 2012'de Show TV'de yayınlanan Huysuz'la Dans Eder misin? programını sundu. Aynı yıl Star TV'de yayınlanmaya başlayan, Benzemez Kimse Sana adlı yarışmada jüri üyeliği yapmıştır. Programın final bölümüne son kez Huysuz Virjin olarak çıkmıştır ve "Bu benim son kantom" diyerek yaşından dolayı bir daha kanto yapamayacağını dolaylı bir yönden anlatmıştır. Ayrıca 15 milyon TL tutarındaki mal varlığını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlayacağını açıklamıştır.

2013 yılında "Benzemez Kimse Sana" (Show TV) programında jüri üyesi olmuş ancak TMSF Show Tv'yi satışa çıkardığı için jüri üyesi olduğu "Benzemez Kimse Sana" programı yayından kaldırılmıştır. Seyfi Dursunoğlu "Doritos Akademi" reklamlarında oynamıştır. Huysuz Virjin tiplemesiyle "Katina" isimli seslendirdiği şarkısı vardır.

2014 Aralık ayında Dursunoğlu Star TV ile anlaşmış, ve yeni yılda yeniden ekranlarda olacağını açıklamıştır. 24 Ocak 2015 Cumartesi akşamı "Benzemez Kimse Sana" programının 3. sezonunda yeniden jüri üyeliğini yaptı. Doğuş Yayın Grubu tarafından ilk 4 bölümü istenildiği reytingleri alamadığı gerekçesiyle 20 Şubat 2015 tarihinde beşinci bölümü ile program sona ermiştir.

Dursunoğlu, son olarak 2017'den 2018 yılına geçiş yapılırken "Huysuz'la Yılbaşı Özel" programında Kanal D ekranlarında sunuculuk yaptı.

SEYFİ DURSUNOĞLU VEFATI

KOAH hastası olan Dursunoğlu, 15 gün boyunca zatürre tedavisi gördüğü İstanbul Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde 17 Temmuz 2020 tarihinde ölmüştür. Cenazesi 20 Temmuz 2020'de Zincirlikuyu Camii'nden kaldırılarak Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Dursunoğlu'nun vasiyetinde, daha önce yaptığı açıklamalara uygun olarak Üsküdar'daki evini ve banka hesabında yer alan tüm maddi birikimini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktığı açıklandı.

SUNUCULUK

Gülünüz Güldürünüz (1976)

Huysuz ve Tatlı Kadın (1997-1998)

Huysuz Şimdi Hostes (1998)

Huysuz Show (1998)

Tatlı ve Huysuz Show (2002)

Turkstar (2004)

Huysuz'la Görücü Usulü (2008)

Dans Eder misin? (2005-2011)

Benzemez Kimse Sana (2012-2015)

Huysuz'la Yılbaşı Özel (2018)

OYUNCULUK

Film

Doğru Yoldan Ayrılanlar (1976) - Soyguncu

Sarhoş (1977)

Nokta ile Virgül Paldır Küldür (1979) - Çılgın Koca ve Kendisi

Melek Yüzlü Cani (1986) - Seyfi

İstiyorum (1989) - Seyfi

Dizi

Avrupa Yakası (2005) - Süheyla (50. bölüm)

İmkansız Aşk (2006) - Komşu (3. bölüm)

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Maylo (2016-2020)

Doritos (2012-2013)