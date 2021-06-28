Hüseyin Cesur; Dijital Ajans Seçerken Kriterlere Dikkat Edilmesi Gerektiğinin Altını Çizdi

Kurumsal ya da kişisel olarak hazırlanan site tasarımları ve reklamların, profesyonel dijital ajansları tarafından hazırlanmasıyla, daha fazla avantaj kazanıldığını söyleyen Crabs Media kurucu ortağı Hüseyin Cesur; aynı zamanda dijital ajans seçerken, bazı kriterlere dikkat edilmesinin altını çizdi.

Hüseyin Cesur; marka bilinirliğinizin artırılması, ürün ve hizmetlerinizin doğru şekilde tanıtılabilmesi için, dijital ortamda web sitelerine ihtiyaç duyulur. Ancak bunun için profesyonel ajanslarla iş birliği yapılmasının, daha avantajlı ve doğru olduğunun da altını çizdi.

Profesyonel Tasarımlar için Profesyonel Ajans Seçimi

Kişisel ya da kurumsal olarak web tasarımı yaptıracak olan kişilerin, dijital ajans seçiminde seçici davranmalarının altını çizen Hüseyin Cesur; özgünlüğe ve yaratıcılığa önem veren ajanslarla çalışılması gerektiğini söyledi.

Güvenilir hizmet anlayışını benimseyen, özgün ve kaliteli içerikler sunan dijital ajansların ön planda olmasının altını çizen genç kurucu, yapılan hizmetlerin de uygun fiyatlı olmasının, daha çok tercih edildiğini de söyledi.

2014 yılında kurulan ve başarılı markalarıyla yüzlerce çalışma yapmış Crabs Media Dijital Ajansı kurucu ortaklarından Hüseyin Cesur; web tasarımı dışında SEO çalışmaları, Google Ads hizmeti, Google Partners ortaklığı sayesinde Google reklamları, Facebook reklamları, e-posta hizmetleri ve daha birçok SEO uyumlu hizmeti sunduklarını dile getirdi.

Dijital Ajanslar Hizmet Çeşitliliğine Sahip Olmalı

Dijital ajansların, sadece web tasarımı değil, zengin hizmet çeşitliliğine sahip olmasının da altını çizen Hüseyin Cesur; kurumsal ya da kişisel olarak sunulan hizmetlerde özgünlük, yaratıcılık, güvenilirlik, bütünlük ve uyumluluk yanında şeffaflık olmasının da altını çizdi.

Crabs Media Dijital Ajansı'nın müşterilerinin ihtiyaçlarının bütününe odaklandığını ifade ederken; profesyonel web tasarımı ve reklamlar dışında; HTML hata kontrolü, Google güncelleme takibi, rakip ve kod analizi, meta analizi, anahtar kelime analizi, site içi teknik analiz, aylık teknik analiz, mobil uyumluluk kontrolleri ve daha fazlasını müşterilerine sunduklarını da vurguladı.

Kaynak: Bültenler