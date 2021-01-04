Hüseyin Baradan kimdir? Hüseyin Baradan kaç yaşında, nereli? Hüseyin Baradan hayatı ve biyografisi

"En iyi kötü kalpli adam" olarak tanınan Hüseyin Baradan kimdir? Hüseyin Baradan kaç yaşında, nereli? Hüseyin Baradan hayatı ve biyografisi

Gazetecilik ve foto muhabirliği ile başlayan çalışma hayatında, Demokrat İzmir, Hürriyet, Ege Ekspres gazetelerinde çalışanHüseyin Baradan hayatı ve biyografisi

HÜSEYİN BARADAN KİMDİR?

Hüseyin Avni Baradan, 15 Haziran 1932 - 30 Haziran 2004 yılların arasında yaşamış Türk sinema ve tiyatro oyuncusu ve gazetecidir. Hüseyin Avni Baradan ; Bir süre lise öğrenimi gördü ve sonra gazetecilik yaşamına atılarak, foto muhabirliği yaptı.

Gazetecilik ve foto muhabirliği ile başlayan çalışma hayatında, Demokrat İzmir, Hürriyet, Ege Ekspres gazetelerinde çalıştı. İzmir'de bir lokantada otururken, tesadüfen sinemaya başlayan (1950) Hüseyin Baradan, sinemada bazen "kötü adam", bazen "arkadaş canlısı, sevimli dost" karakterlerini başarı ile canlandırmış bir sanatçıdır. 1970'lerde yükselen seks filmleri furyasına uymayı benimsemeyen Baradan; eski mesleği foto muhabirliğine döndü. Bir süre de halkla ilişkiler alanında çalıştı. Ulusal Radyo Televizyon'un İzmir temsilciliğini yaptı. Ege-Koop basın ve halkla ilişkiler danışmanlığı yaparken, sigara yüzünden hastalanarak, 72 yaşında öldü.

Uzun süre sanat hayatına sinema filmleriyle devam eden Baradan, yazdığı kitapta, bir dönem Lütfi Kopan ile Karakediler isimli bir ikili oluşturarak tiyatro yaptıklarını da anlatır.

Birçok ödül ve sürekli basın kartı sahibi olan Hüseyin Baradan, İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve Foto Muhabirleri Derneği üyesiydi.

Hüseyin Avni Baradan

Eşini kaybettikten sonra (2000) sağlık konusunda gençliğin bilinçlenmesi için de etkinlikler gösteren sanatçı; bir hastanenin onarımı için başlatılan kampanyaya da büyük destek vermişti. 1965 yılında ilk kez başrol oynadığı[3] Hüseyin Baradan-Çekilin Aradan filminin adı yıllarca sinemaseverlerin diline dolanmış adeta bir özdeyiş gibi her yerde söylenir olmuştu. Hüseyin Baradan sanat yaşantısından arda kalan anılarını 1996 yılında kitap haline de getirdi. Bu Gözler Neler Gördü adlı anı kitabı Ege-Koop yayınlarından çıkmıştı. Kabri Manisa yolu üzeri İzmir Bornova ilçe mezarlığındadır.

Biyografisi

Hüseyin Baradan'ın yaşam öyküsünü 1996 yılında yayımlanan Bu Gözler Neler Gördü adlı anı kitabının ele alınıp incelendiği ilgili Vikipedi maddesinden okuyabilirsiniz.

Filmografisi

400 kadar filmde rol alan Hüseyin Baradan'ın kayıtlardaki 192 filmi aşağıda listelenmiştir: