Hüseyin Baradan kimdir? Hüseyin Baradan kaç yaşında, nereli? Hüseyin Baradan hayatı ve biyografisi
"En iyi kötü kalpli adam" olarak tanınan Hüseyin Baradan kimdir? Hüseyin Baradan kaç yaşında, nereli? Hüseyin Baradan hayatı ve biyografisi
Gazetecilik ve foto muhabirliği ile başlayan çalışma hayatında, Demokrat İzmir, Hürriyet, Ege Ekspres gazetelerinde çalışanHüseyin Baradan hayatı ve biyografisi
HÜSEYİN BARADAN KİMDİR?
Hüseyin Avni Baradan, 15 Haziran 1932 - 30 Haziran 2004 yılların arasında yaşamış Türk sinema ve tiyatro oyuncusu ve gazetecidir. Hüseyin Avni Baradan ; Bir süre lise öğrenimi gördü ve sonra gazetecilik yaşamına atılarak, foto muhabirliği yaptı.
Gazetecilik ve foto muhabirliği ile başlayan çalışma hayatında, Demokrat İzmir, Hürriyet, Ege Ekspres gazetelerinde çalıştı. İzmir'de bir lokantada otururken, tesadüfen sinemaya başlayan (1950) Hüseyin Baradan, sinemada bazen "kötü adam", bazen "arkadaş canlısı, sevimli dost" karakterlerini başarı ile canlandırmış bir sanatçıdır. 1970'lerde yükselen seks filmleri furyasına uymayı benimsemeyen Baradan; eski mesleği foto muhabirliğine döndü. Bir süre de halkla ilişkiler alanında çalıştı. Ulusal Radyo Televizyon'un İzmir temsilciliğini yaptı. Ege-Koop basın ve halkla ilişkiler danışmanlığı yaparken, sigara yüzünden hastalanarak, 72 yaşında öldü.
Uzun süre sanat hayatına sinema filmleriyle devam eden Baradan, yazdığı kitapta, bir dönem Lütfi Kopan ile Karakediler isimli bir ikili oluşturarak tiyatro yaptıklarını da anlatır.
Birçok ödül ve sürekli basın kartı sahibi olan Hüseyin Baradan, İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve Foto Muhabirleri Derneği üyesiydi.
Eşini kaybettikten sonra (2000) sağlık konusunda gençliğin bilinçlenmesi için de etkinlikler gösteren sanatçı; bir hastanenin onarımı için başlatılan kampanyaya da büyük destek vermişti. 1965 yılında ilk kez başrol oynadığı[3] Hüseyin Baradan-Çekilin Aradan filminin adı yıllarca sinemaseverlerin diline dolanmış adeta bir özdeyiş gibi her yerde söylenir olmuştu. Hüseyin Baradan sanat yaşantısından arda kalan anılarını 1996 yılında kitap haline de getirdi. Bu Gözler Neler Gördü adlı anı kitabı Ege-Koop yayınlarından çıkmıştı. Kabri Manisa yolu üzeri İzmir Bornova ilçe mezarlığındadır.
Biyografisi
Hüseyin Baradan'ın yaşam öyküsünü 1996 yılında yayımlanan Bu Gözler Neler Gördü adlı anı kitabının ele alınıp incelendiği ilgili Vikipedi maddesinden okuyabilirsiniz.
Filmografisi
400 kadar filmde rol alan Hüseyin Baradan'ın kayıtlardaki 192 filmi aşağıda listelenmiştir:
- Artık, Eksik - 2001
- Başka Olur Ağaların Düğünü - 1990
- Doruk - 1985
- Kördüğüm - 1982
- Tanrıya Feryat - 1980
- Taşı Toprağı Altın Şehir - 1978
- Hedef - 1978
- Ölmeyen Şarkı - 1977
- Kara Murat Denizler Hakimi - 1977
- Bizim Kız - 1977
- Ağlayan Melek - 1970
- Pamuk Prenses Ve 7 Cüceler - 1970
- Duyduk Duymadık Demeyin - 1970
- İşler Karışık - 1970
- Şampiyon - 1970
- Söz Müdafanın - 1970
- Aşktan da Üstün - 1970
- Hancı - 1969
- Vatan ve Namık Kemal - 1969
- Tel Örgü - 1969
- Garibanlar Mahallesi - 1969
- İntikam Yemini - 1969
- Sarı Kurdelem Sarı - 1969
- Sazlı Damın Kahpesi - 1969
- Hayat Kavgası - 1969
- Kınalı Keklik - 1969
- Esmerin Tadı Sarışının Adı - 1969
- Gelin Ayşem - 1969
- Osman Efe - 1969
- Altın Kalpler - 1969
- Ölmüş Bir Kadının Mektupları - 1969
- Gül Ayşe - 1969
- Gel Desen Gelemem Ki - 1969
- Kurşunların Kanunu - 1969
- Ağlama Değmez Hayat - 1969
- Cilveli Kız - 1969
- Ayşecik Yuvanın Bekçileri - 1969
- Hüzünlü Aşk - 1969
- Yumurcak - 1969
- Deli Murat - 1969
- Ağla Gözlerim - 1968
- Yalan Yıllar - 1968
- Çöl Kartalı/ Şeyh Ahmed - 1968
- Atlı Karınca Dönüyor - 1968
- İstanbul'da Cümbüş Var - 1968
- Hırsız Kız - 1968
- İncili Çavuş - 1968
- Menderes Köprüsü - 1968
- Efkarlı Sosyetede - 1968
- Yasemin'in Tatlı Aşkı - 1968
- Köroğlu - 1968
- Sarmaşık Gülleri - 1968
- İstanbul Tatili - 1968
- Çelik Bilek - 1967
- Altın Çocuk Beyrut'ta - 1967
- Hacı Murat - 1967
- Kanlı Takip - 1967
- Beni Katil Ettiler - 1967
- Bırakın Yaşayalım - 1967
- Demir Yumruklu Üçler - 1967
- Şark Yıldızı - 1967
- Üç Sevdalı Kız - 1967
- Yolsuz Mehmet - 1967
- Allaha Adanan Toprak - 1967
- Yıkılan Gurur - 1967
- Silahları Ellerinde Öldüler - 1967
- Karanfilli Kadın - 1966
- Sırat Köprüsü - 1966
- Dağda Silah Konuşur - 1966
- Ben Bir Kanun Kaçağıyım - 1966
- Yemin Ettim Bir Kere - 1966
- Kırık Saz - 1966
- Dişi Kartal - 1966
- Aşkın Kanunu - 1966
- Silahlar Patlayınca - 1966
- Kartal Yavrusu Hamido - 1966
- Günahkar Kadın - 1966
- Haremde Dört Kadın - 1965
- Şakayla Karışık - 1965
- Senede Bir Gün - 1965
- Cici Kızlar - 1965
- Pantolon Bankası - 1965
- Zennube - 1965
- Tamirci Parçası - 1965
- İnatçı Gelin - 1965
- Hüseyin Baradan Çekilin Aradan - 1965
- Bir Gönül Oyunu - 1965
- Şepkemin Altındayım - 1965
- Şıngırdak Melahat - 1965
- Silahların Sesi - 1965
- Öfke Dağları Sardı - 1965
- Kanlı Meydan - 1965
- Şeytanın Kurbanları - 1965
- Hacı Baba - 1965
- Kanunsuzlar - 1965
- Tatlı Yumruk - 1965
- Kocamın Nişanlısı - 1965
- Oğlum Oğlum - 1965
- Mirasyedi - 1965
- Babasına Bak Oğlunu Al - 1965
- Yumruk Yumruğa - 1965
- Ekmekçi Kadın - 1965
- Gözleri Ömre Bedel - 1964
- Kader Kapıyı Çaldı - 1964
- Kızgın Delikanlı - 1964
- Abidik Gubidik - 1964
- Koçero - 1964
- Kara Şahin - 1964
- Halime'den Mektup Var - 1964
- İstanbul Kaldırımları - 1964
- Kelebekler Çift Uçar - 1964
- Öp Annemin Elini - 1964
- Keşanlı Ali Destanı - 1964
- Döner Ayna - 1964
- Fatoş'un Fendi Tayfur'u Yendi - 1964
- Filinta Kadri - 1964
- Fabrikanın Gülü - 1964
- Cübbeli Gelin - 1964
- İstikbal - 1964
- Yalnız Efe - 1964
- Atçalı Kel Mehmet - 1964
- Dağlar Bizimdir - 1964
- Ayvaz Kasap - 1964
- Şahane Züğürtler - 1964
- Kadın Berberi - 1964
- Son Tren - 1964
- Meyhaneci/ Can Düşmanı - 1964
- Tığ Gibi Delikanlı - 1964
- Çapkın Efe - 1964
- Gurbet Kuşları (film, 1964) - 1964
- Adanalı Tayfur Kardeşler - 1964
- Tophaneli Osman - 1964
- Sahte Gelin - 1963
- Cici Can - 1963
- Üç Çapkın Gelin - 1963
- Çalınan Aşk - 1963
- Şafak Bekçileri - 1963
- Dağlar Kralı (Köroğlu) - 1963
- Yakılacak Kitap - 1963
- Bulunmaz Uşak - 1963
- Zifaf Gecesi - 1963
- Kendini Arayan Adam - 1963
- Adanalı Tayfur - 1963
- Can Pazarı - 1963
- Menekşe Gözler - 1963
- Makber - 1963
- Tosun İle Yosun - 1963
- Yolcu Reşat - 1963
- Bekârlık Sultanlıktır - 1963
- İki Gemi Yan yana - 1963
- Beyaz Güvercin - 1963
- Beni Osman Öldürdü - 1963
- Bire On Vardı - 1963
- Dişi Örümcek - 1963
- Gençlik Hülyaları - 1962
- Sahte Nikâh - 1962
- Yalnızlar İçin - 1962
- Allah Seviniz Dedi - 1962
- İkimize Bir Dünya - 1962
- Beş Kardeştiler - 1962
- Acı Hayat - 1962
- Yumurcak Faka Basmaz - 1962
- Acı Ve Tatlı - 1962
- Ateşli Kan - 1962
- Dağlar Bulutlu Efem - 1962
- Fosforlu Oyuna Gelmez - 1962
- Harmandalı Efem Geliyor - 1962
- Şeyh Ahmed'in Torunu - 1962
- Şeytan Bunun Neresinde - 1962
- İnsan Doğarken Ağlar - 1962
- Seni Bekleyeceğim - 1962
- Kurşun Yağmuru - 1962
- Boşver Doktor - 1962
- Bir Milyonluk Macera - 1962
- Aramıza Kan Girdi - 1962
- Akasyalar Açarken - 1962
- Bir Çiçek Üç Böcek - 1962
- Kızıl Vazo - 1961
- Bitmeyen Mücadele - 1961
- Tatlı Bela - 1961
- Cilalı İbo - 1961
- Gönülden Gönüle - 1961
- Çapkınlar - 1961
- Kadın Asla Unutmaz - 1961
- Sevimli Haydut – 1961
- Toto Ali Milyoner - 1961
- Yabancı Adam - 1961
- Ölüm Kayalıkları - 1961
- Vatan Fedaileri - 1961
- Şoför Ahmet - 1961
- Benim Küçük Meleğim - 1961
- Acı Tesadüf - 1961
- Divane - 1960
- Ayşem Kınalı Gelin - 1960
- Dostluklar Yaşadıkça - 1960