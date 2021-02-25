Hünkar İskelesi Antlaşması nedir? Hünkar İskelesi Antlaşması kimler arasında, ne zaman imzalanmıştır? Antlaşmanın önemi ve maddeleri nelerdir?

Hünkar İskelesi Antlaşması bir yardımlaşma ve saldırmazlık antlaşmasıdır. 19. yüzyılda İstanbul'da imzalanan bu antlaşma hakkında detaylı bilgileri sizin için derledik. Hünkar İskelesi Antlaşması nedir? Hünkar İskelesi Antlaşması kimler arasında, ne zaman imzalanmıştır? Antlaşmanın önemi ve maddeleri nelerdir? İşte bütün cevaplar !

HÜNKAR İSKELESİ ANTLAŞMASI NEDİR?

Hünkâr İskelesi Antlaşması 8 Temmuz 1833 tarihinde İstanbul'un Hünkâr İskelesi semtinde Osmanlı İmparatorluğu'nun Rus İmparatorluğu ile imzaladığı bir karşılıklı yardımlaşma ve saldırmazlık antlaşmasıdır.

HÜNKAR İSKELESİ ANTLAŞMASI KİMLER ARASINDA, NE ZAMAN İMZALANMIŞTIR?

Osmanlı ile Rusya arasında 8 Temmuz 1833 yılında imzalanmıştır.

Hünkar İskelesi Antlaşması öncesi yaşanan bazı durumlar, antlaşmanın içeriğini belirlemiştir.

Antlaşma öncesi durum

Sultan II. Mahmud 1829 yılında Rusya'yla yapılan savaşı sonuçlandıran Edirne Antlaşması'nı imzalamıştı. Bu arada Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa, Osmanlı İmparatorluğu'na karşı ayaklandı. Fransa, Mehmet Ali Paşa'yı destekliyor, İngiltere ise tereddütlü kalıyordu. Osmanlı İmparatorluğu isyanı bastırmak için Rusya'dan yardım istemek zorunda kaldı. Padişah, Tuna kıyılarındaki otuz bin kişilik Rus birliğinin İstanbul'u korumak üzere gönderilmesini istedi. Rusya bu isteği kabul edince Padişah, Mehmet Ali Paşa ile anlaşmak için yeni çareler aramaya başladı. Fakat Fransa bu çabaları etkisiz kıldı. Bunun üzerine Amiral Lazanev'in komutasında dokuz savaş gemisinden kurulu Rus filosu, Boğaz'ı geçerek Büyükdere önünde demirledi. Rusya'nın Mısır'a baskısı ve durumun çıkarlarına uygun olmadığını gören Fransa ve İngiltere'nin girişimleri sonucu 14 Mayıs 1833'te Osmanlılarla Mehmet Ali Paşa arasında Kütahya Antlaşması yapıldı. Kütahya Antlaşması, Mısır valisi ile olan anlaşmazlıkları çözümleyecek ilkelerden çok uzaktı. II. Mahmud barışı sağlamış olmakla birlikte kendini güvencede hissetmiyordu. O yüzden Rusya'yla bir karşılıklı yardımlaşma ve saldırmazlık antlaşması yapmaya karar verdi. Rusya yardımlarının mükâfatını almak için bir antlaşma yapmak istiyordu. Süresi 8 yıl olan antlaşmanın gizli bir maddesine göre boğazlar bir harp durumunda diğer devletlere kapalı ancak Rus donanmasına açık olacaktı.[1] Böylece Hünkar İskelesi Antlaşması imzalandı.

II. Mahmut kendisini valisi karşısında küçük düşüren ve önemli toprak kaybına neden olan Kütahya Antlaşmasını kabullenememişti. İlk fırsatta Mehmet Ali Paşa'dan Suriye, Filistin ve hatta mümkünse Mısır'ı geri almayı istiyordu. Yani Kütahya Antlaşması aslında Sultan ile Mısır Valisi arasında sorunları çözen bir barış değil, her an sonlanabilecek bir mütarekeydi. Bu durumun farkında olan İngilizler muhtemel bir savaşı engellemek için çaba harcadılar.

Hünkar İskelesi Antlaşmasının öncesinde yaşanan duruma göre antlaşmanın içeriği yani belirlenen maddeler aşağıdaki gibidir.

Antlaşmanın Maddeleri

8 Temmuz 1833'te imzalanan antlaşma, bir önsöz, altı açık ve bir gizli maddeden meydana geliyordu.

Antlaşmanın ön sözünde, Osmanlılar ile Ruslar arasında kurulmuş olan barış sistemi ve bu antlaşmanın savunma düşüncesiyle hazırlandığına işaret ediliyordu.

-Birinci maddede, iki devletin sadece savunma kaygısıyla bu antlaşmayı yaptıkları, huzur ve güvenlikleri için birbirlerine yardımda bulunacakları belirtiliyordu.

-İkinci maddede, 1829 Edirne Antlaşması ile bu antlaşmada geçen diğer maddeleri yeniden onanmaktaydı.

-Üçüncü maddede, Osmanlılar, Rusya'dan yardım istedikleri takdirde, Rusya'nın karadan ve denizden, iki taraf arasında kararlaştırılacak sayıda bir kuvvetle yardım edeceğine ilişkindi.

-Dördüncü maddeye göre, yardım isteyen taraf, yardıma gelen tarafın bütün masraflarını karşılayacaktı.

-Beşinci maddeye göre, antlaşma süresi sekiz yıl olarak tespit ediliyordu.

-Altıncı madde, bu savunma antlaşmasının iki ay içinde onanacağı ve onanmış nüshalarının İstanbul'da karşılıklı olarak değiştirileceği ile ilgiliydi.

Antlaşmanın gizli maddesine göre, Rusya ile batı devletlerinden biri arasında savaş olursa, Osmanlı Devleti, Çanakkale Boğazı'nı Rusya ile savaşan devletin donanmasına kapayacak; buna karşılık Rusya'nın dostu olduğu için, Rus gemileri boğazlardan serbestçe geçebilecekti.

Fransa ve İngiltere antlaşmanın imzalandığını öğrenir öğrenmez antlaşmayı protesto ettiler. Bir İngiliz donanması İzmir önlerine geldi. Avusturya, Hünkar İskelesi Antlaşması'nın sakıncaları konusunda Çar'ı ikna etti. Çar I. Nikolay antlaşmayı bozmamakla birlikte, şatlarını yerine getirmeyeceğini söyleyerek ortamı yumuşattı. Daha sonra da Avusturya ve Prusya ile 18 Eylül 1833'de Munchergratz Antlaşması'nı yaptı.

Hünkar İskelesi Antlaşması, Boğazlar Sorununun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Boğazlar Sorunu 1841'deki Londra Boğazlar Konferansı'nda tekrar ele alınmıştır.

Antlaşmanın Önemi

-Hünkar İskelesi Antlaşması ile Rusya, Karadeniz'deki etkinliğini arttırmıştır. Çünkü antlaşma sonucunda boğazlar üzerinde büyük avantaj sahibi olmuştur.

- Antlaşma sonucunda Boğazlar Sorunu ortaya çıkmıştır.

- Hünkar İskelesi Antlaşması Osmanlı'nın boğazlar üzerindeki egemenlik haklarını tek başına kullandığı en son antlaşmadır.

Ayrıca, Osmanlı Devleti Mısır ve Boğazlar meselesinde İngiltere'nin desteğini kazanmak için İngiltere ile 1838 BALTA LİMANI Antlaşmasını imzalamıştır. Bu antlaşma ile İngiltere'ye çok geniş ekonomik haklar verilmiş, Osmanlı ülkesinde tekel sistemi ve iç gümrük yönetimi kaldırılmış böylece Osmanlı ekonomisinin çöküşü hızlanmıştır.

Not:

- Kütahya Antlaşması fazla uzun sürmemiştir.

- 1839' da Mehmet Ali Paşa bağımsızlığını ilan etmiştir.

- Mehmet Ali Paşa, oğlu İbrahim Paşa üzerine gönderilen Osmanlı Kuvvetlerini NİZİP'te yendi

- -İngiltere ve Fransa Hünkar İskelesi antlaşmasına dayanarak Rusya'nın boğazlara egemen olmasından çekindiklerinden hemen devreye girerek Mısır konusunda Londra'da uluslararası bir konferans düzenlendi.

- Nizip yenilgisi haberi İstanbul'a gelmeden II. Mahmut ölmüş, yerine Abdülmecit padişah olmuştu.