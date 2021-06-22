HTML açılımı nedir? Hiper Metin İşaretleme Dili ne demektir?

Son dönemde internette vatandaşlar tarafından HTML konusunda arama yapılmaktadır. Peki, HTML açılımı nedir? HTML açılımı nedir? Hiper Metin İşaretleme Dili ne demektir?

Bazı terimlerin ve kısaltmaların farklı açılımları olabilir. Bu bağlamda farklı açılımlara sahip terimler arasında HTML vatandaşlar tarafından internette en çok araştırılan konular arasında yer almaktadır. HTML'in açılımı ve detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

HTML AÇILIMI NEDİR?

Hiper Metin İşaretleme Dili (İngilizce Hypertext Markup Language, ks. HTML) web sayfalarını oluşturmak için kullanılan standart metin işaretleme dilidir. Dilin son sürümü HTML5'tir.

HTML, bir programlama dili olarak tanımlanamaz. Zira HTML kodlarıyla kendi başına çalışan bir program yazılamaz. Ancak bu dili yorumlayabilen programlar aracılığıyla çalışabilen programlar yazılabilir. Programlama dili denilememesinin nedeni tam olarak budur. Temel gereği yazı, görüntü, video gibi değişik verileri ve bunları içeren sayfaları birbirine basitçe bağlamak, buna ek olarak söz konusu sayfaların web tarayıcısı yazılımları tarafından düzgün olarak görüntülenmesi için gerekli kuralları belirlemektir. HTML kodunu web tarayıcıları okur, yorumlar ve görsel hale dönüştürürler, dolayısıyla aynı HTML kodunun farklı tarayıcılarda farklı sonuç vermesi olasıdır. CSS ve JavaScript ile beraber kullanıldığında HTML vasıtasıyla görsel ve dinamik web siteleri yaratılabilir.

Küçüktür ve büyüktür işaretleri arasına yazılan HTML komutları kullanılarak yazılır (ör: <html>). İşaretlenen metnin başını ve sonunu belirtmek için çoğunlukla çift olarak kullanılırlar

1980 yılında CERN'de görevli olan Tim Berners-Lee, CERN araştırmacılarının bilgilerini ve dokümanlarını birbirleriyle paylaşabilmeleri için bir sistem olması gerektiğine inanıyordu. Bu yüzden prototip olarak ENQUIRE isimli sistemi önerdi. 1989 yılına gelindiğinde internet tabanlı sistemin ilk temellerini yine aynı isim Tim Berners Lee attı.[1] 1990 yılında HTML işaretleme dilini geliştirmesinden sonra World Wide Web (WWW) sistemini kurmuştur. Bu şekilde CERN'de bilgi paylaşımını kolaylaştırma amacı doğrultusunda ortaya çıkan HTML günümüzde hayatımızın vazgeçilmezi olan webin başlıca temelini oluşturmuştur. Yapısal işaretleme metnin amacını gösterir.

Örneğin, ?<h2>Golf</h2>? ikinci düzey bir başlık olarak "Golf" kurar. Yapısal işaretleme belirli bir oluşturmayı göstermez, ancak çoğu web tarayıcısının öğe biçimlendirmesi için varsayılan stilleri vardır. İçerik CSS kullanılarak daha fazla şekillendirilebilir. Sunum biçimlendirmesi, amacına bakılmaksızın metnin görünümünü gösterir

Örneğin, ?'''kalın yazı'''?, görsel çıkış aygıtlarının kalın yazı ile "kalın yazı" oluşturması gerektiğini belirtir, ancak bunu yapamayan cihazların (metni yüksek sesle okuyan işitsel cihazlar gibi) ne yapması gerektiği konusunda çok az bilgi verir. Hem ?'''kalın'''? hem de ?''eğik''? durumunda, başka şeyler de vardır ?<strong>güçlü metin</strong>? ve ?<em>vurgulanan metin</em>? gibi, eşdeğer görsel renderlere sahip öğeler vurgulanan metin. Bir işitsel kullanıcı aracısının son iki unsuru nasıl yorumlaması gerektiğini görmek daha kolaydır. Bununla birlikte, sunumsal muadillerine eşdeğer değildir: örneğin bir ekran okuyucusunun bir kitabın adını vurgulaması istenmez, ancak ekranda böyle bir ad eğik olur. Sunum biçimlendirme öğelerinin çoğu stil için CSS kullanılması lehine HTML 4.0 spesifikasyonu altında kullanımdan kaldırılmıştır.

Köprü metni işaretleme, bir belgenin bölümlerini diğer belgelere bağlantılar haline getirir. Bağlantı öğesi belgede hyperlink oluşturur ve href özelliği bağlantının hedefini URL ayarlar. Örneğin, ?<a href="https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=https://www.google.com/">Vikipedi</a>? HTML işaretlemesi, "Vikipedi25 Aralık 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi." köprüsü olarak uygulanır. Görüntüyü köprü olarak oluşturmak için a öğesine içerik olarak bir img öğesi eklenir. br gibi img, nitelikleri olan, ancak içeriği veya kapanış etiketi olmayan boş bir öğedir. ?<a href="https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=https://example.org"><img src="image.gif" alt="descriptive text" width="50" height="50" border="0"></a>?.