HTC Vive, Vive Cosmos Fiyatını ve Piyasaya Çıkış Tarihini Açıkladı

14.09.2019 03:20

HTC Vive, Vive Cosmos'un Fiyatını ve Piyasaya Çıkış Tarihini Açıkladı

HTC VIVE COSMOS Avrupa'da 3 Ekim tarihinde 799 EUR fiyatla satışa sunulacak



Yeni mod, mevcut Vive kullanıcıları için Vive Cosmos'un işlevlerini baz istasyonları ve kontrol cihazlarıyla genişletiyor. VR yazılımlarını baştan yaratan yeni VIVE Reality System de Vive Cosmos ile birlikte piyasaya çıkıyor.



HTC VIVE, yeni VIVE COSMOS'un özellik ve işlevlerini, fiyatını, piyasaya çıkış tarihini ve ön sipariş avantajlarını duyurdu. En yeni üst sınıf PC tabanlı sanal gerçeklik (VR) sistemi olan Vive Cosmos, erişilebilirlik ve kullanım kolaylığını yeni bir seviyeye taşıyor. Başlığın işlevini değiştirebilen modüler ön panel tasarımı, ürünün zaman içinde kullanıcı isteklerine göre geliştirilebilmesini sağlıyor. Yeni duyurulan Vive Cosmos External Tracking Mod da bunlar arasında yer alıyor. Cosmos, Avrupa'da 3 Ekim'de 799 EUR fiyatla satışa çıkacak. Ön siparişler ise 12 Eylül'de başlayacak.



"Vive ile VR yolculuğuna başladığımızdan bu yana, üst düzey bir VR deneyiminin ne olabileceği ve ne olması gerektiği fikrini geliştirmeye devam ettik."



diyen Vive Avrupa Genel Müdürü Graham Wheeler, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Rakipsiz bir deneyim sunan Cosmos, içten dışa takip özelliğine sahip bugüne kadarki en çok yönlü başlığımız. İleride farklı ön panel seçenekleri, limitsiz içerik ve yeni arayüz ile XR müşterilerine sınırsız olanaklar sunacağız. Sürekli büyüyen bir kitleye üst düzey VR deneyimi sunacağımız için heyecanlıyız. Vive Cosmos, bugüne kadar Avrupa'da yaptığımız en büyük perakende VR ürünü lansmanı olacak."



Teknik Özellikler

Vive Cosmos, VR müşterilerinin ihtiyaçlarını kolaylık, çok yönlülük ve performansa öncelik vererek karşılamak üzere üretildi. İçten dışa geniş ve hassas takip için altı adet kamera sensörüyle donatılan yeni Vive takip sistemi, basit kurulumuyla VR dünyasına daha önce hiç olmadığı kadar hızlı ve kolay giriş sağlıyor. Orijinal Vive modelinden %88 daha fazla olan 2880 x 1700 piksel çözünürlükle Cosmos, kristal netliğinde metin ve grafikler sunuyor. Yeni LCD paneller, pikseller arasındaki mesafeyi azaltıyor ve gerçek RGB ekranlarla birlikte piksellerin çevresinde ince siyah çizgiler oluşmasını önlüyor.



Yukarı katlanabilen eşsiz tasarım, kullanıcıların VR yolculuğunu kesmeden gerçek dünyadan sanal gerçekliğe saniyeler içinde geçmesini sağlıyor. Son derece ergonomik ve rahat yapı, VR deneyimini daha uzun süre yaşama olanağı tanıyor. Entegre kulaklıklar ise deneyimin içine çeken ses kalitesi sunuyor. Cosmos'un tamamen yeniden tasarlanan kontrol cihazları, VR içinde yapılabilecekleri en üst seviyeye getiriyor ve uzun oyun maratonlarında rahatlığı artırıyor. Cosmos ayrıca, VR deneyimini hiçbir yere bağlı kalmadan yaşamak isteyenler için Vive Kablosuz Adaptör ile de uyumlu.



İlk "Mod" Duyuruldu

Modüler bir ön panel tasarımına sahip olan Vive Cosmos, bugüne kadarki en çok yönlü VR başlığı. Gelecek aksesuarlarla işlevi değiştirilebilecek şekilde tasarlanan başlık, müşterilere ürünlerini zaman içinde kendi ihtiyaçlarına göre yenileme fırsatı veriyor. İlk resmi "mod" ise bugün duyurulan Vive Cosmos External Tracking Mod oldu. Takip için mevcut Lighthouse baz istasyonlarını kullanmaya devam etmek isteyen müşteriler, bu mod ile Vive Cosmos'un üstün performansından yararlanabilecek. Baz istasyon uyumlu bu ilk mod, Vive ekosistemindeki Vive Tracker gibi çevre birimlerini destekliyor, VR kontrolleri için benzersiz bir giriş özgürlüğü sunuyor. Bu yeni mod önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde piyasaya çıkacak.



Beraberinde Gelen İçerikler

Vive Cosmos VR başlığı, ön sipariş dönemi boyunca 12 aylık Viveport Infinity üyeliğiyle kullanıcıyı anında zengin içeriklerle buluşturuyor ve aynı zamanda binlerce dolar masraftan kurtarıyor. 2 Ekim tarihine kadar Cosmos siparişi veren tüm müşteriler, 12 aylık Viveport Infinity kodu alacaklar. Viveport Infinity; Fisherman's Tale, Fujii ve Ninja Legends gibi birinci sınıf VR uygulamaları, oyunları ve videolarının yanı sıra GoPro, Discovery Channel ve Animal Planet gibi önde gelen markların yüksek kaliteli videolarına sınırsız erişim sağlıyor. Vive Cosmos lansmanıyla birlikte Viveport Infinity de arşivine Maze Theory'den Doctor Who: The Edge of Time, Syfy'danEleven Eleven,Survios'tan Battlewake, Atlas V ve 3dat'tan Gloomy Eyes, Yomuneco ile Gumi'den Swords of Gargantua ve MLB'den MLB Home Run Derby gibi birçok yeni yapım ekledi.



Vive Reality System

Cosmos, kolaylık kurulabilen yeni Vive Reality System ile anında sanal dünyalara adım atmanızı sağlıyor. Vive Cosmos, Vive için yeni bir temel yazılım deneyimi sunan Vive Reality System'i destekleyen ilk başlık. VR için tamamen yeni bir tasarım felsefesine sahip olan Vive Reality System, VR deneyiminin uygulama çalıştırmaktan çok hayatın bir uzantısı haline gelerek başka bir dünyaya adım atma hissi uyandırmasını sağlıyor. Lens adlı yeni tasarlanan bir kullanıcı arayüzüne sahip olan Cosmos ile XR ve Viveport Infinity uygulamalarında ve Origin adlı yeni dinamik ana ekranda kolayca gezinebilirsiniz. VR uygulamaları ve etkileşimli deneyimler için yeni bir ana panel olan Origin, zaman içinde daha da gelişecek.



Daha fazla bilgi için lütfen https://www.vive.com/cosmos/ adresini ziyaret edin.



Vive Cosmos Teknik Özellikleri



Çözünürlük: Her gözde 1440 x 1700 piksel (Toplam 2880 x 1700 piksel)

Ekran: Çift 3,4 inç (çapraz) LCD

Yenileme hızı: 90 Hz

Görüş alanı: 110 derece

Ses: Dahili stereo kulaklık

Gerekli PC bağlantısı: USB 3.0, DisplayPort™ 1.2

Çevre Birimleri İçin Girişler: USB-C 3.0, modlar için özel bağlantı

Takip: Ayakta ve oturur pozisyonlar için minimum alan gereksinimi yoktur, oda ölçeği modunda minimum 2 m x 1,5 m

Ön Panel Modülleri: Vive Motion Mod (Cosmos ile birlikte gelir) ve Vive Cosmos External Tracking Mod (Ayrı satılır)

Vive Kablosuz Adaptör desteği: Evet, bağlantı kitiyle birlikte ayrı satılır. Boş PCIe yuvası gereklidir.

Kaynak: Teknotalk.com