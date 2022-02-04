Hortumun vurduğu seralarda çitçinin hasar tamiri mesaisi başladı

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Antalya'da dün yağmur ve hortumun vurduğu çilek seralarında enkaz kaldırma çalışmalarına bu kez de rüzgar engel oldu. Naylonları yırtılmasın diye toplamaya çalışan üretici, şiddetli rüzgar nedeniyle çalışmasını bırakmak zorunda kaldı.

Antalya'da iki gündür etkili olan yağışlı ve fırtınalı hava tarım alanlarına da zarar verdi. Güneşin bugün kendini göstermesiyle üretici seralarında inceleme yapmaya başladı. Derenin taşmasıyla bazı seraların içinde suyun çekildiği görüldü. Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesinden dün geçen hortumda ise birçok sera zarar görmüştü. Seraların üzerinden geçen hortum hem naylonları sıyırdı hem de demirleri büktü geçti. Çökmenin de yaşandığı serada ürünler su altında kaldı. Bugün havanın düzelmesiyle serasına gelen üretici, enkaz kaldırma çalışmalarına başladı. Şiddetli rüzgar nedeniyle dün hortumun sıyırdığı, naylonların metrelerce havalanarak yırtıldığı görüldü. Üretici rüzgara rağmen yırtılan küçük naylon parçalarını toplamayı başardı. Büyük parçalar ise rüzgarın bir kazaya sebep verebilme ihtimaline karşı toplanamadı. Çiftçilerin tehlikeye rağmen sera demirlerinin üzerinde bir cambaz gibi çalıştığı görüldü.

"Önce hortum sonra rüzgar engeli"

Rüzgara karşı naylon toplamaya çalışan Kemal Özdakak, dün öğle saatlerinde çıkan hortumun seralarına zarar verdiğini hatırlattı. Hortumun hem naylonu yırttığını hem de demirleri eğip büktüğünü dile getiren Özdakak, "Kötü bir duruma gelmiş sera. Hortumun üzerine doluyla karışık yağmur yağdı. Bu da hem meyveye hem de yapraklara zarar verdi. Yağmur çok zarar veriyor. Şu an enkazın içindeyiz. Sabah geldik, en azından naylonları indirelim, düzenleme yapalım dedik. Ama rüzgardan dolayı bir şey yapamıyoruz. Hasar tespit için de gelen olmadı. Gerçekten zor durumdayız" dedi.

Dün hortumun vurduğu serada, bugünde rüzgarın çalışmalarına izin vermediğini dile getiren Kemal Özdakak, "Seracıların kaderimi bu acaba, peşimizi bırakmıyor. Yağmur, dolu, hortum. Şu an çalışamıyoruz. Demir üzerinde yürümek şok zor. Allah sonumuzu hayır etsin. Ama durumumuz kötü" ifadelerine yer verdi.

"Cambaz gibi demirlerin üstünde"

Sera demirleri üzerinde tehlikeye rağmen yürüyen Güngör Özdakak, "Dün öğle saatlerinde hortum geldi. Seralarımıza zarar verdi. Yağmur vardı, dün seraya gelemdik. Bugün hava iyi olunca bir şeyleri toparlamaya çalıştık. Ama şiddetli rüzgardan çalışamıyoruz. Zor durumdayız. Bazen cambaz gibi demirlerin üzerinde, bazen yerde oluyoruz. Burası kendi ekmeğimizi kazandığımız yer. Ama bu manzara karşısında ne yapacağımızı bize bilemiyoruz. Yetkililerden hasar tespiti için yardım bekliyoruz. Çiftçilerin yanında olmalarını istiyoruz" diye konuştu. - ANTALYA