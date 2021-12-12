Hortum kasırgası ABD'yi dümdüz etti! Bir gecede 5 eyalet yerle bir oldu, 80 kişi hayatını kaybetti

Abd'de başta Kentucky olmak üzere Arkansas, Tennessee, Missouri ve Illinois dahil olmak üzere birçok eyaletteki bölgeler adeta felaketi yaşadı. 80 'den fazla kişinin hayatını kaybettiği düzinelerce kişinin ise kaybolduğu belirtilen kasırga felaketine ilişkin ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada "Hayal edilemez bir trajedi" ifadelerini kullandı. Kentucky Valisi Andy Beshear, ise 'eyalet tarihinin en ölümcül kasırgası' olarak nitelendirdiği felakette ölü sayısının 100'ü geçebileceğini açıkladı.

YIKIMIN MERKEZ ÜSSÜ KENTUCKY

Günlerdir kırmızı alarmın verildiği bölgelerden şoke eden görüntüler geliyor. Yıkımın merkez üssü olan Kentucky eyaletinin batı kesiminde yaklaşık on bin kişinin yaşadığı Mayfield kasabasıydı.

EVLER VE BİNALAR PARAMPARÇA OLDU

Felaketin en yoğun hissedildiği bölgede evler ve binalar paramparça oldu, bütün bloklar dümdüz edildi, geriye eğilmiş metaller, parçalanmış ağaç dalları ve sokaklara dağılmış tuğlalar kaldı.

"EN ÖLÜMCÜL KASIRGA SİSTEMİ"

Kentucky Valisi Andy Beshear "Bunun, Kentucky'den geçen en ölümcül kasırga sistemi olacağına inanıyorum, tarif edilemez. Yıkım seviyesi şimdiye kadar gördüğüm hiçbir şeye benzemiyor" ifadelerini kullandı. Beshear'a göre Mayfield'da bir mum fabrikasının çatısı çöktü 110 kişinin çalıştığı enkazın altından 40 kişi sağ olarak kurtarıldı. Illinois'te yetkililer, kasırgalar ve güçlü fırtınalar nedeniyle Amazon deposunun çatısının çökmesi sonucu en az iki kişinin öldüğünü ve 50'ye kadar kişinin mahsur kaldığını açıkladı.

Illinois Valisi Jay Robert Pritzker, "Dualarım bu gece Edwardsville halkıyla, gerekli tüm kaynakları sağlamak için belediye başkanına ulaştım" dedi. Amazon'dan bir yetkili ise depodaki hasarın değerlendirildiğini belirterek, "Çalışanlarımızın güvenliği şu anda en büyük önceliğimiz. Durumu değerlendiriyoruz ve ek bilgiler paylaşacağız" denildi.

UYDU GÖRÜNTÜLERİ FELAKETİN BOYUTUNU GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

80 kişinin hayatını kaybettiği çok sayıda kişinin ise kayıp olduğu belirtilirken, yıkımdan önce ve sonra çekilen uydu görüntüleri yaşanan felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

"HAYAL EDİLEMEZ BİR TRAJEDİ"

ABD Başkanı Joe Biden yaşanan hortum felaketini "hayal edilemez bir trajedi" olarak nitelendirerek, "Bu sabah, ABD'nin orta kesimindeki yıkıcı fırtınalar hakkında bilgilendirildim. Sevilen birini böyle bir fırtınada kaybetmek düşünülemez bir trajedi. Hayatta kalanları arama ve hasar tespitleri devam ederken, ihtiyaç duydukları her şeye sahip olmalarını sağlamak için valilerle birlikte çalışıyoruz" dedi.

FEMA, HAREKETE GEÇTİ

Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA) Direktörü Deanne Criswell yaptığı açıklamada, hortumlardan en fazla etkilenen Kentucky eyaletinin Valisi Andy Beshear ile konuştuğunu ve arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği eyaletin "gerekli tüm federal kaynaklara sahip olacağını" aktardı.

HORTUMLAR NEDENİYLE 300 BİNDEN FAZLA KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI

Tennessee, Arkansas, Kentucky ve Indiana'da hortumlar nedeniyle yaklaşık 332 bin kişinin elektriksiz kaldığı ifade edilerek, bu sayının yaklaşık 130 bininin Tennessee'de olduğu belirtildi.

KENTUCKY'DE CAN KAYBININ EN AZ 50 OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Vali Beshear önceki açıklamalarında, eyalet genelinde acil durum ilan edildiğini ve en az 50 kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini belirtmişti. Beshear, "Bu olaydaki ölüm sayımızın 50'yi aşacağına, muhtemelen 70 ila 100 can kaybına yakın olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullanmış, "Kentucky tarihindeki en şiddetli hortum olayı" demişti. Kentucky'deki can kaybına ilişkin henüz net sayı açıklanmadı.

ARKANSAS'TA 2, TENNESSEE'DE 3 CAN KAYBI

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresine (NOAA) göre Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri ve Tennessee'de en az 24 hortum çıktı. Arkansas'a bağlı Monette kentinde çıkan hortumda bir bakımevinin kısmen yıkılması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı

Tennessee'de ise en az 3 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Illinois'te ise e-ticaret şirketi Amazon'a ait bir deponun çatısı kısmen çökerken, yaralananlar olduğu belirtildi.

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