Hong Kong Baş Yöneticisi Lam, Yabancı Yaptırımlarla Mücadele Yasası'nı desteklediğini söyledi

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam, ABD ve diğer Batılı ülkelerin, demokrasi aktivistlerine yönelik devam eden baskıları gerekçe göstererek bazı yetkililere yaptırım uygulamasının ardından, misilleme yaptırımlarına izin veren yasaya desteğini dile getirdi.

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam, ABD ve diğer Batılı ülkelerin, demokrasi aktivistlerine yönelik devam eden baskıları gerekçe göstererek bazı yetkililere yaptırım uygulamasının ardından, misilleme yaptırımlarına izin veren yasaya desteğini dile getirdi.

Görüşlerini Çin hükümetine anlattığını belirten Lam, Yabancı Yaptırımlarla Mücadele Yasası'nın, Pekin tarafından empoze edilmek yerine Hong Kong'da yerel mevzuat yoluyla kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

ABD ve diğer Batılı ülkelerin, demokrasi aktivistlerine yönelik devam eden baskılar nedeniyle Hong Konglu yetkililere yaptırım uygulaması üzerine misilleme yaptırımlarına izin veren yasaya desteğini ifade eden Lam, "Hong Kong'a olan güveni ve uluslararası finans merkezi statümüzü zayıflatma fırsatını kullanacak dış güçler, yabancı hükümetler veya Batı medyası var." dedi.

Yabancı Yaptırımlarla Mücadele Yasası, ABD'nin Ulusal Güvenlik Yasası nedeniyle Lam da dahil olmak üzere birçok Çinli ve Hong Konglu yetkiliye yaptırım uygulamasının ardından geldi.

Çin, 24 Temmuz'da Yabancı Yaptırımlarla Mücadele Yasası kapsamında, ABD'li 7 kişi ve kuruluşa yaptırım uygulayacağını bildirmişti.

Hong Kong'da yürürlüğe giren Ulusal Güvenlik Yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran 2020'de oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalanmıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitlelerce sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyasınca "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş insanları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken; bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbette kadar hapis cezası verilebileceği belirtiliyor.

Hong Kong'un statüsü

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesi" ile uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti.

İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a 2047'ye kadar basın, ifade, toplanma, inanç ve serbest akademik çalışma gibi özgürlükleri ile bağımsız idari ve hukuki yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

Hong Kong, Çin'e bağlı olmasına rağmen kendine ait para birimi, dil, hukuk sistemi ve kimlik kullanıyor. Özerk yapılı bölgenin sadece savunma ve dış politika gibi konularda Pekin'e bağlı olduğu bu yönetim modeli, "bir ülke, iki sistem" olarak adlandırılıyor.

Pekin yönetiminin son yıllarda Ulusal Güvenlik Yasası gibi yasal değişikliklerle bölgenin özerk yönetim yapısını aşındırdığı eleştirileri yapılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı