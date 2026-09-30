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Türk Yıldızları, TEKNOFEST Güneydoğu'da Şanlıurfa semalarında gösteri uçuşu yaptı

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Türk Yıldızları, TEKNOFEST Güneydoğu'da Şanlıurfa semalarında gösteri uçuşu yaptı
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Türk Yıldızları, TEKNOFEST Güneydoğu'nun ilk gününde Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gösteri uçuşu yaptı. Akrobatik hareketler izleyen binlerce ziyaretçiye heyecanlı anlar yaşattı; TEKNOFEST Güneydoğu, 4 Ekim'e kadar devam edecek.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Güneydoğu'nun ilk gününde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Festival kapsamında düzenlenen hava gösterileri, Türk Yıldızları'nın uçuşuyla devam etti.

Gökyüzünde gerçekleştirdikleri akrobatik hareketlerle dikkati çeken Türk Yıldızları, festival alanını dolduran binlerce ziyaretçiye heyecanlı anlar yaşattı.

Gösteriyi ilgiyle takip eden katılımcılar, uçakların gökyüzündeki hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

Gösteri sırasında sahneden Türk bayrağının anlamını anlatan "Bu Bayrak" şiiri de okundu.

TEKNOFEST Güneydoğu, 4 Ekim'e kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Kaynak: AA
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