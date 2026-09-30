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Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Tanrıkulu'dan sermaye piyasalarına ilişkin açıklaması

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Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Tanrıkulu'dan sermaye piyasalarına ilişkin açıklaması
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CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu, "Devlet Denetleme Kurulu tarafından sermaye piyasasında yatırım fonlarının işlemleri ile denetim faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi ve gerekli idari, hukuki tedbirlerin hayata geçirilmesi amacıyla inceleme ve...

CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu, "Devlet Denetleme Kurulu tarafından sermaye piyasasında yatırım fonlarının işlemleri ile denetim faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi ve gerekli idari, hukuki tedbirlerin hayata geçirilmesi amacıyla inceleme ve denetim çalışmalarına başlanmıştır" dedi.

Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan olaylarla ilgili olarak; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Devlet Denetleme Kurulu tarafından sermaye piyasasında yatırım fonlarının işlemleri ile denetim faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi ve gerekli idari, hukuki tedbirlerin hayata geçirilmesi amacıyla inceleme ve denetim çalışmalarına başlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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