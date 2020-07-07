Honefter Yaylası sakinleri çaresizlik içinde içme suyu ve elektrik sorunlarının çözülmesini bekliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Honefter Yaylası sakinleri çaresizlik içinde içme suyu ve elektrik sorunlarının çözülmesini bekliyor

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde sıcakların ve nemin Temmuz ayından itibaren artmaya başlaması ile birlikte yöre halkı yaylalara akın ederken, bir çok yaylada içme suyu sorunu ve elektrik kesintileri baş gösterdi.

Honefter Yaylası sakinleri çaresizlik içinde içme suyu ve elektrik sorunlarının çözülmesini bekliyor
07.07.2020 09:38 | Son Güncelleme: 07.07.2020 09:41

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde sıcakların ve nemin Temmuz ayından itibaren artmaya başlaması ile birlikte yöre halkı yaylalara akın ederken, bir çok yaylada içme suyu sorunu ve elektrik kesintileri baş gösterdi.

Bu yaylalardan biri de Trabzon'un Düzköy ilçesinin Honefter Yaylası. Yayla sakinleri son dönemde sürekli içme suyu sorunu ve elektrik kesintisi yaşadıklarını belirterek sorunlarının bir an önce çözülmesini istediler.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Civelek, yaşanan sorunlar yüzünden çaresiz kaldıklarını belirterek bu konuda her türlü çabayı sarf etmelerine rağmen sorunun çözülemediğinden yakındı. Geçmişte yaylanın su ihtiyacının Çağırbağı Belediyesi ve yayla halkı işbirliğinde çözüldüğünü kaydeden Civelek, "Yaz aylarını dededen kalma Honefter Karabdal Yaylası'nda geçiriyoruz. Yaylamızın su ihtiyacını geçmişte Çağırbağı Belediyesi ile halk işbirliğinde yapıldı. Artezyen kuyusu açılıp elektrikli su motoru takıldı. Yaylamızın su ihtiyacını karşılayacak şebeke projesiz yapıldığından manuel motorluydu. Belirli saatlerde çalıştırılıyordu. Masrafını Çağırbağı Belediyesi karşılıyordu. Büyükşehir yasası çıkınca TİSKİ'ye geçmesi gerekirken su yönetimi halka bırakıldı. Halk projesi ve inisiyatifi ile yapıldığından şebeke sıkıntılar yaşattı. Yıldırım düşmelerinde birkaç kez motoru yandı. Geçen yıl da motoru yandı. Geçen yıl 'TİSKİ'ye teslim edelim' denildi. Elektrik borcu vardı. Borcu ödenirse teslim alınacağı söylendi. 170 haneden 150 lira toplandı. Borç ödendi. Bu sefer de su teslim alınacakken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 'bu alan meradır' söylemi ile su TİSKİ'ye devredilemedi. Halk çaresiz kalınca muhtarlık hane başına 500 TL alarak yeni artezyen kuyusu açtırdı. Güçlü bir motor alındı. Mevcut elektrik, güçlü motoru çalıştıramadı. Trafo değiştirildi. Yeni trafo değişiminde 5-6 hanenin buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyonu yandı. Güçlü motor zaman ayarlı ve otomatik çalıştırdı. Bu seferde faz noksanlığı çıktı" dedi.

Muhtarlarının ilgili kurumlara telefon, mesaj çekmelerini ve faz noksanlığının giderilmesini talep etmesine rağmen sonuç alamadıklarını belirten Civelek "Muhtarımızın mücadele içinde. Halk çaresiz. Bu yeni motorun da yanabileceği söyleniyor. Yaylamızın içme suyu ve elektrik sorunun çözülmesini bekliyoruz" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti Haber
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
50'den az çalışanı olan tüm iş yerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurmak artık zorunlu hale geldi Haber
50'den az çalışanı olan tüm iş yerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurmak artık zorunlu hale...
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi Haber
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
Ünlü anketçinin çalışmasına göre, Türkiye'deki en büyük sorun ekonomi; çözüm AK Parti Haber
Ünlü anketçinin çalışmasına göre, Türkiye'deki en büyük sorun ekonomi; çözüm AK Parti
13 yaşındaki kız '10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım' demişti! Bebeği dünyaya geldi Haber
13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi
Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı Haber
Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi
Salihli'de 30 dakika boyunca yağan yağmur ve dolu hayatı felç etti
Salihli'de 30 dakika boyunca yağan yağmur ve dolu hayatı felç etti
16.6 milyonluk piyango! Büyük ikramiye 5 günde 3 kez aynı ilçeye çıktı
16.6 milyonluk piyango! Büyük ikramiye 5 günde 3 kez aynı ilçeye çıktı
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
15 Temmuz'da Erdoğan'ın yerini FETÖ'cülere söylediği için yargılanan 3 yaver, tahliye edildi
15 Temmuz'da Erdoğan'ın yerini FETÖ'cülere söylediği için yargılanan 3 yaver, tahliye edildi
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final haftasında neler yaşanacağı anlattı: Dünyada bir ilki yapacağız
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final haftasında neler yaşanacağı anlattı: Dünyada bir ilki yapacağız
Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim
Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim
Çocuklar 'İnşaatta cansız beden gördük' deyince mahalleli sokağa döküldü
Çocuklar "İnşaatta cansız beden gördük" deyince mahalleli sokağa döküldü
TBMM seçim için toplanıyor! İşte başkanlık için yarışacak 4 aday
TBMM seçim için toplanıyor! İşte başkanlık için yarışacak 4 aday
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Silviu Lung'a fahri hemşehrilik teklif etti
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Silviu Lung'a fahri hemşehrilik teklif etti
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı
Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı
Tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti
Tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti
Korkutan deprem raporu: İstanbul'da 9 ilçe yüksek risk altında, Fatih'te binaların yüzde 72'si hasar görecek
Korkutan deprem raporu: İstanbul'da 9 ilçe yüksek risk altında, Fatih'te binaların yüzde 72'si hasar görecek
Rus turistler, yaz tatilini Türkiye'de geçirmek istiyor
Rus turistler, yaz tatilini Türkiye'de geçirmek istiyor
İntihar mektubu bırakıp evden ayrılan genç kızın annesi gözyaşlarıyla seslendi: Kızımı kandıranlar cezalandırılsın
İntihar mektubu bırakıp evden ayrılan genç kızın annesi gözyaşlarıyla seslendi: Kızımı kandıranlar cezalandırılsın
Gaziantep'te vaka sayıları artmaya devam ederse okullar açılmayabilir
Gaziantep'te vaka sayıları artmaya devam ederse okullar açılmayabilir
Mavi Balina ve Momo'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu çocukların korkulu rüyası oldu
Mavi Balina ve Momo'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu çocukların korkulu rüyası oldu
Demet Akalın ve Alişan'ın birlikte program yapacağı kanal belli oldu
Demet Akalın ve Alişan'ın birlikte program yapacağı kanal belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Esra Albayrak Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Mabel Matiz Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Cüneyt Çakır Bülent Uygun Ali Palabıyık Henry Onyekuru Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Su Temmuz Beşiktaş Vatandaş
Şu an buradasınız: Honefter Yaylası sakinleri çaresizlik içinde içme suyu ve elektrik sorunlarının çözülmesini bekliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.7.2020 09:42:34. #1.14#
title