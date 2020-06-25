Hobi olarak başladığı besicilikteki başarısı örnek oldu
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Hobi olarak başladığı besicilikteki başarısı örnek oldu

Kayseri'nin Talas ilçesinde 16 yıl önce hobi amaçlı baba mesleğine başlayan 53 yaşındaki Mustafa Çalıksoy, 800 koyun ve 600 kuzuluk sürü ile çevresine de örnek oldu.

25.06.2020 12:01 | Son Güncelleme: 25.06.2020 12:09

Kayseri'nin Talas ilçesinde 16 yıl önce hobi amaçlı baba mesleğine başlayan 53 yaşındaki Mustafa Çalıksoy, 800 koyun ve 600 kuzuluk sürü ile çevresine de örnek oldu.

Başakpınar Mahallesi'nde yaşayan ve mermer işiyle uğraşırken 2004'te hobi olarak 4 koyun satın alan Çalıksoy, mesleğinin beklentilerini karşılamaması da nedeniyle besiciliğe atıldı.

Milli Emlak Müdürlüğünden kiraladığı hazine arazisinde hayvanları için yer yapan Çalıkssoy, işletmesinde 16 yılın sonunda 800 Kangal Akkaraman ırkı koyun ile 600 kuzuya ulaştı.

Çalıksoy'un başarısını gören mahalle sakinleri, bir hayvan sürüsüne kadar düşen bölgede yeniden besiciliğe başladı. 14 sürünün bulunduğu bölgede 7 bin civarında anaç koyun yetiştiriliyor.

Çalıksoy, AA muhabirine, uzun yıllar mermer işi yaptığını, hayvanları çok sevdiği için nerede bir koyun görse durup otlamasını ve yayılmasını seyrettiğini söyledi.

Hobi olarak 2004'te 4 koyun alarak mesleğe ilk adımı attığını anlatan Çalıksoy, şunları kaydetti:

"Daha sonra Tarım Kredi Kooperatifi vasıtasıyla biraz daha koyun aldım. Mermer de istediğim şekilde gitmeyince bu sektöre geçme kararı aldım. Köyde dedemden kalma ağıllarımız vardı, onları tamir ederek mesleğe devam ettim. İlerleyen yıllarda orası bize yetmemeye başladı. Koyun mevcudumuz her yıl sürekli artıyordu. Beklediğimizden daha iyi gidiyordu. Böyle olunca biz de işi daha bir şevkle yapıyorduk. 2011 yılında da bu tesisi kurdum, burada devam ettim."

"Önümüzdeki sezona da 800 koyundan 900 kuzu bekliyoruz"

Sonraki yıllarda mesleğe ilginin de artmasıyla bilimsel araştırmaya giriştiğini belirten Çalıksoy, "Sürüden daha iyi verim alabilmek için Sivas Kangal bölgesinden damızlık koyun ve koç getirdim. Kangal bölgesinden getirdiğim koyunlarda ikizlik oranı fazlaydı. Bu azimle bugünlere geldik. Şu anda işletmemizde 800 koyun ve 600 kuzumuz var. Önümüzdeki sezona da 800 koyundan 900 kuzu bekliyoruz. Böyle bir duruma geldik." diye konuştu.

Eşi ve 2 oğluyla mesleğini severek yaptığını ve bugünlere gelmesinde en büyük etkenin aile birliği olduğunu vurgulayan Çalıksoy, hayvanlarına yazın serin, kışın sıcak tuttuğu için kazdığı inlerde baktığını aktardı.

Üniversiteyi bitirdi, koyunlarından kopamadı

Mustafa Çalıksoy'un oğlu Hüseyin Çalıksoy da 2018'de Bahçeşehir Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans Programı'ndan mezun olduğunu belirtti.

Okuduğu bölüm yerine, 2004'ten bu yana severek yaptığı hayvancılığı meslek edindiğini anlatan Çalıksoy, "Çocukluktan gelen mesleğimiz bana daha cazip geldi. Başka sektörlere yönelmeyerek, kendi sektörümüzü daha da büyütelim, geliştirelim hedefiyle burada çalışmaya devam ettim. Koyunculuk işinde hayvan sevgisi olmazsa bu iş yürümez. Kar amacı gütmeden yapılması gereken bir iş." dedi.

"Bölgede 13-14 sürümüz, 6-7 bin kadar anaç koyunumuz var"

Bölgede besicilik yapan İsmail Kılıçkaya ise yakın zamana kadar sadece bir kişide sürü kaldığını ve küçükbaş hayvancılığın bitme noktasına geldiğine işaret etti.

Mustafa Çalıksoy'un bu işe başlamasının ardından hayvanlarının aşırı derecede çoğaldığını görünce heveslendiklerini anlatan Kılıçkaya, "Kendisinden yardım talep ettik. Bize anaç hayvanları kendisi buldu, arkasından biz başladık. Biz başladıktan sonra bu bölgede hayvancılık çoğalmaya başladı. Bizden, ondan gören derken şu an bölgede 13-14 sürümüz, 6-7 bin kadar da anaç koyunumuz var. Bölgenin geçim kaynağı hayvancılık diyebiliriz." diye konuştu.

Kılıçkaya, 450 koyunu ve 400 kuzusu bulunduğunu sözlerine ekledi.

Hobi olarak başladığı besicilikteki başarısı örnek oldu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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