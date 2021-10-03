HKMO'dan görkemli açılış

ERZURUM (İHA) - Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) Erzurum Bölge Temsilciliği yeni hizmet ofisi düzenlenen görkemli bir törenle hizmete açıldı.

Lalapaşa Mahallesi, Semih Kobal Caddesi, Tavlaşoğlu İş Merkezi'nde yapılan açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Halk oyunları gösterisinin ardından açılış konuşmalarına geçildi. Birçok bürokratın ve siyasetçinin katılımı ile Erzurum'un siyasi kucaklayan yüzü olarak birlik ve beraberlik noktasında toparlayıcı rol üstlenen Bülent Yıldırım, katılımcılara teşekkür etti.

Erzurum'da mesleki anlamda birlik, beraberlik ve dayanışmayı en üst seviyede ortaya koyarak, şehrin gelişimi, değişimi ve dönüşümü için var güçleriyle çalıştıklarını kaydeden Yıldırım, bu bağlamda şehrin yöneticileri ile her zaman fikir alış verişinde bulunduklarını kaydetti. Yıldırım, görevde henüz bir yılını geride bırakmaya hazırlanırken, harita mühendisleri odasına yakışır, içerisinde harita müzesi, konferans ve toplantı salonu bulunan oldukça kullanışlı yeni hizmet binasını açmanın mutluluğunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.

Polat: Şehirleri çocuklarımızdan ödünç aldık

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fevzi Polat da, planlamanın modern bir şehrin ihtiyaçlarını dikkate alarak oluşmasında çok önemli bir görev ifade ettiğini söyledi. Planlamanın çok yönlü olduğunu kaydeden Polat, şehirlerin kültürel değerlerinin planlanmada dikkate alınmasının yanında halkın güncel ihtiyaçlarının karşılanmasında da önemli olduğuna vurgu yaptı. Konuşmasında bir Kızılderili atasözüne vurgu yapan Polat, "Kızılderililer, 'Biz bulunduğumuz yerleri dedelerimizden miras almadık, çocuklarımızdan ödünç aldık.' Bu bilinçle, bu sözü şehircilik açısından çok önemli bir ifade olarak görüyorum. Biz şehirlerimizi bizden sonra gelecek nesillere bırakırken, onların ihtilaçlarını dikkat alıp onlara daha güzel bir şehir bırakmak durumundayız. Bu vesile ile belirttiğim anlamda çok önemli bir yer tutan harita mühendislerinin yeni hizmet ofisinin şehrimiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, başkan ve yönetiminin şahsında tüm meslek mensuplarına başarılar diliyorum." diye konuştu.

Uçar: Şehrimize ve bölgemize güç katacak

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ise, yerel yönetimler olarak bilgi, birikim ve tecrübelerinden istifade ettiğimiz meslek mensuplarının başında harita ve kadastro mühendislerinin geldiğine vurgu yaparak, "Belediye olarak çok yakın çalışma içerisinde olduğumuz Harita Mühendisi arkadaşlarımız var. Kendilerinin büyük fedakarlıklarla, çok iyi niyetli ve halisane bir şekilde şehrimize ve insanımıza hizmet etmeye çalıştıklarını biliyorum. Bu açılışın da şehrimize ve bölgemize bir güç, bir ivme kazandıracağına inanıyor, bu alandaki çalışmalar için daha profesyonel bir zemin oluşturacağını kanaati taşıyorum. Bu bağlamda, meslek mensuplarına daha modern ve estetik bir çalışma alanı sunan ekibi de kutluyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda harita mühendisi olan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ da, oda başkanı Bülent Yıldırım'ın gayretleriyle yeni ofisin hizmete açıldığına vurgu yaptı. Harita mühendislerinin geçmişte yalnızca ölçen ve teknik ofislere sunan bir meslek olduğunu hatırlatan Altundağ, harita mühendislerinin artık planlayan, arazi kullanımına karar veren, araziyi yöneten ve aynı zamanda şehirciliğe yön veren bir mühendislik dalı olduğunun altını çizdi.

Konuşmaların ardından açılışa katılan Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fevzi Polat, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ, HKMO Erzurum Bölge Temsilcisi Bülent Yıldırım ile ilçe belediye başkan yardımcıları tarafından yeni hizmet ofisinin açılış kurdelesi kesildi. Açılışın ardından Yıldırım, misafirlerine yeni hizmet ofisinde bulunan harita müzesi, konferans ve toplantı salonlarını gezdirerek bilgi verdi.

Açılışa eski Ulaştırma ve Haber leşme Bakanı Ahmet Arslan, Eski Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, Eski İçişleri Bakanı Selami Altınok, MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın ile Erzurum Milletvekilleri Zehra Taşkesenlioğlu Ban, İbrahim Aydemir, Naci Cinisli, siyasi parti ve STK temsilcileri, bürokratlar ve HKMO'nun bazı bölge ile şube temsilcileri de telgraf ve çiçek göndererek tebrik dileklerini ilettiler. - ERZURUM