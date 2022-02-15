Hizmet-İş Sendikası'nın 6 ve 7 no'lu şubelerinin 5 no'lu Şube altında birleştirildiği 3. Olağan Genel Kurul'da konuşan Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz, "Esasen demokrasi diye çığlık atıp da yönetime geldiği ilk dakikada demokrasiyi katledenleri ilk defa görmüyoruz" dedi.

Hak-İş Sendikası'na bağlı Hizmet-İş Sendikası'nın 6 ve 7 no'lu şubeleri 5 no'lu şube altında birleştirildi. Düzenlenen 3. Olağan Genel Kurula Hizmet-İş Sendikası Kurucu Başkanı Hüseyin Tanrıverdi ve Sendika Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz de katıldı.

" Türkiye'nin en büyük işçi sendikası Hizmet-İş Sendikası"

Burada konuşan Hizmet-İş Sendikası Kurucu Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, yaşamış oldukları zorlukları hatırlatarak, "Ankara'da yapmış olduğum sendikacılık, hayatımda izler bırakmış bir deneyimdir. 1998 Büyükşehir Grevi'ni bizzat yöneten, işçi arkadaşlarımızla birlikte hareket eden ve müzakere sonucunda 22 günlük grev sonrası daha fazlasını elde ettiğimiz, emeğimizin karşılığının mücadelesi hayatımda büyük bir iz taşımaktadır. Hizmet-iş Sendikası'nın kurucu başkanı olmaktan ve bugünkü geldiği seviyeden ötürü gurur duyuyorum. 1979 yılında Türkiye'nin çok zor şartlarında bu sendikayı kurduk. Bu zor şartlara rağmen yıkılmadık. Allah bizi korudu ve şu an Türkiye'nin en büyük işçi sendikası unvanını Hizmet-İş Sendikası aldı. Artık sendikacılığın bu şartlarda bir değişime ihtiyacı olduğunu Hizmet-İş Sendikası ve Hak-İş Konfederasyonu olarak bizler gördük. Demek yoğun yatırımlardan ziyade bilgi ve iletişim çağında farklı modeller geliştirmemiz gerekiyor. Bunun öncülüğünü Hizmet-İş yapıyor ve uluslararası arenada itibar kazanması ile bunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Demokrasi diye çığlık atıp da yönetime geldiği ilk dakikada demokrasiyi katledenleri ilk defa görmüyoruz"

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz ise 29 Mart seçimlerinden sonra Büyükşehir Belediyelerinde yapılan işten çıkarmalara ve toplu iş sözleşmelerinin feshedilmesine dikkat çekerek, "Sizlere daha sağlıklı, daha iyi ve daha hızlı bir hizmet verebilmek için 5, 6 ve 7 no'lu şubelerimizi birleştirme kararı aldık. Bu kararı vermek bizler için çok da kolay olmadı. Sendikamızın şubeleri olarak 29 Mart Seçimlerinden sonra bir süreci hep beraber yaşadık. Sendika olarak bu sıkıntıları ilk defa yaşamıyoruz, demokrasi ve sendikal mücadeleyi ilk defa yaşamadık. Esasen demokrasi diye çığlık atıp da yönetime geldiği ilk dakikada demokrasiyi katledenleri ilk defa görmüyoruz" açıklamasında bulundu. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Yerel