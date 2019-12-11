11.12.2019 17:41 | Son Güncelleme: 11.12.2019 17:47

Uluslararası 30. Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Yaz Fuarı (GAPSHOES), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla kapılarını ziyaretçilere açtı. Açılışta açıklamalarda bulunan Hisarcıklıoğlu, "Ayakkabıcılıkta İtalya'yı geçtik" dedi.



Gaziantep Sanayi Odası'nın destekleriyle düzenlenen 30. Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Yaz Fuarı'nın (GAPSHOES) açılışı gerçekleşti.



"Ayakkabıcılıkta İtalya'yı geçtik"



Açılış töreninde açıklamalarda bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "İtalya'dan ayakkabı alınca 1 sene sonra bozulur ama Gaziantep'ten ayakkabı aldığınıza 10 sene de olsa bozulmaz aynı kalır. Bu yüzden biz ayakkabıcılıkta İtalya'yı geçtik. Gaziantep'te bu anlamda tanıtım var, birlik ve beraberlik var, Ar-Ge var. O nedenle bizlere düşen görev de alışveriş yaparken yerli ayakkabıyı tercih etmektir" dedi.



"9 dolara ayakkabı satıyoruz"



Türkiye'nin 9 dolara ayakkabı sattığını söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Türkiye ortalamasının üzerinde katma değer üreten sektörümüz ülke ekonomisi için çok önemli. Biz şuan 9 dolara ayakkabı ve terlik satıyoruz. Bu çok iyi bir oran ama bu başlı başına yeterli değil. Çünkü dışardan ithal ettiğimiz ayakkabının fiyatı 24 dolar. Ama bizim ürettiğimiz ayakkabıyla ithal ettiğimiz ayakkabı arasında fark yok. Tam tersi bizimki onlarınkine göre çok daha kaliteli. O nedenle bu noktada da yapacak işlerimiz var" ifadelerini kullandı.



Gaziantep'in ülke ihracatında önemli bir yere sahip olduğunu da aktaran Hisarcıklıoğlu, bu kentteki fuarlarla sektöre önemli katkılar sağlandığını vurguladı.



Açıklamalarda bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül ise şehirde ciddi bir hareketlenmenin olduğunu belirterek, "Gaziantep kriz falan yok. Bu şehirde enerji tüketimi, borçların ödenmesi gibi verilere bakıldığında ürkütücü bir tablo yok.Bu gelişmeler rakamlara da yansıyor" şeklinde konuştu.



Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi ise Türkiye'nin ayakkabı ihracatının yaklaşık yüzde 20'sinin Gaziantep'ten yapıldığını açıkladı.



Konuşmalarından ardından protokol üyeleri fuarın açılışını gerçekleştirdikten sonra stantları gezdi.



Açılışa Gaziantep Valisi Davut Gül, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA