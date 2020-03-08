Hisarcıklıoğlu: 10 yılda kadın girişimci sayımız ikiye katlandı TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, "Kadınların iş gücüne katılma oranı, geçtiğimiz 10 yılda erkeklere göre 4 kat daha hızlı arttı.

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, "Kadınların iş gücüne katılma oranı, geçtiğimiz 10 yılda erkeklere göre 4 kat daha hızlı arttı. 10 sene önce kadın girişimci sayımız tüm ülkede sadece 77 bindi. 10 sene sonra 2019 itibari ile toplam kadın girişimci sayımız 142 bine ulaştı, yani ikiye katladı" dedi.

Şanlıurfa'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, 81 ilden gelen kadın girişimcilerin katılımıyla, TOBB'un ev sahipliğinde 'Türkiye'nin Girişimci Kadın Gücü Buluşmaları' gerçekleştirildi. TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada, girişimciliğin önemine dikkat çekerek, "1,5 milyon girişimcimiz ve işletmemiz var, 15 milyon kişiye istihdam sağlıyorlar. Yani 1 girişimci 10 istihdam. Peki nereden çıkacak bu girişimciler? İşte yıllarca atıl bıraktığımız, görmezden geldiğimiz kadınlarımızdan çıkacak" dedi.

'BİZ YILLARCA KADINLARIMIZA 'SEN BU İŞİ YAPAMAZSIN' DEMİŞİZ'Hisarcıklıoglu, yıllarca kadınlara 'sen bu işi yapamazsın' denildiğini vurgulayarak, kadınların başarısını istatistiklerle şöyle açıkladı: "Kadınların iş gücüne katılma oranı, geçtiğimiz 10 yılda erkeklere göre 4 kat daha hızlı arttı. 10 sene önce 2009'da, tüm girişimciler içinde, kadınların oranı sadece yüzde 6 idi. Toplam kadın girişimci sayımız tüm ülkede sadece 77 bindi. 10 sene sonra, 2019 itibari ile toplam kadın girişimci sayımız, 142 bine ulaştı, yani ikiye katladı. Oran olarak da kadınlar yüzde 10'u geçti. Bir karşılaştırma yapmak gerekirse, erkek girişimci sayısı 10 sene önce 2009'da 1 milyon 130 bindi, şimdiyse 1 milyon 120 bin. Yani bırakın artmayı, azalmış, erkeklerin nefesi tükenmiş. Girişimcilikte erkekler yerinde saydı, kadınlar atağa kalktı Daha zengin bir ülke olmak istiyorsak, daha fazla kadın girişimci çıkarmak zorundayız."'KADIN GİRİŞİMCİ SAYISINI ARTIRMAYI HEDEFLEDİK'81 ilde kadın girişimci sayısını artırmayı hedeflediklerini kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Şu an 7 bini aşan kadın girişimci üyesiyle, en büyük kadın meslek örgütü haline geldik. Oda- borsalarda; kadın yönetim kurulu başkanı veya meclis başkanı sayısı 9'a yükseldi. Yönetim kurulu üyesi sayısı 48 oldu. Kadın meclis üyesi sayısı 2008'de 93 iken, 2018'de 235'e çıktı. Meslek komitelerindeki kadın üye sayısı 800'ü buldu" ifadelerini kullandı.'İLK 10'A GİRMELİYİZ'Hisarcıklıoğlu, kadın girişimciliğinde dünya da ilk 10'a girmeyi hedeflediklerini belirterek, bunu nasıl yapacaklarını da şöyle anlattı:

"Öncelikle istişare-ortak akıl çok önemli. Düzenli olarak toplantılar yapın, fikirleri, görüşleri alın. Buradan projeler, hizmetler üretin. Birlik beraberlik olmazsa bunların hiçbirini yapamayız. İkincisi, sizler birer rol modelsiniz. Kadınların başarabileceklerini gösteren, örnek alınması gereken kişilersiniz. Üniversitelere gidin, öğrenci kulüplerinde, bir araya gelin, kendi hikayenizi anlatın. Valilik, belediye, kalkınma ajansı ve üniversitelerle irtibat içinde olun, birlikte projeler tasarlayın. Zira proje iyiyse, kamudan ve özellikle de büyük şirketlerden bütçe bulunabiliyor. Tüm bu konularda, bundan sonra da, sizlerle birlikte yeni proje üretmeye devam edeceğiz. Öte yandan geleceğin dünyasında bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik ön planda olacak. Bu alanlarda da kadınların daha aktif olması gerek."

Kaynak: DHA