Hisarcık'ın iki köyüne mevsimin ilk karı yağdı - Haberler
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Hisarcık'ın iki köyüne mevsimin ilk karı yağdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Hisarcık'ın iki köyüne mevsimin ilk karı yağdı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinin yüksek rakımlı Şeyhçakır ve Karbasan köylerine mevsimin ilk karı yağdı.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinin yüksek rakımlı Şeyhçakır ve Karbasan köylerine mevsimin ilk karı yağdı.

Gece yarısı başlayan kar yağışı ilçenin bin 264 metre rakımlı Karbasan köyü ile bin 20 metre rakımlı Şeyhçakır köyünü beyaza bürüdü.

Köylerde park etmiş traktör ve araçların üzeri karla kaplanırken, mevsimin ilk karı özellikle ekim yapacak olan köylüleri sevindirdi. Karbasan köyü Muhtarı Mehmet Bilkaya, köyde kar kalınlığının 2 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 5 santimetreye ulaştığını söyledi. - KÜTAHYA

Hisarcık'ın iki köyüne mevsimin ilk karı yağdı

Hisarcık'ın iki köyüne mevsimin ilk karı yağdı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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