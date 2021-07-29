Hırvatistan'ın kuzey ve güney toprakları tartışmalı Peljesac Köprüsü ile birbirine bağlandı
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Hırvatistan'ın kuzey ve güney toprakları tartışmalı Peljesac Köprüsü ile birbirine bağlandı

Hırvatistan'ın kuzey ve güney toprakları tartışmalı Peljesac Köprüsü ile birbirine bağlandı
Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin - Haberler | Güncel

Hırvatistan'ın Bosna Hersek toprakları tarafından ikiye bölünen kuzey ve güney toprakları, tartışmalı Peljesac Köprüsü'nün son parçasının eklenmesiyle birbirine bağlandı.

Hırvatistan'ın Bosna Hersek toprakları tarafından ikiye bölünen kuzey ve güney toprakları, tartışmalı Peljesac Köprüsü'nün son parçasının eklenmesiyle birbirine bağlandı.

Hırvatistan'ın en güneydeki toprakları ile kuzeydeki topraklarını kara yolu ile bağlayan köprünün, çelik konstrüksiyonunun son parçasının eklenmesi dolayısıyla düzenlenen törene Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ile Denizcilik, Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Oleg Butkovic katıldı.

Plenkovic, törende yaptığı konuşmada, söz konusu köprünün "ayırma" değil "birleştirme" işlevi göreceğinin altını çizerek, "Köprü, hem bizde hem Bosna Hersek tarafında aynı duyguları uyandırmalıdır. Bugün Hırvatistan halkı için büyük bir gün." diye konuştu.

Hırvatistan'ın köprüyü en güçlü olduğu dönemde inşa ettiğini aktaran Plenkovic, köprünün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen üç ay erken tamamlandığını söyledi.

Butkovic de Peljesac Köprüsü'nün, Hırvatistan'ın en önemli altyapı projesi olduğunu anımsatarak, 1699'da imzalanan Karlofça Anlaşması ile Dalmaçya kıyılarındaki Neum ve Sutorina şehirlerini Osmanlı idaresine bırakan Hırvatistan'ın, 300 yıl sonra ilk defa yeniden karasal bütünlük kazandığını ifade etti.

Adriyatik sahilinin önemli bir bölümünü elinde bulunduran Hırvatistan'ın, Komarna ile Brijesta arasında inşa ettiği 55 metre yüksekliğinde ve 2,4 kilometre uzunluğundaki köprünün Haziran 2022'de araç trafiğine açılması bekleniyor.

Bosna Hersek'in denize kıyısı olan tek şehri ve Hırvatistan'ın güney ve kuzey toprakları arasında engel olarak görülen Neum açıklarında inşa edilen Peljesac Köprüsü, Hırvatistan için tarihi ve stratejik önem taşıyor.

Köprü, Bosna Hersek ile Hırvatistan arasındaki sınırların kesin olarak belirlenmemiş olmasına rağmen Hırvatistan'ın tek taraflı adımlarıyla inşa ediliyor.

Avrupa Birliği'ne (AB) 2013 yılında tam üye olan Hırvatistan'ın toprak bütünlüğü açısından önemli olan köprünün en büyük finansörü AB olurken, Avrupa Komisyonu, köprü projesinin yüzde 85'ine denk gelecek 357 milyon avroluk kısmını karşılama kararı almıştı. Projenin toplam maliyetinin ise 420 milyon avro civarında olacağı belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin

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