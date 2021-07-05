Hırvatistan'daki 10. Vukovar-Srebrenitsa Maratonu başkent Zagreb'den hareket etti

Bosna Hersek'teki savaş sırasında Temmuz 1995'te yaşanan Srebrenitsa soykırımının anma etkinlikleri kapsamında bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Vukovar-Srebrenitsa Maratonu" Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'den hareket etti.

Bosna Hersek'teki savaş sırasında Temmuz 1995'te yaşanan Srebrenitsa soykırımının anma etkinlikleri kapsamında bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Vukovar-Srebrenitsa Maratonu" Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'den hareket etti.

Zagreb Boşnak Azınlık Konseyi (VBNMGZ) tarafından düzenlenen maratona bu yıl Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) da destek veriyor.

VBNMGZ Başkanı Armin Hodzic, yarın Hırvatistan'ın doğusunda 1991'de büyük bir katliamın yaşandığı Vukovar şehrindeki Ovcara Anıt Mezarlığı'ndan Srebrenitsa'ya ilerleyecek katılımcıların 225 kilometrelik yolun ardından 10 Temmuz'da Srebrenitsa'daki Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaşacağını söyledi.

Beş etaptan oluşan maratonun son etabına Sırbistan'dan bir katılımcının dahil olacağını aktaran Hodzic, "Bu yıl maratona TİKA da destek sağlıyor. Bu proje iki yaralı halkı birbirine bağlıyor." dedi.

TİKA Zagreb Koordinatörü Sedef Bulut da Bosna Hersek ve Hırvatistan halkının yaşadığı acıları derinden paylaştıklarını ve böyle bir projenin dünyada benzer acıları yaşayan insanları bir araya getirdiğini belirtti.

Maratona katılan 62 yaşındaki Dusko Strbac ise savaşta yakınlarını kaybedenler için koştuğunu ifade ederek, "Koşmak bir anlamda dua etmek benim için. Bir amacın olduğu zaman koşmak zor gelmiyor. Bir yıl boyunca hazırlandık." diye konuştu.

Geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilen maratona Strbac dışında Drazen Cucic, Robert Kasumovic ve Elvir Rakipovic katılıyor.

Srebrenitsa ve Vukovar'da yaşananlar

Ülkenin doğusundaki Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikleri tarafından işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda hunharca katletti ve toplu mezarlara gömdü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Bu yıl da 19 soykırım kurbanının defnedileceği Potoçari Anıt Mezarlığı'na bugüne kadar 6 bin 652 kurban defnedildi. Aradan 26 yıl geçmesine rağmen binin üzerinde soykırım kurbanının cesedine ise hala ulaşılamadı.

Hırvatistan'ın 1991'de eski Yugoslavya'dan ayrıldığını açıklamasının ardından başlayan savaşta ise Vukovar'daki çatışmalar aynı yılın ağustos ayından kasım ayına kadar sürmüştü.

Yugoslav askerler ve Sırp paramiliter birliklerinin üç ay boyunca kuşatma altında tuttuğu Vukovar'daki olaylar şehrin işgaliyle sona ermişti. Nüfusunun çoğunluğu Hırvatlardan oluşan Vukovar'ın işgalinin ardından şehirdeki siviller işkenceye uğramış, öldürülmüş ve sürgün edilmişti.

Resmi olmayan verilere göre, Vukovar'da 3 binden fazla insan öldürülmüş, binlerce insan toplama kamplarında esir tutulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Stipe Majic