Hırsızlık haberlerini izleyip market soyan şüpheli: "Yakalanacağımı biliyordum"

Hırsızlık haberlerini izleyip market soyan şüpheli: "Yakalanacağımı biliyordum" Konya'da girdikleri marketten 25 bin lira çalan şüphelilerden biri ifadesinde marketten önce hırsızlık haberlerini incelediğini söyleyerek, "Hırsızların kısa sürede yakalandığını da gördüm.

Hırsızlık haberlerini izleyip market soyan şüpheli: "Yakalanacağımı biliyordum"

Konya'da girdikleri marketten 25 bin lira çalan şüphelilerden biri ifadesinde marketten önce hırsızlık haberlerini incelediğini söyleyerek, "Hırsızların kısa sürede yakalandığını da gördüm. Ben de yakalanacağımı biliyordum" dedi.

KONYA - Konya'da girdikleri marketin deposuna saklanıp daha sonra çalışanları biber gazıyla etkisiz hale getirdikten sonra kasadaki 25 bin lirayı çalan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Olaydan önce hırsızlık haberlerini incelediğini söyleyen şüphelilerden biri, "Hırsızların kısa sürede yakalandığını da gördüm. Ben de yakalanacağımı biliyordum" dedi.

Olay, geçtiğimiz Salı günü gece saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 6 ay önce çalıştığı marketten ayrılarak başka bir işe girdiği öğrenilen Ahmet Recep A. ve arkadaşı Abdullah A. (22), gündüz saatlerinde markete gelerek eski iş arkadaşlarını ziyaret etti. Ziyaretin ardından marketin arkasındaki depo kısmına girerek saklanan 2 şüpheli market kapatıldıktan sonra sayım ve temizlik yapan çalışanları biber gazıyla etkisiz hale getirdi. Soygun sırasında tanınmamak için konuşmayan Ahmet Recep A. ve arkadaşı Abdullah A. bilgisayar kasası ve kayıt cihazını ve kasada bulunan yaklaşık 25 bin lirayı aldıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği dedektifleri, çalışanların ifadesi ve karşı apartmanın güvenlik kamerasından yola çıkarak, Ahmet Recep A. ve Abdullah A.'nın gündüz saatlerinde ziyarete geldiğini belirledi.

Kiraladıkları araçta bilgisayar kasasının toz izi bulundu

Şüpheler üzerine çalışmalarını 2 kişi üzerinde yoğunlaştıran Gasp Büro Amirliği dedektifleri, Ahmet Recep A. ve Abdullah A.'nın olay günü sabah saatlerinde araç kiraladığını belirledi. Ekipler, araçta yaptığı incelemede, bilgisayar kasası ve harddiskin koltukta toz izi bıraktığını belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Ahmet Recep A. ve Abdullah A. yakalanarak gözaltına alındı.

"Yakalanacağımı biliyordum ama ne zaman diye bekliyordum"

Gözaltına alınan şüphelilerden Ahmet Recep A.'nın emniyetteki ifadesinde, "Çaldığımız paranın 19 bin lirasına Şahin marka araba aldım. Niye yaptığımı bilmiyorum, canım istedi. Olaydan önce marketlerden yapılan hırsızlık haberlerini inceledim. Hırsızların kısa sürede yakalandığını da gördüm. Ben de yakalanacağımı biliyordum ama ne zaman acaba diye bekliyordum, pişmanız" dediği öğrenildi.

Öte yandan, Abdullah A.'nın ifadesinde ise soygunda bütün parayı Ahmet Recep A.'nın aldığını, soyguna kendisini çağırdığı için gittiğini söylediği öne sürüldü.

Şüpheli Ahmet Recep A. ve Abdullah A., emniyetteki işlemleri ve sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN ÇETİN