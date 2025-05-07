Hindistan Pakistan'ı füzelerle vurdu, ölü sayısı 26'ya yükseldi

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Hindistan-Pakistan olayı nedir? Hindistan ve Pakistan arasında neler oluyor?

Hindistan-Pakistan olayı nedir? Hindistan ve Pakistan arasında neler oluyor?
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Hindistan-Pakistan olayı nedir? 2025 yılı itibarıyla Güney Asya'da tansiyon yeniden yükselmiş durumda. Nükleer silahlara sahip iki komşu ülke olan Hindistan ve Pakistan arasında son yaşanan gelişmeler, dünya kamuoyunun dikkatini bir kez daha Keşmir bölgesine çevirdi.

Hindistan ve Pakistan arasında neler oluyor? 22 Nisan 2025 tarihinde Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde düzenlenen ve 26 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı sonrası iki ülke arasında ciddi bir askeri ve diplomatik kriz başladı. Hindistan, saldırıdan Pakistan destekli militanları sorumlu tutarak 6 Mayıs'ta hava operasyonu düzenledi. Peki, Hindistan-Pakistan olayı nedir? Hindistan ve Pakistan arasında neler oluyor?

HİNDİSTAN PAKİSTAN OLAYI NEDİR?

Hindistan-Pakistan arasındaki krizin fitilini ateşleyen olay, 22 Nisan 2025'te Cammu Keşmir'in Pahalgam kasabasında gerçekleşti. Bombalı saldırıda 26 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Hindistan, saldırının arkasında Pakistan destekli grupların olduğunu iddia etti.

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi başarıyla vurduğunu belirtirken, İslamabad yönetimi ise sivillere ait 6 noktanın hedef olduğunu, biri çocuk 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin yaralandığını ve 2 kişinin kayıp olduğunu duyurdu.

Hindistan-Pakistan olayı nedir? Hindistan ve Pakistan arasında neler oluyor?

HİNDİSTAN VE PAKİSTAN ARASINDA NELER OLUYOR?

Pakistan ordusunun, Hindistan'ın 5 savaş uçağını ve 1 dronunu düşürdüğü bildirildi.

Geo News'un haberine göre, Pakistan güvenlik kaynakları, Hindistan'ın füze saldırılarına karşı yapılan misillemeye ilişkin konuştu. Hindistan'a ait 5 savaş uçağı ve 1 dronun düşürüldüğünü belirten kaynaklar, "Pakistan Hava Kuvvetlerine ait tüm uçaklar güvende. Pakistan Silahlı Kuvvetleri, düşmanın saldırganlığına gereken cevabı vermektedir." ifadesini kullandı.

Güvenlik kaynaklarına göre, Pakistan ordusu, misilleme saldırısı kapsamında bir Hindistan birliğinin karargahını vurdu. Karargahın konumuna ilişkin ise detay verilmedi. Pakistan ve Hindistan arasındaki Kontrol Hattı (LoC) yakınlarındaki Dudhnial bölgesinde Hindistan'a ait bir kontrol noktasının da füze saldırısında yok edildiği belirtildi.

Pakistan'da yayın yapan Samaa TV'nin haberine göre Pakistan, hava sahasını 48 saatliğine kapattı, tüm iç ve dış hat uçuşlarını askıya aldı. Öte yandan India Today'a konuşan üst düzey hükümet yetkilileri ise Hindistan'ın herhangi bir savaş uçağının düşürülmediğini savundu.

Hint basınında yer alan haberlere göre, Hindistan Ordusundan yapılan açıklamada, Pakistan'ın, Kontrol Hattı ve Cammu Keşmir sınırındaki mevzilerden ateş açtığı belirtildi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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