Hindistan cevizi yağının mucizevi 10 etkisi!
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Hindistan cevizi yağının mucizevi 10 etkisi!

Hindistan cevizi yağı nelere iyi gelir? Hindistan cevizi yağı yaraya sürülür mü? Alzheimer hindistan cevizi yağıyla tedavi edilebilir mi? %100 doğal mucizevi hindistan cevizi yağının faydaları nelerdir?

Hindistan cevizi yağının mucizevi 10 etkisi!
03.06.2020 13:48 | Son Güncelleme: 03.06.2020 13:52

Hindistan cevizi yağı, olgun Hindistan cevizlerinden elde edilen bitkisel ve yenilebilir bir yağdır. Birçok farklı alanda kullanıma uygun olan hindistan cevizi yağı tadı ve kokusu ile çok tercih edilen bir bitkisel yağ çeşididir.

Hindistan cevizi yağı, bilinen en eski bitkisel yağlardan biridir. Yenilebilir bir yağ olan hindistan cevizi yağı sağlığınız için çok faydalıdır.

Kolesterol karşıtı hindistan cevizi yağı

İyi kolesterol olarak bilinen HDL kolesterol hindistan cevizi yağının içinde bulunmaktadır. Kolesterol hastalarının rahatlıkla tercih edebileceği bu yağ, vücudunuza iyi gelecektir.

Kan şekeri ve diyabet için faydalı

Obezite olasılığını azaltmak için kullanılan hindistan cevizi yağı, insülin direncini dengeler. Özellikle tip 2 diyabet için kullanımı tercih edilmelidir.

Hindistan cevizi yağının mucizevi 10 etkisi!

Alzheimer ilerlemesini yavaşlatmak için hindistan cevizi yağı

Hindistan cevizi yağı içerisindeki MCFA bileşeni - özellikle karaciğer tarafından keton üretimi - Alzheimer hastalarında beyin fonksiyonlarının iyileştirilmesine yardımcı olur.

Kalp hastalığını ve yüksek tansiyonu durdurmaya yardımcı olur

Hindistan cevizi yağı içerisindeki doymuş yağ oranı çok yüksek olduğundan, kalp hastalığını önlemek ve yüksek trigliseritleri düşürmek için HDL (veya "iyi") kolesterolü arttırmaya yardımcı olur. Ek olarak, hindistancevizi yağı da oldukça dikkat çekici ve kalp sağlığı açısından iyi bir performans sergiler - kötü kolesterolü iyi kolesterol haline dönüştürmeye yardımcı olur.

Karaciğer sağlığını korur ve onarır

Hindistan cevizi yağı karaciğer sağlığını korur ve onarır. Ayrıca idrar yolu enfeksiyonlarını iyileştirmeye yardımcı olur.

Hindistan cevizi yağının mucizevi 10 etkisi!

Enerji kaynağı hindistan cevizi yağı

Hindistan cevizi yağı içerisinde orta zincirli yağ asitleri bulunmaktadır, bunlar MCFA olarak da adlandırılır. Orta zincirli yağ asitleri kolay parçalanır ve çabuk enerjiye dönüşür. Rafine edilmemiş, %100 doğal hindistan cevizi yağı MCFA sayesinde doğrudan karaciğere ulaşır. Böylece insan vücudunda enerji ve dayanıklılığı artırır.

Enerjiye çabuk dönüşen hindistan cevizi yağı spordan önce sıklıkla tercih edilir.

Sindirimi kolaylaştıran hindistan cevizi yağı mucizesi

Hindistan cevizi yağı vücudun vitaminler ve magnezyum gibi yağda çözünen bileşenleri almasına yardımcı olur. Böylece gıda sindirimine yardımcı olur.

Ayrıca, zayıf sindirim ve mide iltihabı ile mücadele eden toksik bakterileri ve candida mantarını da ortadan kaldırır. Bu mide ülserlerini önlemeye yardımcı olur.

Yaralar ve yanıklar için merhem

Hindistan cevizi yağı yaraları ve yanıkları tedavi etmede çok başarılıdır. Deri ve cilt hastalıklarında rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

%100 doğal hindistan cevizi yağı, laurik ve kaprilik olan iki orta yağ asidi açısından çok zengindir. Bu asitler sayesinde cilt altındaki iltihabı azaltır ve daha çabuk iyileşmesine yardımcı olur.

Antioksidan bileşeni sayesinde güneş kremi ve cilt için nemlendirici görevi görür.

Hindistan cevizi yağının mucizevi 10 etkisi!

Hindistan cevizi yağı yaşlanma karşıtı bileşene sahip

Antioksidanlar açısından zengin olan hindistan cevizi yağı karaciğer üzerinde olumlu etki yaratır. Karaciğeri etkileyecek gereksiz stresi azaltarak yaşlanma sürecini yavaşlatır.

Kilo vermeye yardımcı olur

Hindistan cevizi yağı, yağ yakıcı ve kalori yakıcı bitkisel yağdır. Rafine edilmemiş, soğuk sıkım yöntemi ile yapılan hindistan cevizi yağı dozunda tüketildiği sürece kilo kaybına yardımcı olur.

Ayrıca iştah kesici olarak da işlev görür. Hindistan cevizi yağı içerisindeki kaprilik asidi tiroid performansını artırır. Böylece, enerji artışı hızlanarak yağ yakımı artıyor.

Birçok faydası bulunan hindistan cevizi yağının günlük kullanım miktarı çok önemlidir. Günlük 2 yemek kaşığından fazlasını kullanmayı tercih etmemelisiniz.

Hindistan cevizi yağının mucizevi 10 etkisi!

Hindistan cevizi yağı nasıl kullanılır?

Kızartma: Hindistan cevizi yağı sote veya kızartma için kullanılabilir. Dana eti, balık, tavuk, yumurta veya sebzeleri bu yağ ile kızartabilirsiniz.

Pişirme: Fırına atacağınız dana eti, balık veya tavuk üzerine yumurta ya da tereyağı sürmek yerine hindistan cevizi yağı sürebilirsiniz. Özellikle köri ve sebzeli karışımlarda yepyeni bir tada ulaşabilirsiniz.

Kahve ve çaya ekleyin: İçeceğinize bir çay kaşığı ekleyerek yağ yakımını hızlandırabilirsiniz.

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