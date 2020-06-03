Hindistan cevizi yağı yenir mi?
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Hindistan cevizi yağı yenir mi?

Bitkisel bir yağ olan hindistan cevizi yağı nedir? Hindistan cevizi yağı yemeklerde kullanılır mı? %100 doğal olan hindistan cevizi yağı nelere iyi gelir?

Hindistan cevizi yağı yenir mi?
03.06.2020 10:28 | Son Güncelleme: 03.06.2020 10:35

Dışı kahverengi bir meyve olan hindistan cevizinin, iç kısmındaki akışkan beyaz tabakanın kurutulmasıyla hindistan cevizi yağı elde edilir. Soğuk sıkım yöntemi ile yapılan hindistan cevizi yağı %100 doğal ve katkısızdır.

Hindistan cevizi yağı ne işe yarar?

Hindistan cevizi yağı, kozmetik ve yiyecek sektöründe kullanılır. Bakım ve onarım yapma sebebiyle kozmetik sektöründe tercih edilen hindistan cevizi yağı, ürünün kalitesini artırır. Ayrıca, yiyeceklerde ve özellikle tatlılarda çok tercih edilir.

Hindistan cevizi yağı yenir mi?

Hindistan cevizi yağı yenilebilir bitkisel bir yağdır. Özellikle hamur işlerinde sıklıkla kullanılan hindistan cevizi yağının kilo kontrolü için de sıkça tüketilmesi önerilir.

Hindistan cevizi yağı yenir mi?

Hindistan cevizi yağı yemeklerde kullanılır mı?

Hindistan cevizi yağı gönül rahatlığıyla yemeklerinizde kullanabileceğiniz bitkisel bir yağdır. Şekersiz yapılan tatlılarda sıklıkla karşılaşabileceğiniz hindistan cevizi yağının kullanım alanı bu kadar kısıtlı değildir. Pastaların, tatlıların yanı sıra kızartma yağı olarak bile kullanabilirsiniz. Yanma oranı düşük olan bir yağ olması sebebiyle, hamur kızartmalarında, atıştırmalık sandviç ve tostlarda, salatalarda kullanılır.

Hindistan cevizi yağının tüketilmesi ile kolestrolünüzü dengede tutabilirsiniz.

Hindistan cevizi yağı kilo verdirir mi?

Yağ yakımınına yardımcı olan hindistan cevizi yağının iştah kesici özelliği de vardır. Tatlı ihtiyacınızı karşılayacak tariflerinizde gönül rahatlığıyla tercih edebileceğiniz sağlıklı bir yağdır. Sağlıklı doymuş yağ içermesi sebebiyle kullanım miktarı çok önemlidir.

Hindistan cevizi yağı ile yapılan tarifler/ Hindistan cevizi yağı ile yapılan yemekler

Yulaflı smoothie

Yulaf ezmesi, hindistan cevizi yağı, muz ve sütle hazırlayabileceğiniz basit ve doyurucu bir tariftir.

3 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 1 tatlı kaşığı hindistan cevizi yağı, orta büyüklükte muz ve 1 bardak sütü karıştırarak hazırlayabilirsiniz. Bardağınızın büyüklüğüne göre malzemeleri artırabilirsiniz.

Lezzetli bir aromaya sahip olan hindistan cevizi yağını tüm smoothie tariflerinizde kullanabilirsiniz.

Hindistan cevizi yağı yenir mi?

Salatalarda hindistan cevizi yağı kullanımı

Uzakdoğu mutfağında sıklıkla tercih edilen hindistan cevizi yağı vegan yemek tarifleri için vazgeçilmezdir. Besleyici ve lezzetli olması sebebiyle salatalarınızda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Tatlılarda kullanımı

Kek ve kurabiyelerinizde tatlandırıcı olarak 1 yemek kaşığı ekleyebilirsiniz veya tarifteki yağ oranı ile yarı yarıya kullanabilirsiniz.

Kahvaltık granola

Yulaf ezmesi, kuru meyve, fındık/ceviz, bitter çikolata rendesi ve hindistan cevizi yağı ile sağlıklı ve besleyici granolalar hazırlamak çok kolay.

Hindistan cevizi yağı yenir mi?

Kahve kreması yerine sağlıklı hindistan cevizi yağı

Hızlıca etkileşime giren içeriği sayesinde kahvenize ekleyeceğiniz bir miktar hindistan cevizi yağı enerjinizi artırır. Özellikle egzersiz öncesi tercih ederseniz, hem yağ yakımını artıracaktır hem de daha enerjik olacaksınız. Egzersiz sonrası kullanabileceğiniz hindistan cevizi yağı kas ağrılarını dindirir.

Ketojenik diyeti benimseyenlerin vazgeçilmez içeceklerinden biri olan sade kahveleriniz için siz de yeni bir tat deneyebilirsiniz. 1 bardak kahvenize, 1 yemek kaşığı ekleyerek çırparak bu eşsiz lezzeti deneyimleyebilirsiniz.

Hindistan cevizi yağı nasıl saklanır?

Hindistan cevizi yağı en iyi hava almayan kavanozlarda, güneş görmeyen yerlerde özellikle fırın, ocak gibi yüksek ısı veren eşyaların yakınından uzak tutarak saklayabilir, daha uzun süre sağlıkla kullanabilirsiniz.

Aldığınız hindistan cevizi yağı katı veya sıvı olabilir. Buzdolabında sakladığınız zaman katılaşan hindistan cevizi yağı, 21-24°C'de sıvı haline döner.

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