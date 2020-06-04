Hindistan cevizi yağı ne işe yarar? Hindistan cevizi yağı faydaları nelerdir? Hindistan cevizi yağı zararları var mı? Hindistan cevizi yağı evcil hayvanlar için uygun mudur? Hindistan cevizi yağı ile ilgili merak edilenler

Hindistan cevizi yağı, bilinen en eski bitkisel yağlardan biridir. Yenilebilir bir yağ olan hindistan cevizi yağı saç ve cilt bakımı için de faydalıdır.

Hindistan cevizi yağı, olgun Hindistan cevizlerinden elde edilen bitkisel ve yenilebilir bir yağdır. Birçok farklı alanda kullanıma uygun olan hindistan cevizi yağı tadı ve kokusu ile çok tercih edilen bir bitkisel yağ çeşididir. Kozmetik ürünlerinin kalitesini artırmak için, doğal ve uygun fiyatlı kişisel bakım kremi olarak veya yemeklerin, pastaların lezzetini artırmak için kullanılır. Ayrıca, sağlık problemlerinde alternatif ilaç olarak da kullanılır.

Kozmetik ve sağlık sektöründe tercih edilen bitkisel yağlardan biri olan soğuk sıkım hindistan cevizi yağı, kimyasal işlem görmeden, %100 saf ve doğal olarak sizlere sunulur.

Soğuk sıkım hindistan cevizi yağı nedir?

Soğuk sıkım hindistan cevizi yağı, maddeyi hiçbir kimyasal işleme maruz bırakmadan üretme sonucunda elde edilir. Sıkılan ürün kurudur ve kesinlikle rafine işlem görmemiş olmalıdır.

Hindistan cevizinin içindeki su çıkarılarak kurutulur ve pul şekline gelecek şekilde öğütülür. Düşük bir sıcaklıkta (24-27 °C) pres kullanılarak hindistan cevizi yağına ulaşılır. Besinsel nitelikleri korumanın en etkili yolu bu yöntemdir. Rafine olmadığı için kendine özgü lezzetli kokusu bozulmadan kalır.

Hindistan cevizi yağını farklı fiyat aralıklarında görmeniz mümkündür. Bunun sebebi, farklı şekillerde üretilme yöntemleridir. Bu yöntemlere göre hindistan cevizi yağının içerisindeki minerallerin ve vitaminlerin oranı azalabilir. Soğuk sıkım yöntemi ile hindistan cevizinin içerisindeki vitaminler ve mineraller en iyi şekilde korunur.

Hindistan cevizi yağının faydaları nelerdir?

Hindistan cevizi yağının en çok bilinen faydası saça ve cilde sağladığı bakımdır. Doğal nemlendirici olan ürün, egzamaya, çatlaklara ve kuru cilde fayda sağlar. Diş temizleme ve makyaj temizlemede de kullanılır.

Ayrıca, tükettiğiniz besinlere de ekleyerek etkisini artırabilirsiniz. Nedir bu etkiler?

Hindistan cevizi yağı birçok vitamin ve minerale sahiptir. İçeriğinde bulunan orta yağ asitleri vücuda bakım ve onarım yapar. Bir yaranızın daha çabuk iyileşmesini isterseniz, yaraya sürebilirsiniz. Veya tüketerek bağışıklık sisteminizi güçlendirebilirsiniz.

%100 doğal, rafine işlem görmemiş soğuk sıkım hindistan cevizi yağını yemeklerinizde kullanabilirsiniz. Smoothilerinize, tatlılarınıza, salatalarınıza ekleyeceğiniz bir miktar hindistan cevizi yağı besininizi hem daha besleyici yapacaktır hem de farklı ve lezzetli bir aroma katacaktır.

Besleyici olarak aldığınız bu vitamin ve mineraller sayesinde saçlarınız, tırnaklarınız da ihtiyaç duyduğu vitaminlere kavuşacak.

Hindistan cevizi yağını vücudunuza direk olarak da kullanabilirsiniz, besin olarak da tüketebilirsiniz. Besin olarak düzenli tüketimde sindirim sisteminizi ve bağışıklık sisteminizi güçlendirecektir.

Hindistan cevizi yağı zararları var mı?

Her ürün gibi hindistan cevizi yağını gereğinden fazla tüketirseniz zararı olabilir.

Kolesterolünüz yükselebilir

Hindistan cevizi yağı içerisinde iyi kolesterol bulunmaktadır, fakat gereğinden fazla tüketilmesi zararlı olabilir.

Sivilce sorunu yaşanabilir

Hindistan cevizi yağı içerisinde bakım ve onarım yapan orta yağ asitleri bulunmaktadır. Bunlar ayrıca dezenfektan görevi görerek cildi arındırır. Fakat, bir maske yaparsanız ve uzun süre yüzünüzde kalırsa, cildiniz fazla yağa maruz kalır ve bunun sonucu sivilce sorunu yaşanabilir.

Hindistan cevizi yağı evcil hayvanlar için uygun mudur?

Sadece insanlar için kullanılmaz, ayrıca evcil hayvanlarınız için de kullanabilirsiniz. Hindistan cevizi yağının içinde bulunan laurik asit, alerjik reaksiyonları hızlı bir şekilde temizleyebilen anti-mantar, anti-bakteriyel, anti-virüs ve maya özellikleri içerir. Kaşıntılı ve iltihaplı ciltlerde de kullanılan hindistan cevizi yağı bu hisleri yatıştırır. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirir, enfeksiyonu ve hastalığı önler. Hindistan cevizi yağı, kedi ve köpeğinizin gastrointestinal sistemini güçlendirerek derisini ve kürkünü korur.Ayrıca sineklerin sebep olduğu alerjileri de azaltıcaktır.

Hindistan cevizi yağı evcil hayvanlar için nasıl kullanılır?

Günde ¼ çay kaşığı ile başlayarak yemeklere katabilirsiniz. Yavaş yavaş oranı artırabilirsiniz ancak 1 yemek kaşığından fazla vermeniz önerilmez. Evcil hayvanınızın ırkına göre porsiyonu azaltmalısınız.