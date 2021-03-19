Hilton Oteli'ne 'Sıfır Atık' belgesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Hilton Oteli'ne 'Sıfır Atık' belgesi

19.03.2021 10:51 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:55
Hilton Oteli'ne 'Sıfır Atık' belgesi

Van'da konaklama sektörünün önde gelen isimlerinden Double Tree By Hilton Van Oteli, bölgenin ilk 'Sıfır Atık' belgesini alan otel oldu.

Van'da konaklama sektörünün önde gelen isimlerinden Double Tree By Hilton Van Oteli, bölgenin ilk 'Sıfır Atık' belgesini alan otel oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının başlattığı "Sıfır Atık" çalışması kapsamında tüm aşamaları başarıyla tamamlayıp Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni kuran Double Tree By Hilton Van Oteli, bölgenin ilk 'Sıfır Atık' belgesini alan otel oldu. Sıfır Atık projesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından 2019 yılında israfın önlenmesi ve kaynakların verimli kullanılması amacıyla başlatılan bir proje olduğunu ifade eden Double Tree By Hilton Van Oteli Gıda Mühendisi Fatma Betül Toprak, bu projenin Türkiye'nin 81 ilinde uygulanmaya başlandığını söyledi. Sürdürülebilir bir gelecek için yasal mevzuat gereklilikleri doğrultusunda 'Sıfır Atık Sisteminin' otelin tüm alanlarında uygulanmaya başlandığını dile getiren Toprak, "Bu proje kapsamında geri dönüşüme girecek ürünlerin çevreye kazandırılması, enerjinin azaltılması amaçlamaktadır. Bizde otel olarak çevreye katkı sağlamak amacıyla sistemimizi kurup, başvurumuzu yaptık ve nihayetinde Van'da bu belgeyi alan ilk oteliz. Bunun haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

Proje çerçevesinde ilk olarak otelin durumuna bağlı olarak sistemlerini kurduklarını aktaran Toprak, "İlk önce çalışan sayımıza ve otelin durumuna bağlı olarak sistemimizi kurduk. Nerede hangi ürün atık çıkar? Atığı azaltmak için neler yapabiliriz? Bunları araştırdık. Daha sonra sorumlu kişileri belirledik ve her sorumlu kişi, atık azaltımına yönelik eğitim aldı ve bunun hayata geçirilmesi amacıyla müşterilere önerilerde bulundu" ifadelerini kullandı.

Çevreye duyarlı bir otel olarak projeyi hayata geçirmeyi planladıklarının altını çizen Toprak, "Gelecek nesillere bırakacağımız en güzel miras, temiz ve yaşanılabilir bir çevredir. 'Sıfır Atık' projesi de bunun için iyi bir şanstır. Bizler organik gübre üretmek istiyoruz. Bu şekilde kendi gübremizi kendimiz üreterek, toprağımızı verimleştirmeyi amaçlıyoruz. Mutfağımızdan çıkan organik atıkları; belli prosedürler sonucunda organik gübreye çevirip, bahçemize ekmeyi ve böylece toprağı verimleştirerek iyi bir sonuç elde etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Amacının bundan sonra atıkları geri dönüşüm ile bir oyun parkına dönüştürmek olduğunu vurgulayan Toprak, "Bu benim ikinci projem. Bu proje kapsamında her şeyle kendim ilgilendim. Sistemin kurulması, insanların organize edilmesi amaçlı bu yola girdik. İlk önce organik gübre üretimi ile başladık. Şimdi de kullanılmayan kumaşlar ve otelden çıkan atıklarla oyun parkı kurma hayalim var. Hem çocukların seveceği ve zaman geçirebileceği bir yer oluşturulacak hem de atıkların çöpe gitmesi engellenecektir" dedi. - VAN

Hilton Oteli'ne 'Sıfır Atık' belgesi
Hilton Oteli'ne 'Sıfır Atık' belgesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Joe Biden Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Aleyna Tilki Ayşegül Çınar Aslıhan Karalar Berrak Tüzünataç
Spor Bülent Uygun Ünal Karaman Aykut Kocaman Abdullah Avcı Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hilton Oteli'ne 'Sıfır Atık' belgesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 11:12:48. #1.14#
title