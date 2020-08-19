Hilmi Güler kimdir? Hilmi Güler kaç yaşında, nereli? Hilmi Güler hayatı ve biyografisi!
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Hilmi Güler kimdir? Hilmi Güler kaç yaşında, nereli? Hilmi Güler hayatı ve biyografisi!

Siyaset dünyasının duayen isimlerinden Hilmi Güler, hayatı ve biyografisiyle merak ediliyor. Peki, Hilmi Güler kimdir? Hilmi Güler kaç yaşında, nereli? İşte Hilmi Güler'in hayatı ve biyografisi!

Hilmi Güler kimdir? Hilmi Güler kaç yaşında, nereli? Hilmi Güler hayatı ve biyografisi!
19.08.2020 15:13 | Son Güncelleme: 19.08.2020 15:17

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, geçmişten günümüze siyaset dünyasının pek çok basamağında etkin görevler üstlendi. Peki, Hilmi Güler kimdir? Hilmi Güler hayatı, biyografisi, Hilmi Güler kaç yaşında, nereli gibi konuları mercek altına alıyoruz.

HİLMİ GÜLER KİMDİR?

1949 yılında Ordu'da doğdu. İlk ve Ortaokulu Ordu'da İsmet Paşa İlk ve Ortaokullarında bitirerek; 1966 yılında Ordu Lisesinden, 1972 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)'nden Metalurji Mühendisi olarak mezun oldu. Aynı üniversiteden Master ve Doktora derecelerini aldı.

Sırasıyla ODTÜ Mühendislik Fakültesi Metalurji Mühendisliği Bölümü'nde Yarı-zamanlı Asistan, Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde Tam-zamanlı asistan olarak çalıştı, öğretim üyeliği yaptı. Malzeme ve İmal Usulleri dersleri verdi.

1976 yılında, Türk Uçak Sanayii A.Ş. (TUSAŞ)'ye girdi. Grup Başkanı olarak, çeşitli uçak ve uçak sistemlerinin seçimi, proje değerlendirme, tezgâh ve teknoloji seçiminde görev aldı. 1979 yılında araştırmacı olarak TÜBİTAK'a geçti. Sırasıyla; Uzman Yardımcısı, Uzman, Bölüm Başkanı, Müdür ve Başkan Yardımcısı görevlerinde bulunarak, Yönetim Kurulu'na seçildi. Bilim ve Teknoloji Politikasına ilişkin çalışmalara ek olarak, Roket Teknolojisi ve Silah Sistemleri üzerine yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde görev aldı.

Yaptığı doktora çalışması ile özellikle, roket motor boruları ve lançer yapımında kullanılan kompoze malzeme üretim teknolojisi ve malzeme özelliklerinin tespiti konusunda uygulamaya dönük bilimsel katkılarda bulundu.

Türkiye; Ereğli Demir Çelik A.Ş.(ERDEMİR)'de Yönetim Kurulu'nda beş yıl (1985-1991) süreyle görev yaptı. ERDEMİR'deki görevi süresince; maliyeti düşürmek, verim ve kaliteyi artırmak gayesiyle demir-çeliğin ana girdileri üzerine uzun süreli ve geniş çaplı çalışmalar başlattı. Bunları, Komisyon Başkanı sıfatıyla aktif katılımda bulunarak yürüttü. Bu çalışmaların hepsi tamamlanarak uygulamaya konuldu.

1991 yılında Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK)'na Yönetim kurulu başkanı olarak atandı. Yerli silah sanayinin gelişmesine katkılarda bulundu.

Ordu'da, Ordu Sanayici ve İşadamları Derneği (OSİAD)'nin Kurucu Genel Sekreterliğini yaptı. Ordu iline ait çeşitli özgün yatırım ve kalkınma projeleri hazırladı.

1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesine geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İGDAŞ 'ta Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Üye (CEO) olarak görev aldı. İstanbul'da hava kirliliğine karşı doğalgazın yaygınlaştırılması için yoğun biçimde çalıştı. Özel projeler yürüttü. Büyükşehir Belediyesine ait şirketlerin yönetiminde bulundu.

1996-1997 yıllarında Etibank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Türkiye'deki tüm üretimlerden sorumlu Başbakanlık Başdanışmanı olarak çalıştı. Etibank Genel Müdürlüğü döneminde Bor ve Trona (Doğal Soda), Krom yatırımlarına ağırlık vererek yeni projeler başlattı.

AK Parti'nin kuruluş çalışmalarına katılarak, AK Parti Kurucu Üyesi oldu ve AK Partinin programını hazırlayanlar arasında yer aldı. MKYK Üyeliği ve AR-GE' den Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. Oluşturduğu özel çalışma gruplarıyla AK Parti'nin "Türkiye Perspektifi ve Proje Alanları" adlı çalışmayı hazırladı.

Türkiye'nin temel ihtiyaçlarını kapsayan bu 12 proje alanı ve bunların alt detay projeleri hazırlanarak 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra oluşturulan bakanlıklara dağıtıldı. 3 Kasım 2002'de Ordu'dan AK Parti milletvekili seçildi. 58, 59 ve 60. Hükümetlerde 2002-2009 yılları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini yürüttü.

Bakanlığı döneminde; "Enerji Arz Güvenliği" başta olmak üzere, Enerji Verimliliği (ENVER), rüzgâr, hidroelektrik türbinlerinin, sondajmakinelerinin ve güneş panellerinin yerli yapımı YERSAN Hareketi, Hidrojen Enerjisi ve özel bor bileşikleri üzerine özgün yeni çalışmalar başlattı. Geniş katılımlı çalışma grupları oluşturarak, Genel Müdürlerle birlikte il il Türkiye'yi gezerek projelerin bizzat tanıtımını yaptı.

Bu dönemde aşağıdaki uluslarası projeler sayesinde

* Bakü-Tiflis-Ceyhan(BTC) Boru Hattı Projesi,

* Bakü-Tiflis-Erzurum(BTE) Şahdeniz Doğalgaz Boru Hattı Projesi,

* Türkiye-İtalya-Yunanistan Doğalgaz Boru Hattı Projesi,

* Türkiye-Bulgaristan-Romanya-Macaristan ve Avusturya arasındaki NABUCCO Doğalgaz Boru Hattı Projesi,

* Yer altı doğalgaz depoları,

* Özel Ceyhan Enerji Bölgesi,

* Türkiye – İsrail Petrol, Doğalgaz, Elektrik, Su ve Fiber Optik İletim Hattı Projesi,

* Türkiye – İsrail – Hindistan petrol taşıma projesi,

* Türkiye-Mısır Arasındaki Arap Doğalgaz Boru Hattı Projesi,

* Türkiye Kıbrıs Su Boru Hattı Projesi,

* UCTE (Türkiye Avrupa Elektrik İletim Hattı) Projesi,

* Kuzey Afrika Ülkeleri ile Türkiye Arasındaki MED ring Elektrik İletim Hattı projesi,

* Yunanistan, Suriye, Irak, İran, Gürcistan… gibi komşularımızla kurulan elektrik iletim hatları, doğalgaz, petrol ve su ortak projeleriyle Türkiye; bir enerji merkezi konumuna geldi.

Ayrıca bu dönemde bir ilk olarak; "Enerji Envanteri" çalışmaları ile Türkiye'nin Rüzgar, Güneş, Jeotermal, Biomas, Kömür ve Maden Haritaları çıkarıldı. Başta bor, linyit altın olmak üzere madenler ve endüstriyel mineraller konusunda yer altı zenginliklerinin ekonomiye katılması için yoğun çalışmalar yapıldı.

Daha önce işletilmeyen kömür işletmeleri ekonomiye kazandırıldı. AK Parti'nin sosyal politikaları gereğince Türkiye'de bir ilk olarak; yaklaşık 10 milyon ton kömür bu dönemde yıkanıp, paketlenerek dar gelirli vatandaşlarımıza dağıtıldı.

Yine bu dönemin önemli projelerinden biri olan; Karadeniz'de petrol ve doğalgaz arama ve tarama çalışmaları başlatılarak tamamlandı. Peşinden Karadeniz'de derin deniz sondajları başlatıldı. Yerli doğalgaz üretilerek kullanıma sunuldu. Bu sayede, doğalgaz kullanan illerin sayısı 9 ilden 66 ile çıkarıldı. İllerin hava kirliliği ile mücadelesine katkıda bulunularak, Türkiye'nin önemli sorunlarından biri olan hava kirliliği giderildi.

Elektrik, petrol ve tüpgaz yasalarıyla Enerji Piyasasının serbestleşmesi sağlanarak, rekabet ortamı oluşturuldu. Bu arada petrol istasyonları modernize edilerek halkımızın hizmetine sunuldu.

Elektrik üretiminde özel sektörün önü açılarak, kamuya yük olmadan yapılan yatırımlar sayesinde, Türkiye Elektrik ithal eden ülke konumundan çıkarak, elektrik ihraç eden ülke konumuna getirildi. Türkiye'de "Enerji Bilinci" ve güvenli "Yatırım Ortamı" oluşturularak yatırımlar Anadolu'da tabana yayıldı, 30 kadar olan yatırımcı sayısı 3.000'e çıktı. Ilısu, Yusufeli, Boyabat gibi barajlar ve Konya Mavi Tünel gibi projeler başlatıldı. Yenilenebilir enerji alanında, rüzgar, hidroelektrik ve jeotermal yatırımlarında büyük artışlar sağlandı.

Dr. Mehmet Hilmi Güler, Bakanlık görevinden ayrıldıktan sonra, TBMM AGİTPA (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi) Türk Grubu üyeliğine seçildi. Enerji arz güvenliği başta olmak üzere uluslararası alanda AGİT bünyesinde görev yaptı. Halen Turkcell Yönetim Kurulu Üyeliği ve Çin'in en büyük Kalkınma Bankası ICBC Yönetim Kurulu Üyeliği devam etmektedir.

Dr. Mehmet Hilmi Güler, evli ve iki çocuk babası olup ileri düzeyde İngilizce bilmektedir.

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