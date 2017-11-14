Hilltown'un Ücretsiz Jazz Festivali 18-19 Kasım'da

İki gün sürecek müzik festivalinin ilk günü olan 18 Kasım tarihinde Jozi Levi Brazil Project, Valentin Conus Quartet ve Emir Ersoy Project gibi önde gelen jazz müzisyenleri sahne alırken, etkinliğin ikinci günü olan 19 Kasım tarihinde Kerem Görsev Trio ve William R. Cardoso & Emir Ersoy Quartet ile tutku dolu müzik ziyafeti başlıyor.

Küçükyalı'da faaliyete başlayan yeni Alışveriş ve Yaşam Merkezi Hilltown, gelenekselleşecek Jazz Festivali'nin ilkini önümüzdeki hafta sonu düzenliyor. 18 Kasım Cumartesi günü başlayacak Jazz Festivali; 2008 yılında kurulmuş Brezilya konseptli parçalar çalan konser grubu Jozi Levi Project ile açılış yapacak. Brezilya müziğinin Türkiye'deki ustası Jozi Levi'nin yetenekli müzisyen arkadaşları ile bir araya gelerek kurmuş olduğu "Jozi Levi Project" Brezilya müziği ve ritimlerinden oluşan geniş bir repertuar sunacak. Saksafoncu Valentin Conus Quartet ve Latin jazz müzisyeni Emir Ersoy Project ile devam edecek konserler izleyenleri müzik dolu bir yolculuğa çıkaracak.

Festival 19 Kasım Pazar günü Türkiye'nin en beğenilen caz müzisyenlerinden Kerem Görsev ve arkadaşlarının müzik ziyafeti ile devam edecek. Kerem Görsev Trio 'nun müzik şöleninin ardından festival; William R. Cardoso & Emir Ersoy Quartet'in jazz performanslarıyla son bulacak. Gelenekselleşecek Hilltown Jazz Festivali ilk etkinliği ile müzik severlere unutulmayacak bir hafta sonu yaşatacak.

İstanbul'un yoğun temposundan sıkılmış metropol insanının nefes alabileceği alışveriş ve eğlence kasabası konsepti hedeflenerek tasarlanan Hilltown, adını mimari özellikler ile birlikte küçük bir şehri andırması sonucunda aldı. Sahip olduğu marka karması, Adalar manzarasına karşı konumlanan restoranları, alışveriş caddeleri, neoklasik mimari yapısı, kolay ulaşılabilir lokasyonu ve geniş eğlence alanlarıyla Hilltown şehrin ortasında, şehirden uzaklaşma lüksü yaşatıyor.