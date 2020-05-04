Hıdırellez ne zaman kutlanır? Hıdırellez Bahar Bayramı nedir? Hıdırellez nasıl kutlanır?
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Hıdırellez ne zaman kutlanır? Hıdırellez Bahar Bayramı nedir? Hıdırellez nasıl kutlanır?

Hıdırellez ne zaman kutlanır? Hıdırellez Bahar Bayramı nedir? Hıdırellez nasıl kutlanır?
04.05.2020 12:27 | Son Güncelleme: 04.05.2020 12:27

Hıdırellez, bütün Türk dünyasında bahar bayramı olarak kutlanır. Hızır günü olarak da bilinen Hıdırellez'de çeşitli kültürel etkinlikler yapılır. Peki, Hıdırellez ne zaman? Hıdırellez Bahar Bayramı nedir? Hıdırellez nasıl kutlanır?

Hızır ve İlyas peygamberin yeryüzünde buluştukları gün olması nedeniyle kutlanan Hıdırellez, baharın müjdecisi olarak kutlanır. Soğuk ve serin günlerin geride kalıp yazın geldiğini haber veren bu bayramda, "Hızır Günleri" adı ile gün boyu soru süren aktiviteler yapılır. Hıdırellez ne zaman? Hıdırellez nasıl kutlanır? Hıdırellez Bahar Bayramı nedir?

HIDIRELLEZ NEDİR?

Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak adlandırılan Hıdırellez günü, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülür ve kutlanır.

Hıdırellez'in UNESCO'nun 'İnsanlığın Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi'ne alınması amacıyla 2010 yılında çalışmalar başlatılmıştır.

HIDIRELLEZ NE ZAMAN?

Hıdırellez 2020 başladığı akşam:

5 Mayıs Salı

Hıdırellez 2020 bittiği akşam:

6 Mayıs Çarşamba

Miladi takvime göre 6 Mayıs, eskiden kullanılan Rumi takvim olarak da bilinen Jülyen takvimine göre 23 Nisan Hıdırellez günüdür. 6 Mayıs'tan başlayıp 4 Kasım'a kadar olan süre Hızır Günleri adıyla yaz mevsimini, 8 Kasım'dan 5 Mayıs'a kadar olan süre ise Kasım Günleri adıyla kış mevsimini oluşturmaktadır. Bu yüzden 5 Mayıs günü gecesi kış mevsiminin bitip sıcak yaz günlerinin başladığı anlamına gelmektedir. Türkiye'de Hıdrellez Bayramı 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanır.

Hıdırellez ne zaman kutlanır? Hıdırellez Bahar Bayramı nedir? Hıdırellez nasıl kutlanır?

HIDIRELLEZ'İN KÖKENİ

Hızır ve İlyas peygamberin yeryüzünde buluştukları gün olması nedeniyle kutlanan Hıdırellez, 5-6 Mayıs günlerinde kutlanır. Soğuk ve serin günlerin geride kalıp yazın geldiğini haber veren bu bayramda, "Hızır Günleri" adı ile gün boyu soru süren aktiviteler yapılır.

Hıdırellez'in kökeni hakkında çeşitli rivayetler vardır. Mezopotamya ve Anadolu kültürlerine ait olduğunu öne süren görüşün yanında Orta Asya ve Türk kültürüne ait olduğunu öne süren görüşler de vardır.

Yaygın görüşe göre Hızır, ölümsüzlük suyu (ab-ı hayat) içerek ölümsüzlüğe ulaşmıştır. İnanışa göre Hızır, özellikle bahar aylarında yeryüzünde dolaşarak zorda kalan insanlara yardım eder, bolluk, bereket dağıtır. Allah katında ermiş kişi olduğuna inanılan Hızır'ın yaşadığı yer ve zaman belli değildir. Hızır, bahar ve baharla gelen taze yaşamın simgesidir.

Hıdırellez ne zaman kutlanır? Hıdırellez Bahar Bayramı nedir? Hıdırellez nasıl kutlanır?

HIDIRELLEZ NASIL KUTLANIR?

Hıdırellez kutlamalarında kötülüklerden arınmayı simgeleyen ateşten atlama etkinliği yapılır. Hıdırellez ateşine taş atılırken "Hastalıklar, kötülükler, dağlara taşlara olsun." denir. Bu adete "ateş taşlama" adı verilir.

Hıdırellez kutlamaları genellikle ağaçlık, yeşillik alanlarda ya da türbe yakınında yapılır. Kutlamalarda taze kuzu eti veya kuzu ciğeri yeme adeti vardır.Baharın ilk kuzusunun yenilmesinin şifa getireceğine inanılır. Hıdırellez gününde kırdan toplanan çiçeklerin kaynatılıp suyunun içilmesi halinde şifa bulunacağına, bu su ile 40 gün boyunca yıkanılırsa gençleşip güzelleşileceğine inanılır.

Hıdırellez ne zaman kutlanır? Hıdırellez Bahar Bayramı nedir? Hıdırellez nasıl kutlanır?

Hıdırellez gününde Hızır'ın gelerek bereket ve bolluk saçması için tencere, kese ve ambarların ağzı açık bırakılır.

Hıdırellez gününde dilekler dilenir ve dilek kırmızı kurdeleye bağlanıp gül ağacına asılır. Ateş yakıp dilek dileyenler de vardır. Dileğini dilerler ve ateşin üzerinden atlarlar.

Hıdırellez'de baht açma ritüelleri de sıkça yapılır.

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