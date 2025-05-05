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Hıdırellez dilek duası nedir, nasıl yapılır? Hıdırellez gecesi dilek duası nasıl okunur?

Hıdırellez dilek duası nedir, nasıl yapılır? Hıdırellez gecesi dilek duası nasıl okunur?
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5 Mayıs gecesi saat 00.00 itibariyle Hıdırellez şenlikleri, Hıdırellez duası okunarak kutlanmaya başladı. Hıdırellez gününe özel gelenekler ve uygulamalar vardır. Peki, Hıdırellez dilek duası nedir, nasıl yapılır? Hıdırellez gecesi dilek duası nasıl okunur?

Hıdrellez duası ile ilgili aramalar sürüyor. Yaz mevsiminin müjdecisi Hıdırellez Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar gibi bölgelerde çeşitli şekillerde kutlanılan bir bayramdır. Peki, Hıdırellez dilek duası nedir, nasıl yapılır? Hıdırellez gecesi dilek duası nasıl okunur?

HIDIRELLEZ GÜNÜ NASIL DİLEK DİLENİR?

5 Mayıs akşam ezanı vakti gül ağacında dilek dileme zamanıdır. Gül dallarına paralar asılır. (Eskiden kese içine para dikilip gül dibine gömülürmüş.) ya da açık cüzdan bırakılır. Dilekler bir kağıda yazılıp asılabileceği gibi şekil olarak da gül ağacının altına çizilebilir. Bunu küçük taşlarla yapabileceğiniz gibi toprakla da oluşturabilirsiniz.

Hıdırellez akşamı asılan paralar ve dilekler 6 Mayıs sabahı erkenden geri toplanır. Para cüzdana konulur ve yıl boyunca o para harcanmaz. Hıdırellez parası kişiye o yıl boyunca darlık ve parasızlık yüzü göstermez.

Hıdırellez'de yapılması gerekenler bu kadar değil. Anadolu'da Hıdırellez akşamında evdeki her kişi için yedi fasulye ya da yedi nohut ekilir. Kişilerin başına gelebilecek kötülüklerin ekilen bu fasülye ya da nohutlar gelmesi dilenir.

Gül ağacında dilek tutarken yapmanız gerekenlere ek olarak bir de duasını okumanız gerekir. Hıdırellez dilek duası dilekler gül ağacına asıldıktan sonra yapılır.

Hıdırellez dilek duası nedir, nasıl yapılır? Hıdırellez gecesi dilek duası nasıl okunur?

HIDIRELLEZ DUASI OKUNUŞU
Okunuşu:

"Allah'ım, Hızır ile İlyas'ın hürmetine, bu gece ettiğim dileğimi kabul eyle. Rızkımı genişlet, sağlığımı daim eyle, gönlümden geçen hayırlı muradımı nasip eyle. Amin."

Anlamı:

"Ey Allah'ım, Hızır ve İlyas peygamberlerin hatırı için, bu gece ettiğim dileği kabul et. Rızkımı artır, sağlığımı sürekli kıl ve kalbimden geçen hayırlı isteği bana nasip et. Amin."

Bazı bölgelerde daha uzun dualar edilir, ya da halk arasında "Hızır duaları" olarak bilinen niyazlar okunur. Dilekler genellikle kırmızı kurdeleyle gül ağacına bağlanır ya da küçük kağıtlara yazılarak suya bırakılır. Hızır'ın, dilek sahibinin isteğini gerçekleştireceğine inanılır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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