Hicri sene sonu ve sene başı duaları! Sene sonu duası nedir? Sene başı duası nedir? Hicri yılbaşı ve yılsonu duaları nasıl okunur?

Hicri sene sonu ve sene başı duaları nelerdir merak ediliyor. Mübarek Muharrem ayında okunacak mühim duaların başında hicri sene sonu ve sene başı duaları vardır. Sizler için Hicri yılbaşı ve yılsonu dualarının Arapça ve Türkçe'sini paylaşacağız.

Hicri ayların 1. ayı mübarek Muharrem ayıdır. Muharrem ayına sayılı günler kaldı. Vatandaşlar Hicri yılbaşı ne zaman merak etti. Peki, Hicri sene başı ve sene sonu hangi günlere denk gelmektedir? Hicri yılbaşı hangi güne denk geliyor? Hicri sene sonu ve sene başı duaları nelerdir? Sene sonu duası nedir? Sene başı duası nedir? Hicri yılbaşı ve yılsonu duaları nasıl okunur?

2021 HİCRİ SENE BAŞI VE SENE SONU NE ZAMAN?

2021 yılında Hicri yılbaşı 9 Ağustos Pazartesi gününe denk gelmektedir. Yani Hicri yılın son günü 8 Ağustos Pazar günü iken Hicri yılın ilk günü ise 9 Ağustos Pazartesi günüdür. Bu iki günde oruç tutmak oldukça sevap kabul edilmiştir.

Hicri sene sonu : 8 Ağustos Pazar 2021

8 Ağustos Pazar 2021 Hicri sene başı : 9 Ağustos Pazartesi 2021

9 Ağustos Pazartesi 2021 Hicri yılsonu : 8 Ağustos Pazar 2021

8 Ağustos Pazar 2021 Hicri yılbaşı : 9 Ağustos Pazartesi 2021

Ek olarak Hicri yılbaşı veya Hicri sene başı gecesi ise 8 Ağustos Pazarı 9 Ağustos Pazartesiye bağlayan gece idrak edilecektir.

MUHARREM AYI NE ZAMAN?

9 Ağustos Pazartesi 2021 tarihi hem Hicri yılbaşı hem de Muharrem ayının başlangıcıdır.

HİCRİ SENE SONU VE SENE BAŞI DUALARI

HİCRİ SENE SONU DUASI ARAPÇA'SI VE TÜRKÇE MEALİ NEDİR?

İmâm-ı Safûrî (Rahimehullâh) gibi ulemadan rivâyet olunduğuna göre: "Her kim Zülhıcce'nin sonunda (8 Ağustos Pazar günü güneş batmadan önce) 3 kere:

'Rahmân ve Rahîm olan Allâh'ın adıyla! Ey Allâh! Senin râzı olmayıp beni nehyettiğin şeylerden bu sene her ne yaptıysam, ben onların bir kısmını unuttum, Sen ise hiçbirini unutmadın. Üstelik bana cezâ vermeye kâdirken mühlet verdin ve ben Sana karşı gelme cüreti göstermişken beni tevbeye dâvet ettin.

Ey Allâh! Ben bütün bunlardan dolayı Senden mağfiret diliyorum. Beni bağışla. Ey kerem sâhibi! Ey celâl ve ikrâm sâhibi! Senin râzı olup bana sevap vaad ettiğin hangi amelleri bu sen işlediysem, Senden dilerim ki onları kabul edesin ve Senden ümidimi kesmeyesin. Ey kerem sâhibi! Kabûl eyle. Efendimiz Muhammed'e ve âl-i ashâbına salât-ü selâm eyle. Âmîne!' derse, şeytan: 'Biz, bir sene yorulup bu günahları işletmek için bunca zahmet çektik, o ise bir anda hepsini sildirdi.' Deyip yüzüne toprak saçarak kaçar."

(Kaynak : es-Safûrî, Nüzhetü'l-mecâlis, 1/156; Mâü'l-'Ayneyn, Na'tü'l-bidâyât, sh:165-166; ed-Diyarbî, el-Mücerrebât, sh:71; Hasen el-'Adevî, en-Nefehâtü'n-Nebeviyye, fi'l-vezâifi'l-'âşûriyye, sh:69; 'Abdulhamîd Kuds, Kenzü'n-necâh ve's-sürûr, sh:298-299)

HİCRİ SENE BAŞI DUASI ARAPÇA'SI VE TÜRKÇE MEALİ NEDİR?

Sıbt ibnü'l-Cevzî (Rahimehullâh) gibi bâzı ulemadan nakledilen rivâyete göre: "Her kim Muharrem ayının evvelinde (8 Ağustos Pazar'ı 9 Ağustos Pazartesi'ye bağlayan gece veyâ en geç 9 Ağustos Pazartesi günü) 3 kere:

'Rahmân ve Rahîm olan Allâh'ın adıyla! Bütün hamdler, âlemlerin Rabbi olan Allâh'a âittir. Salât-ü selâm, Efendimiz Muhammed'in ve âl-i ashâbının tamâmının üzerine olsun. Ey Allâh! Sen Ebedî'sin, Kadîm'sin (başlangıcın ve sonun yoktur). Hayy'sın, Kerîm'sin (hâkîkî hayat sâhibi de, kerem sâhibi de ancak Sensin). Hannân'sın, Mennân'sın (son derece acıyan ve çokça lütuflarda bulunan Rabbimiz'sin).

İşte bu yeni senedir. Ben bu sene Senden dilerim ki beni kovulmuş şeytandan ve onun dostlarından koruyasın, kötülüğü çokça emreden bu nefse karşı bana yardım edesin ve beni Sana yaklaştıran amellerle meşgul edesin. Ey kerem sâhibi! Ey celâl ve ikrâm sâhibi! Ey acıyanların en merhametlisi! Rahmetinle (duâmı) kabul eyle! Allâh-u Te'âlâ, Efendimiz ve Peygamberimiz Muhammed (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e, âl-i ashâbının ve Ehl-i Beyti'nin tamâmına salât ve Selâm eylesin. Âmîne!' derse, şeytan: 'Ömrünün kalan kısmında kendisini güvenceye aldı, artık biz bu kişden ümidi kestik.' Der ve Allâh (Celle Celâlühû) ona, kendisini şeytan ve etbâından sene boyunca korumak üzere iki melek görevlendirir."

(Kaynak : es-Safûrî, Nüzhetü'l-mecâlis, 1/156; Sıbt ibnü'l-Cevzî, Mir'âtü'z-zemân fî tevârîhi,l-a'yân, 22/180; Mâü'l-'Ayneyn, Na'tü'l-bidâyât, sh:165; ed-Diyarbî, el-Mücerrebât, sh: 70-71; 'Abdülhamîd Kuds, Kenzü'n-necâh ve's-sürûr, sh:69)

Kaynak : cubbeliahmethoca.com.tr/ Cübbeli Ahmet Hoca

(Teşekkür : Bu duaları, hadisleri, zikirleri ve ibadetlerin yapılışını Arapça'dan çeviren, günümüze ulaştıran ve bizlerin faydalanmasını sağlayan sayın Cübbeli Ahmet Hoca' ya teşekkür ediyoruz. Kendisinden Allah razı olsun, bol bereketli vakitler versin.)