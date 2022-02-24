Hiçbir şey aşklarına engel olamıyor! Yıldız Asyalı, canlı yayında Arda Kural'a duygularını itiraf etti

Emret Komutanım dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan ve uzun süredir psikolojik sorunlarıyla mücadele eden Arda Kural, zor günleri geride bıraktı. Dün TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Kural, ilk aşkı Yıldız Asyalı'dan bahsedince ünlü isimden de cevap gecikmedi.

KURAL: YILDIZ'I ÇOK SEVERİM, AYRILDIKTAN SONRA KENDİME GELEMEDİM

İlk aşkı Yıldız Asyalı'nın zor dönemlerinde yanında olduğundan bahseden Arda Kural, "Ekranlardan uzak kaldığım dönemde Yıldız beni çok aradı. Ben görüşmek istemedim. Ben ondan korkuyorum. Yıldız ile yan yana gelmekten korkuyorum. Çok severim, insan olarak da kişilik olarak da! Ayrıldıktan sonra 2 yıl kendime gelemedim. Sonra kendime söz verdim 'Yıldız'la asla görüşme' dedim" dedi.

ASYALI: ARDA, TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ BİR SANATÇI

Arda Kural'ın bu sözlerinin ardından Yıldız Asyalı da 2. Sayfa programına özel açıklamalar yaptı. Kural ile çok büyük bir aşk yaşadıklarını belirten Asyalı, Arda'nın zor günlerinde çok üzüldük ve yıprandık. Arda'nın Türkiye için inanılmaz yetenekli ve önemli bir sanatçı olduğunu düşünüyorum. Karakteri hassas olduğu için genç yaşlarda kaldıramadığı şeyler oldu. Şimdi biz nasıp kovid oluyorsak beynimiz de hastalanabilir. Arda'yı iyi gördüm, tedavisine de devam ediyor. Böyle olduğu sürece ben öpüp başıma koyarım. Çok seviniyorum, hep iyi olsun" dedi.

"ARDA'YI KARŞIMDA GÖRSEM ELİM AYAĞIM TİTRER"

Arda Kural'ın "Yıldız'la ayrıldıktan sonra 2 yıl acı çektim" sözlerine de cevap veren Asyalı, sözlerine şöyle devam etti: "Bir de bana sorsunlar. İlk aşk olduğu için çok kuvvetliydi. Öyle bir duygu ben daha hiç yaşamadım. Bizi ayırdılar. İşin içinde her şey vardı. Biz onunla normal bir arkadaşlık geçiremedik, zordu. Biz ne zaman bir araya gelsek ağlaşırız. Birkaç yıl önce karşılaştık hatta bir araya gelmeye çalıştık. O zaman depresyonda olduğu için olmadı. Arda'yı karşımda görsem elim ayağım titrer. Üzücü bir şey ama her şey kısmet ve alın yazısı."

"YOĞUN DUYGULARIMIZ OLMASAYDI ARKADAŞ OLURDUK"

"Rahmetli anneannem, anneme 'bu çocukları evlendirmezsen ileride çok büyük acı çekecekler' demiş. Dediği de çıktı, çok acı çektik. Bu bizim elimizde olan bir şey değildi. Onun sağlıklı olduğunu görünce çok sevindim ve mutlu oldum. O da benim mutlu olmamı ister ben de onun. Beni hiçbir zaman üzmek istemez. Kendi problemlerinin farkına varıp uzaklaşmayı seçti. Eğer ki ikimizin arasında yoğun hisler olmasaydı biz arkadaş olurduk. Benim için çok ayrı bir yerde. Arada yoğun duygular olduğu için arkadaş kalamadık."

"BİZİM AŞKIMIZ FİLMLERDEKİ GİBİYDİ"

"O telefonda bile konuşmaya çok cesaret edemiyor. Benim hayatımda ciddi bir şey yok, Arda'nın da yok. Sizce bizim neden bir başkasıyla ilişkimiz yürümüyor? Çünkü hiçbir şey onun önüne geçemiyor. Birbirimizi yıpratırsak o yaraları sarmak çok zor olur. Bizimki filmlerdeki gibiydi. Allah herkese böyle bir şey yaşamayı nasip etsin."