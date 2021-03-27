DÜZCE- DRONE - Heyelan ve çökme meydana gelen Batı Karadeniz bağlantı yolunda çalışma başlatıldı

Heyelan ve buna bağlı çökme nedeniyle iki yönlü trafiğe kapatılan D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda çalışma başlatıldı.