DÜZCE- DRONE - Heyelan ve çökme meydana gelen Batı Karadeniz bağlantı yolunda çalışma başlatıldı
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DÜZCE- DRONE - Heyelan ve çökme meydana gelen Batı Karadeniz bağlantı yolunda çalışma başlatıldı

Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Heyelan ve buna bağlı çökme nedeniyle iki yönlü trafiğe kapatılan D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda çalışma başlatıldı.

Heyelan ve buna bağlı çökme nedeniyle iki yönlü trafiğe kapatılan D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda çalışma başlatıldı.

Düzce ile Zonguldak arasında ulaşımın sağlandığı kara yolunun, Düzce istikameti Çiçekpınar köyü mevkisinde dün akşam heyelan nedeniyle ulaşıma kapanmasının ardından Karayolları ekiplerince alternatif yol oluşturmak için çalışma yürütülüyor.

Düzce istikametinde çökme meydana gelen yol, drone ile görüntülendi.

Jandarma ekipleri Şifalı Su ile Akçakoca Sapak mevkilerinde önlem alarak araç geçişine geçişine izin vermiyor.

İstanbul istikametine gidecek araçlar, Sakarya-Kocaali yönüne, Ankara yönüne gidecek araçlar ise Zonguldak- Ereğli yoluna yönlendiriliyor.

Öte yandan Karayolları Genel Müdürlüğünden gönderilen teknik heyet, 85 metrelik bölümünde çökme meydana gelen yolda inceleme yaptı.

DÜZCE- DRONE - Heyelan ve çökme meydana gelen Batı Karadeniz bağlantı yolunda çalışma başlatıldı
DÜZCE- DRONE - Heyelan ve çökme meydana gelen Batı Karadeniz bağlantı yolunda çalışma başlatıldı
DÜZCE- DRONE - Heyelan ve çökme meydana gelen Batı Karadeniz bağlantı yolunda çalışma başlatıldı
DÜZCE- DRONE - Heyelan ve çökme meydana gelen Batı Karadeniz bağlantı yolunda çalışma başlatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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