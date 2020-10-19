Heyelan sonrası inşaat temelinden kafatası ve kemikler çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Heyelan sonrası inşaat temelinden kafatası ve kemikler çıktı

19.10.2020 19:30 | Son Güncelleme: 19.10.2020 19:34
Heyelan sonrası inşaat temelinden kafatası ve kemikler çıktı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, gece boyunca etkili olan sağanak nedeniyle temelinde toprak kayması meydana gelen inşaatta bir torba içinde 2 insana ait olduğu belirlenen kafatası ve kemikler bulundu.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, gece boyunca etkili olan sağanak nedeniyle temelinde toprak kayması meydana gelen inşaatta bir torba içinde 2 insana ait olduğu belirlenen kafatası ve kemikler bulundu. Kemikler incelenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'ndaki Mehmet- Sevim Ünal çiftine ait arsa üzerinde yapımı devam eden inşaata sabah saatlerinde gelen işçiler, gece boyunca etkili olan sağanak nedeniyle kayan temel toprağının arasında bir poşet buldu. Poşeti açtıklarında içinde iki insana ait kafatası ile kemikler olduğunu fark eden işçiler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine inşaat gelen polis ekipleri, bölgede inceleme yaptıktan sonra Aydın Müze Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Bunun üzerine Müze Müdürlüğü görevlileri de bölgeye gelip, kafatası ve kemikleri inceledi. Görevliler, kafatası kemiklerinin Antik Çağ'a ait olmadığına karar verdi.

Polis, kemikleri inceleme yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderip, soruşturma başlattı.ARSA SAHİBİ: HABERİM YOK

Arsasını kat karşılığı müteahhide verdiğini belirten Mehmet  Ünal, "Olup, bitenlerden bugün haberim oldu. Bu arsayı, 20 yıl önce Belediyeden satın almıştım" dedi.


Heyelan sonrası inşaat temelinden kafatası ve kemikler çıktı
Heyelan sonrası inşaat temelinden kafatası ve kemikler çıktı
Heyelan sonrası inşaat temelinden kafatası ve kemikler çıktı
Heyelan sonrası inşaat temelinden kafatası ve kemikler çıktı
Heyelan sonrası inşaat temelinden kafatası ve kemikler çıktı
Heyelan sonrası inşaat temelinden kafatası ve kemikler çıktı
Heyelan sonrası inşaat temelinden kafatası ve kemikler çıktı
Heyelan sonrası inşaat temelinden kafatası ve kemikler çıktı
Heyelan sonrası inşaat temelinden kafatası ve kemikler çıktı
Heyelan sonrası inşaat temelinden kafatası ve kemikler çıktı
Heyelan sonrası inşaat temelinden kafatası ve kemikler çıktı
Heyelan sonrası inşaat temelinden kafatası ve kemikler çıktı
Heyelan sonrası inşaat temelinden kafatası ve kemikler çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat GÜRKAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Sergey Lavrov Mustafa Şentop Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Şevval Sam Yasmin Erbil Sadri Alışık
Spor Can Bartu Fatih Terim Şenol Güneş Rıza Çalımbay Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Çocuk Bursa Kıbrıs Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Heyelan sonrası inşaat temelinden kafatası ve kemikler çıktı - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.10.2020 19:34:45. #1.14#
title