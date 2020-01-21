Heyelan mağdurları hayvanlarını bırakıp gidemiyor

21.01.2020 09:42 | Son Güncelleme: 21.01.2020 12:19

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı kırsal Eğridere Mahallesi'nde 16 Şubat 2019'da meydana gelen heyelanın ardından birçok vatandaş kiralık evlere yerleştirildi. Ancak geçimini hayvancılıkla sağlayan bazı mahalle sakinleri, hayvanlarını bırakamadıkları için elektrik ve su olmayan afet bölgesinde riskleri göze alarak yaşamaya devam ediyor.



İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Eğridere Mahallesi'nde 16 Şubat 2019'da heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle çok sayıda ev kullanılamaz hale gelirken, toplamda 27 ev tehlike nedeniyle tahliye edildi. Heyelanın ardından Eğridere Mahallesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla afet bölgesi kabul edildi. Bölge sakinleri, Bornova Kaymakamlığı tarafından kiraya yerleştirildi ancak geçimlerini hayvancılıkla sağlayan bazı vatandaşlar, hayvanlarını bırakamadıkları gerekçesiyle kendi evlerinde kalmaya devam ediyor.



"Hayvancılık yapmazsak geçinemeyiz"



Eğridere sakinlerinden bir vatandaş, "Kaymakamımız da Valimiz de yardımcı oldu bize kiralık ev gösterdiler ama biz buradan ayrılamayız. Buradakiler hayvancılıktan gelir elde ediyor. Hayvancılık yapmazsak geçinemeyiz. Kiraya çıkıp hayvanları başıboş bırakırsak da hırsızlık oluyor. Gidebilen kiraya gitti ama biz gidemiyoruz. Bu bölge afet bölgesi olduğu için 'risk altındaki evlerden çıkın' diyorlar ama bizim evlerimizde bir risk yok. Bizim için buraya yakın bir yere 10 konteyner ev kuruldu ama oraya da elektrik ve suyun bağlanması gerekiyor. Kendi evlerimizde de elektrik ve su yok. Birkaç aydır bu şekilde yaşıyoruz. Çocuklar gaz lambası altında ders çalışıyor" dedi.



Kiraya gidersek hayvanları nereye götüreceğiz?



Adem Boğaziçi isimli vatandaş da, "Heyelan olalı neredeyse bir sene oluyor. Bu bölge 'afet bölgesi' ilan edildi ama aslında bizim oturduğumuz evlerde hiçbir sıkıntı yok. Burada tekrar ölçüm yaparlarsa evlerimizde sıkıntı olmadığı anlaşılır. Ben kiraya çıktım ama hayvanlarım hala burada. Hırsızlık olayları oluyor. Ben hayvancılık yapmazsam çocuklarımı nasıl büyüteceğim? Bize kira parası veriyorlar ama hayvanlarımızı ne yapacağız bilmiyoruz. 'Evlerde kalmak riskli' diyorlar. Bu yüzden buraya 10 konteyner kuruldu. Onlara da su ve elektrik bağlanması gerekiyor. Şu anda kendi evlerimizde de elektrik ve su yok" diye konuştu.



Yetkililer ise önümüzdeki birkaç gün içinde konteynerlerdeki elektrik ve su probleminin çözüleceğini belirtti. - İZMİR

Kaynak: İHA