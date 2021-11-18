HEYBELİADA'YI YAKAN SANIĞA 12 YIL HAPİS VE 40 BİN LİRA ADLİ PARA CEZASI

'SANIK AŞAĞI İÇİNDİĞİ İÇİN NET OLARAK GÖRDÜM'

Heybeliada'da geçtiğimiz yıl 12 Temmuz'da çıkan orman yangınıyla ilgili davanın duruşması Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmala duruşmaya tutuksuz sanık Sedat Demir'in avukatı katıldı.

MÜTALAADA SANIĞIN ELİNDE ÇIKAN ASETON HATIRLATILDI

CEZADA İNDİRİM YAPILMADI

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 61 bin 805 metrekare alanı kaplayan ormanın yandığı ve bilirkişi tarafından yapılan incelemeye göre de yangının doğal yollarla çıkmadığı, yangın çıkan ormanlık alanda izmarit, mangal ateşi gibi faktörlere rastlanmadığı, yangının çıkış noktasının tam olarak belirlenemediği anlatıldı. İddianamede sanık Sedat Demir'in "Kasten orman yakma" suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası ve 10 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılması talep ediliyordu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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