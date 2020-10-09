HES kodu alma nasıl yapılır? HES kodu nasıl alınır? Hes kodu sorgulama | HES kodu nedir, kaç gün geçerlidir?
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HES kodu alma nasıl yapılır? HES kodu nasıl alınır? Hes kodu sorgulama | HES kodu nedir, kaç gün geçerlidir?

09.10.2020 14:23 | Son Güncelleme: 09.10.2020 14:26
HES kodu alma nasıl yapılır? HES kodu nasıl alınır? Hes kodu sorgulama | HES kodu nedir, kaç gün geçerlidir?

Tüm toplu kullanım alanlarda koronavirüsün bulaşma riskini azaltmak için uygulamaya koyulan HES kodu nedir? HES kodu nerelerde kullanılır? HES kodu ne işe yarar? HES kodu alma nasıl yapılır? HES kodu nasıl alınır? Hes kodu sorgulama

İstanbul'da 23 Eylül Çarşamba gününden itibaren ilk olarak kamu kurumlarına randevu talepleri öncesi ve bu kurumlara girişlerde zorunlu olan HES kodu, şimdi pek çok işlem için kullanılmaktadır. HES kodu nedir? HES kodu nerelerde kullanılır? HES kodu ne işe yarar? HES kodu alma nasıl yapılır? HES kodu nasıl alınır? Hes kodu sorgulama nasıl yapılır?

HES KODU NEDİR?

T.C. Sağlık Bakanlığı önlemleri kapsamında zorunlu hale getirilen yeni bir uygulamadır. Özellikle güvenli sosyal hayat sunmak için geliştirilen hes kodu Covid-19 ya da temaslı olan vatandaşlarımız toplu ulaşım aracı kullanmamasına yardımcı olur. Birlikte seyahat ettiğiniz diğer kişilerin sonradan Covid-19 testinin pozitif olması halinde sizi bilgilendirebilmemiz için kullanılır.

HES kodu alma nasıl yapılır? HES kodu nasıl alınır? Hes kodu sorgulama | HES kodu nedir, kaç gün geçerlidir?

HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodu üç yöntem ile alınır

HES kodunuzu;

  • Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması ( iOS ve Android) ile,
  • 2023 kısa numarasına göndereceğiniz SMS ile;

HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023'e SMS göndererek,

Mavi Kartlı veya TC kimlik numarası 97, 98, 99 ile başlayan kişiler; HES yazıp aralarına boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023'e SMS göndererek,

T.C. Kimlik veya Yabancı Kimlik (99,98,97 ile başlayan) Numarası bulunmayan kişiler için Pasaport bilgileri ile; HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla, Uyruk, Pasaport Seri Numarası, Doğum yılı, Soyadı yazarak 2023'e SMS göndererek,

HES kodu alma nasıl yapılır? HES kodu nasıl alınır? Hes kodu sorgulama | HES kodu nedir, kaç gün geçerlidir?
  • e-Devlet ile,

e-Devlet üzerinden HES Koduna ait işlemler; üretme, silme, sorgulama ve detaylarını görüntüleme işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

18 yaş altı çocuklarınız için HES kodunu e-Devlet üzerinden oluşturabilirsiniz.

18 yaş altı çocuklarınız için HES kodunu SMS ile temin edebilirsiniz. Hayat Eve Sığar uygulaması ve e-Devlet üzerinden çocuklarınıza HES kodu oluşturmak için çalışmalar yapılmakta olup, yakın zamanda hizmetinize sunulacaktır.

HES kodu almak için buraya tıklayınız

HES kodu alma nasıl yapılır? HES kodu nasıl alınır? Hes kodu sorgulama | HES kodu nedir, kaç gün geçerlidir?

HAYAT EVE SIĞAR KODU NASIL ALINIR?

"Hayat Eve Sığar" uygulaması üzerinden, "HES Kodu İşlemleri" bölümüne girilir.

"HES Kodu Oluştur" butonuna tıklanır. Kod kullanım süresi seçilir ve kod oluşturulur.

HES uygulamasını AppStore'dan indirmek için tıklayın.

HES uygulamasını Google Play'den indirmek için tıklayın.

HAYAT EVE SIĞAR WEB SİTESİ

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