Herkes tek yürek oldu! Ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları duygulandırdı

Aralarında Serenay Sarıkaya, Pelin Akil, Çağla Şıkel, Cem Yılmaz ve Tarkan gibi ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından Mustafa kemal Atatürk için paylaşımlar yaptı.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, 82 yıl önce bugün hayata gözlerini yumdu. Saat 09.05'te saygı duruşunda bekleyen ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından da duygu dolu paylaşımlar yaptı.

İşte ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları...

CEM YILMAZ

"Mekanın cennet olsun, büyük Türk Atatürk... Ne mutlu vatanını, milletini, Cumhuriyetini sevene..."

DEMET AKBAĞ

"Hiç bitmeyecek sonsuz sevgi ve saygıyla... Ruhun şad olsun Ata'm, izindeyiz."

TARKAN

"10 Kasım 1938... Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve sevgiyle anıyoruz..."

SERENAY SARIKAYA

"10 Kasım 1938..."

PELİN AKİL

"Canım Ata'm. Dün de bugün de ve daima... Özlemle ve minnetle anıyoruz"

ÇAĞLA ŞIKEL

"Büyük bir Sevgi ,Saygı ve Özlem ile..."

DOĞA RUTKAY KAMAL

"Liderim, ulu önderim... Gazi Mustafa Kemal... Hasretle... Saygıyla anıyorum... İlelebet!"

HANDE SUBAŞI

"Canım Atam, büyük bir özlem ve minnetle her daim kalplerimizdesin... Seni çok seviyoruz."

DEMET AKALIN

"Sevgi ve saygıyla 10 Kasım..."

NİLGÜN BELGÜN

"Sevgi, Saygı ve Minnetle Atam????????Türk kadınları olarak sana minnettarız..."

ARZUM ONAN

"Sonsuza kadar. Özlemle, saygıyla, minnetle..."

ALİ SUNAL

"Saygı sevgi özlem ve minnetle..."

FAZIL SAY

"Sevgiyle saygıyla anıyorum. MustafaKemal Atatürk, 10 Kasım... Not; Benim hiç bilmediğim bu nadir fotoğrafı ekibim bulmuş, sağ olsunlar, ilginç bir anı, teşekkür ederim."