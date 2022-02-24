Herkes ona "Esnek kız" diyor

İZMİR (İHA) - İzmir depreminde evi ağır hasar aldığı için madalyalarının yarısı enkazda kalan cimnastikçi Burçak Şenman, buna rağmen motivasyonunu kaybetmedi. Geçen yıl ritmik cimnastikte 'senior' kategorisinde birinci olarak 'cimnastiğin kraliçesi' anlamı taşıyan özel tacı da takan Şenman, çevresinde "Esnek kız" olarak tanınıyor.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Programı öğrencisi Burçak Şenman (20), henüz 3 yaşındayken çok hareketli olduğu için ailesi tarafından cimnastiğe yönlendirildi. 11 yaşında milli takıma seçilen Şenman, bugüne dek ulusal ve uluslararası pek çok başarı elde ederek 80'in üzerinde madalyanın sahibi oldu. 30 Ekim 2020'de İzmir'de meydana gelen depremde Bayraklı ilçesindeki evleri ağır hasar alan Şenman, kendilerine verilen yarım saatlik süre içerisinde madalyalarının ancak yarısını kurtarabildi. Bu durumun moralini bozmadığını, aksine daha fazla madalya kazanmak için motive olduğunu belirten genç cimnastikçi, geçen yıl ritmik cimnastikte 'senior' kategorisinde birinci olarak 'cimnastiğin kraliçesi' anlamı taşıyan özel tacı da taktı. Pandemi nedeniyle yarışmalara online katılmayı sürdüren Şenman, okul arkadaşları tarafından "Esnek kız" diye tanınıyor.

"Mutlu ve gururluyum"

Spor kariyerinden bahseden Şenman, "Annem, ben 3 yaşındayken çok yaramaz bir çocuk olduğum için beni cimnastiğe göndermiş. 11 yaşında aerobik cimnastik alanında milli takıma seçildim. Daha sonra uluslararası başarılar elde ettim. En son da online olarak katıldığım yarışmada kraliçe oldum. Kendimi mutlu ve gururlu hissediyorum. Pandemiden dolayı online yarışmalara katılmaya devam ediyorum. Uluslararası yarışmalarda okulumu ve ülkemi temsil etmeye devam ediyorum. Bulgaristan'da 3-4-5 Mart'ta yapılacak yarışma için görüntülerimi yolladım. İleride cimnastik branşına devam etmeyi istiyorum" dedi.

"Sınıfta takla attığım da oluyor"

İzmir depreminde evi hasar aldığı için madalyalarının yarısını enkaz altında bırakan Şenman, "Eşyalarımızı almak için bize yarım saatlik bir süre tanındı. 80 küsur madalyanın yarısını alamadım. Ev yıkıldıktan sonra madalyalarım da gitmiş oldu. Bu durum moralimi bozmadı. Yenilerini kazanmak için motive oldum" diye konuştu. Spor ve okul hayatını bir arada sürdüren Şenman, sözlerini şöyle tamamladı: "Spor, hayatımda disiplini sağlıyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümünde okuyorum. Derslerimle birlikte sporu da devam ettiriyorum. Disiplinli olmam, derslerim için de faydalı oluyor. Antrenmanlarımı ya Güzelbahçe'deki spor salonunda ya da okulumdaki salonda yapıyorum. Arkadaşlarım da hocalarım da beni çok destekliyor. Arkadaşlarım bana 'Cimnastik kraliçesi' ya da 'Esnek kız' diye sesleniyor. Derste İngilizce sunum yapacağımız zaman cimnastiği anlatıyorum, anlatırken sınıfta takla attığım da oluyor. Bana bu yüzden 'Esnek kız' diyorlar. Böyle dediklerinde mutlu oluyorum." - İZMİR