Hercai: Zehra kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Hercai: Zehra karakterini canlandıran Feride Çetin kimdir?

ATV'nin başladığı ilk günden itibaren büyük bir beğeni toplayan Hercai dizisi her pazar izleyicileri ile buluşuyor. Hercai oyuncuları merak ediliyor. Hercai: Zehra Şadoğlu kimdir , gerçek adı nedir, nereli? Hercai: Zehra karakterini canlandıran İlay Erkök kimdir?

Feride Çetin'in başrollerinde yer aldığı Hercai dizisinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Hercai oyuncuları merak ediliyor. Hercai: Zehra Şadoğlu kimdir , gerçek adı nedir, nereli? Hercai: Zehra Şadoğlu karakterini canlandıran Feride Çetin kimdir? İşte detaylar haberimizde...

HERCAİ: ZEHRA ŞADOĞLU GERÇEK ADI NEDİR?

Hercai dizisinde Zehra Şadoğlu karakterini "Feride Çetin" canlandırıyor. Feride Çetin'in dizideki karakterinin adı "Zehra Şadoğlu"dur.

HERCAİ: ZEHRA ŞADOĞLU KİMDİR?

Hazar Şadoğlu'nun karısı, Reyyan ve Gül'ün anneleridir. Kocasına ve çocuklarına büyük bir sevgi ve sadakatle bağlıdır Zehra. Yumuşak başlı bir insan olmasına rağmen evlatlarına karşı bir tehdit sezdiğinde aslan kesilir. kendini kızlarının ve kocasının mutluluğuna adamış bir anne ve vefakâr bir eştir.

HERCAİ: FERİDE ÇETİN KİMDİR?

Feride Çetin (d. 5 Kasım 1980, İstanbul), Türk oyuncu.

Bulgaristan göçmeni bir ailenin çocuğu olarak 5 Kasım 1980 yılında İstanbul'da dünya'ya gelen Feride Çetin, 2001 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV Sinema Bölümü'nü bitirdi ve ardından Marmara Üniversitesi'nde Sinema-TV yüksek lisansı yaptı. Marmara Üniversitesindeki lisansüstü eğitimine doktora öğrencisi olarak devam etmektedir.

Kariyerinin ilk zamanlarında kamera arkasında olmakla ilgilenen Çetin, bir dönem Tiyatro Araştırmaları Laboratuvarı adıyla Ayla Algan, Erol Keskin gibi önemli isimlerin açtığı deneysel tiyatro atölyesinin seçmelerini kazanmış ve burada bir seneye yakın ders almıştır. Ardından Kutluğ Ataman'ın asistanı olmak için gittiği İki Genç Kız filminin setinde Ataman tarafından keşfedilip filmin başrolüne seçilmiş ve büyük beğeni toplayan Behiye karakterini canlandırarak oyunculuk macerasına başlamıştır.

2006 yılında İki Genç Kız filmindeki performansıyla 13. Adana Altın Koza Film Festivalinde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görülmüştür. Aynı yıl 17. Ankara Film Festivali ve 11. Sadri Alışık Sinema Ödüllerinden de Umut Veren Sinema Oyuncusu ödüllerini alarak toplamda üç ödül kazanmıştır.

Oyunculuğun yanı sıra çevirmenlik, dergicilik, gazetecilik deneyimi de olan genç oyuncunun kendisinin yönettiği 15 kadar kısa filmi de bulunmaktadır.

Kendisi ayrıca ingilizce, almanca ve ispanyolca olarak üç dil bilmektedir. Zaman zaman Radikal Kitap ekine de yazılar yazmakta olan Çetin, televizyonda son olarak 2011 yılında Star Tv'de yayınlanan Anneler İle Kızları dizisinde Gülizar karakterini canlandırmıştır.

Bunun dışında 2011 yılında gerçekleştirilen 48. Antalya Altın Portakal Film Festivalinde en iyi film ödülünü kazanan Güzel Günler Göreceğiz filminde beş ana karakterden biri olan Figen karakterine hayat vermiştir.

Tiyatro çalışmalarına da ağırlık veren oyuncu 2011 yılında Umut Prodüksiyon Tiyatrosu tarafından sahneye konulan Yalan İçinde Yalan isimli tiyatro oyununda Heather Fazackerly karakterini canlandırmıştır.

Kendisi 2013 yılında gösterime girecek Semir Aslanyürek'in filmi Lal ve Altan Dönmez'in yönettiği Taş Mektep adlı iki filmle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanmaktadır.

SİNEMA FİLMLERİ

Taş Mektep -2013

Lal -2013

Aziz Ayşe -2012

Güzel Günler Göreceğiz -2012

Ulak - 2008

Gomeda -2007

İki Genç Kız -2005

DİZİLER

Hercai 2019

Eve Dönüş 2015

Anneler ile kızları 2011

Aşk ve Ceza 2010

Yalancısın Sen 2009

Son Ağa 2008

Hatırla Sevgili 2007-2008

Rüya Gibi 2006