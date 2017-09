Her Yıl, 31 Milyon 500 Bin Kişide Sepsis Hastalığı Ortaya Çıkıyor

DÜNYADA, her yıl 31 milyon 500 bin kişide sepsis hastalığı ortaya çıktığı; sepsis hastası 5,5-8 milyon kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.



Türkiye'de sepsis gelişen hastaların, hasta ölüm oranlarının ise hastalığın şiddetine bağlı olmakla birlikte ortalama yüzde 60 civarında olduğunun tahmin edildiği açıklandı. Sepsisin akciğer kanseri, prostat kanseri, meme kanseri ve AIDS toplamından daha fazla kişide görüldüğü kaydedildi.



Dünya Sepsis Günü ile ilgili Türk Yoğun Bakım Derneği ve Sağlık Bakanlığı'nca ortaklaşa yürütülen eğitim programı kapsamında 2017-2018 Eğitim Kampanyası Tanıtım Sunumu, basın toplantısıyla açıklandı. Toplantıya, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bahaddin Güzel, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülfem Elif Çelik ve Türk Yoğun Bakım Derneği İkinci Başkanı Prof. Dr. Necmettin Ünal katıldı. Türkiye'de sepsis gelişen hastaların hastane ölüm oranlarının, hastalığın şiddetine bağlı olmakla birlikte ortalama yüzde 60 civarında olduğunu belirten Prof. Dr. Ünal, "Her yıl Sepsis gelişen hastaların 5,5- 8 milyonunun hayatını kaybettiği düşünülmektedir. ABD'de her yıl 1 milyon 670 bin kişide Sepsis gelişmekte ve bu hastaların 258 bini hayatını kaybetmektedir. İngiltere'de her yıl 150 bin- 260 bin kadar Sepsis vakası görülmektedir. Sepsis, akciğer kanseri-prostat kanseri-meme kanseri-AIDS toplamından daha fazla kişide görülmektedir" dedi.



YENİ VE YAYGIN SEPSİS EĞİTİMİ PLANLAMASI



Sepsise karşı savaşta, sağlık personelinin ve halkın farkındalığının büyük önem taşıdığını belirten Prof. Dr. Ünal, sepsis tanımlaması ve tedavi prensiplerinin 2016 yılı Aralık ayında yeni bilimsel bulgular nedeniyle değiştirildiğini belirtti. Bununla ilgili tüm sağlık personelinin acil olarak eğitim alması gerektiğini kaydeden Prof. Ünal, şöyle devam etti:



"Eğitimin neden önemli ve acil olduğu, ayrıca tüm sağlık personelini kapsamına alma zorunluğu taşıdığı aşağıdaki kısa bilgilerden kolayca anlaşılabilmektedir. Tanı ve tedavinin geçikmeden yapılabilmesi ve böylelikle Sepsis görülme sıklığı ile Sepsis nedeniyle ölümlerin azaltılabilmesi için halkın farkındalığı büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle basının konuyu gündeme alması ve gündemde tutması büyük önem taşımaktadır" Prof. Dr. Ünal, Mayıs 2017'de Cenevre'de gerçekleşen Dünya Sağlık Örgütü Genel Kurulu'nda (Dünya Sağlık Asamblesi) sepsisle ilgili yapılan oturumda alınan kararları ise şöyle açıkladı:



"Sepsis önemli hastalıklar listesine alınmıştır. 13 Eylül Dünya Sepsis Günü aktivitelerine tüm üye ülkelerde daha fazla ve sürekli destek olunmalıdır. Sağlık çalışanları SEPSİS konusunda eğitilmelidir. Halkın farkındalığı arttırılmalıdır. Sepsis'in önlenmesi, tanısı ve tedavisi üye ülkelerin sağlık sistemlerinin önemli bir parçası haline getirilmelidir. Tüm ülkelerde enfeksiyonları önleme ve kontrol programları oluşturulmalıdır. Antibiyotik direnci artışı önlenmeli ve hatta azaltılmalıdır. Bu amaçla DSÖ global aksiyon planı ile uyumlu antibiyotik kullanımı sağlanmalıdır. Sepsis vakalarının takip ve raporlanması iyileştirilmelidir. Bu amaçla ciddi bir bütçe oluşturulmuştur. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı 2018 sonuna kadar Sepsis ve onun global sonuçları hakkında bir rapor hazırlayacaktır. Üye ülkeleri yeterince desteklemelidir. Diğer Birleşmiş Milletler organizasyonları ile iş birliği yapılmalıdır. Alınan kararların uygulanması ile ilgili olarak 2020 yılındaki Dünya Sağlık Asamblesine sunulmak üzere bir rapor hazırlayacaktır."



SEPSİS NEDİR?



Sepsis'in, vücuttaki herhangi bir enfeksiyona karşı vücudun aşırı derecede ve hayatı tehdit eden reaksiyonundan kaynaklanan, doku hasarına, organ yetmezliğine ve ölümüne yol açabilecek komplikasyon olduğu belirtildi. Sepsis'e en sık Akciğer (Zatürre), idrar yolu, karın, cilt ve barsak enfeksiyonlarının neden olduğu belirtildi. Sepsis'e bağışıklık sistemi zayıflamış, 65 yaşında veya daha yaşlı, 1 yaşından daha küçük kişilerde riskin daha yüksek olduğu, kronik hastalıkları olanların riskinin yüksek, şeker hastalarında, AIDS, kanser, böbrek veya karaciğer hastalığı, ciddi yanık ve fiziksel travma geçirenlerin risk konumunda olduğu belirtildi. SEPSİSİN BELİRTİ VE BULGULARI Sepsis'in birçok belirti ve bulgunun farklı kombinasyonlarla bir araya gelmesi sonucu ortaya çıkabileceği belirtilerek, "Sepsis, bir enfeksiyon hastalığı sonucunda ortaya çıktığından öncelikle enfeksiyona bağlı belirtiler (öksürük, balgam çıkartma, ishal, kusma, boğaz ağrısı gibi, buna ek olarak titreme, ateş veya vücut ısısı düşüşü, rahatsızlık hissi veya ağrı, nemli veya terli cilt, nefes alıp vermede sıkıntı, kalp hızı artışı ve idrar çıkışının olmaması durumunda oluşur" denildi. - Ankara