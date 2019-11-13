Her şey masa takviminde yer alan Trysa Heroonu fotoğrafıyla başladı

13.11.2019 11:32 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:33

ANTALYA Tanıtım Vakfı'nın (ATAV) geçmiş dönemlerde bölgeden kaçırılan 8 tarihi eserin ait oldukları yere iadesi için başlatılan projede, imza kampanyasında 7 bin 600 imzaya ulaşıldı. 100 bin imzaya ulaşıldığında UNESCO'ya başvuracaklarını belirten ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, vakfın iki yıl önce hazırladığı 'Memleketim Antalya- Toprağına Beklenen ve Kavuşanlar' temalı masa takviminde yer alan Trysa Heroonu eserinin fotoğrafının projeyi başlatan fotoğraf olduğunu söyledi.

ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, Antalya'dan kaçırılan ve çeşitli ülkelerin müzelerinde sergilenen Nereidler Anıtı, Harpy Anıtı, Payava Lahdi, Ksanthos F-G-H Anıtı, Trysa Antik Kenti'nden Trysa Heroonu ve Sion Definesi, Myra Kaya mezarlarından bir çocuk kabartması, Perge Antik Kenti'nden Tyke Heykeli'nin iadesi için change.org'ta başlatılan 'Eserler Ait Oldukları Yerlerde Güzeldir' projesinde, haziran ayından bu yana 7 bin 600 imzaya ulaşıldığını belirtti. Ege, projeye desteğin her geçen gün büyüdüğünü, 100 bin imzaya ulaşıldığında, eserlerin izinsiz el değiştirmesine karşı kamu spotlarıyla dikkat çeken UNESCO'ya başvuracaklarını söyledi.

Kaynak: DHA