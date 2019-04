Her İşe Koştu "Rekortmen Başkan" Oldu

RAMAZAN KAYA - Kayseri'nin Özvatan ilçesi Belediye Başkanı Halit Demir, Cumhur İttifakı'nın adayı olarak girdiği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre aldığı yüzde 84,01 oy ile yurt genelinde en yüksek oy oranıyla seçilen 3 belediye başkanından biri oldu.

Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Halit Demir, Özvatan ilçesinde 20 sandıkta kullanılan 3 bin 446 oyun 2 bin 895'ini aldı. Demir, 503 seçmenin oyunu alarak yüzde 14,60'ta kalan en yakın rakibi Millet İttifakı'nın İYİ Parti'li adayı Mehmet Bingöl'e büyük fark atarak seçimi kazandı.

Daha önce il genel meclis üyesi olarak ilçesine hizmet eden ve belediye başkanlığı göreviyle de halkın takdirini kazanan Demir, makam şoförü ve koruma bulundurmuyor.

Yeri geldiğinde belediyenin otobüs ve iş makinelerini de kullanan 4 çocuk babası 59 yaşındaki başkan, hayata geçirdiği pek çok projeyle de meslektaşlarına örnek oluyor.

Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerel seçimlerde aldığı yüksek oy oranıyla yeniden belediye başkanı seçildiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Seçim sürecinde toplum barışını ön plana çıkardıklarını vurgulayan Demir, "Toplumu birleştirmeye, birlikte hareket etmeye, herkese eşit mesafede hizmete etmeye çalıştık. Bu, insanlarımızda karşılık gördü. Buna bir açlık var, toplum bunu istiyor. Gerginlik istemiyor. 'Her şey Özvatan için' dedik, insanlar da bu yönde eğilim gösterdi, sağ olsunlar. Aldığımız rekor oy bizi çok hayrete düşürmedi. Benim bu nokta ve daha üzerinde bir beklentim vardı. Çalışmalarımız ve toplumun eğilimi bu yöndeydi." diye konuştu.

"Farklı bir belediye başkanıyım"

Gece gündüz demeden görevini büyük bir aşkla yaptığını vurgulayan Demir, şunları söyledi:

"Benim makam aracımın şoförü yoktur, korumam yoktur, yalnızım. Beni gece saat 02.00'de her yerde görebilirsiniz. Bir bakarsınız güneş enerjisinin oradayım. Silindire mi ihtiyaç oldu, hassas olduğundan dolayı üzerine çıkar kendim iş yaparım, otobüse mi ihtiyaç oldu hemen başına geçerim, kamyon ve tıra ihtiyaç oldu mu onları da kullanırım. Araçlarımızın, iş makinelerimizin hepsini kullanabilecek bir kapasiteye sahibim. Farklı bir belediye başkanıyım. Bizim gibi ilçelerin böyle olması gerekir. Buralarda belediyecilik halkın içinde, her işten anlayabilenlerin işidir. Sabah 09.00'da gelip akşam 17.00'de ayrılan, hafta sonu ortada görünmeyen insanların işi değildir. Belediye başkanı, her an insanların içinde, kapısı sonuna kadar açık, her insanı dinleyebilen, halka sormadan hiçbir şey yapmayandır. Bunlar benim ilkelerimdir. Bütün bunları yaptığınız zaman insanların gönlünü kazanırsınız."

"İnsanları doğduğu yerde doyurmalıyız"

Türkiye'de özellikle kırsaldan şehirlere göç olduğuna dikkati çeken Demir, "İnsanları doğduğu yerde doyurmalıyız" diyerek yola çıktıklarını ve bu yönde birçok projeye imza attıklarını kaydetti.

Geçen yıl İller Bankasından aldıkları 5 milyon lira kredi ile kurdukları 4 bin 200 güneş panelinden, bir megavat elektrik üreterek, 1 milyon 450 bin lira gelir elde ettiklerini anımsatan Demir, şöyle konuştu:

"Kazandığımız parayla tekrar bu ilçeye yönelik istihdam sahaları açacak bir fırsat ortamı yarattık. Bölgemizin doğal ürün olarak balımız, çömlek peynirimiz çok meşhurdur. Bunlara coğrafi işaretleme aldık. Şu anda pazarı var. Belediye bu konuyla ilgili öncülük yapıyor. Önümüzdeki hafta 450 dönüm nohut ekeceğim, patates ekeceğim. Belediyeler bu konularda örnek olmak zorunda. Yufkamız bölgemizin kültürel bir değeri. Belediyeye ait işletmemizde 25 kadına istihdam oluşturduk. Çift vardiya olmak şartıyla çalışıyorlar. Müthiş bir pazarımız var. Organik bir üretimimiz var, el açması ve odun ateşinde. Ayrıca AŞ evimiz var, vatandaşlara hizmet veriyor."

Yufka üretim tesisi ile 25 kadını iş sahibi yaptı

Özvatan Yufka Üretim Tesisi'nde çalışan Canan Göktaş, Özvatan Belediye Başkanı Demir'in yaklaşık 1,5 yıl önce açtığı tesis ile 25 kadına iş imkanı sağladığını ifade etti.

Yufkaların el yapımı olduğunu, oklava ile açıldığını ve odun ateşinde tandırda pişirildiğini dile getiren Göktaş, "Yufkalarımız katkısız, un, tuz ve su kullanarak yoğuruyoruz. Talep çok yoğun, yetişemiyoruz. Onun için çoğu zaman çift vardiya çalışıyoruz. Günlük bin 200 tane yufka çıkarıyoruz, çift vardiya çalıştığımız zaman 2 bin 400 tane çıkarıyoruz. Bu işle hem aile bütçemize katkıda bulunuyoruz hem de bizler için iyi oldu. Burada çok güzel bir çalışma ortamı var." şeklinde konuştu.

İlçe sakinlerinden çiftçi Burhanettin Özoğlu ise sosyal yönü ve parti ayrımı yapmadan çalışmalarından memnun oldukları için başkanı desteklediklerini belirtti.

31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre, Türkiye genelinde en çok oy alan belediye başkan adayı, Kırıkkale'nin Delice ilçesinde yüzde 85,5 oranında oy toplayan AK Parti'nin belediye başkan adayı Turgut Özdem oldu. Özdem'i, Rize'nin Güneysu ilçesinde yüzde 84,37 oranında oy alan AK Parti'nin adayı Rıfat Özer ve Kayseri'nin Özvatan ilçesinde geçerli oyların yüzde 84,01'ini alan Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Halit Demir takip etti.

