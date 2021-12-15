Trafik kazasında sevgilisini kaybeden şarkıcı Gülçin Ergül, hastaneden taburcu edildi - Haberler Magazin
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Trafik kazasında sevgilisini kaybeden şarkıcı Gülçin Ergül, hastaneden taburcu edildi

Trafik kazasında sevgilisini kaybeden şarkıcı Gülçin Ergül, hastaneden taburcu edildi
Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan - Haberler | Magazin

TABURCU OLDUBalıkesir'de trafik kazasında yaralanan Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül (36), tedavi gördüğü Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde doktorlar tarafından yapılan kontrollerinin ardından taburcu oldu.

BALIKESİR (DHA) - TABURCU OLDU

Balıkesir'de trafik kazasında yaralanan Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül (36), tedavi gördüğü Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde doktorlar tarafından yapılan kontrollerinin ardından taburcu oldu. Tekerlekli sandayle ile hastaneden çıkan Ergül'ün sol el parmaklarında kırık bulunduğu ve sarılı olduğu görüldü. Hastane çıkışında açıklama yapmayan Ergül'ün ailesiyle birlikte İzmir'e gideceği öğrenildi. Ergül, otomobile binerek yola çıktı.

Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR,

Trafik kazasında sevgilisini kaybeden şarkıcı Gülçin Ergül, hastaneden taburcu edildi

Trafik kazasında sevgilisini kaybeden şarkıcı Gülçin Ergül, hastaneden taburcu edildi

Hastanede tedavi gören Gülçin, kazada ölen sevgilisinin cenazesine katılamadı

Hastanede tedavi gören Gülçin, kazada ölen sevgilisinin cenazesine katılamadı

 Kazada kaybettiği sevgilisini paylaşan Gülçin Ergül, gelen tepkilerden sonra paylaşımını sildi

Kazada kaybettiği sevgilisini paylaşan Gülçin Ergül, gelen tepkilerden sonra paylaşımını sildi

Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan - Magazin Haberleri

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