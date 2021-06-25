Henüz 16 yaşındaydı! Kuma olmak istemediği için öldürülen Emine'nin vasiyeti ortaya çıktı

Kumalığı kabul etmediği için 7 çocuk babası amcasının oğlu tarafından öldürülen 16 yaşındaki Emine Karakaş'ın annesi Nurcan Karakaş, "Ben de kuma geldim. Kızımın aynı kaderi yaşamasını istemedim. Son isteği, o caninin cezasını çektiğini görmekti" dedi.

Diyarbakır'da, kendisinden 21 yaş büyük ve 7 çocuklu amcasının oğlu Aslan Karakaş (37) tarafından, kuma olmayı kabul etmediği için başından vurulan ve 138 gün sonra yaşamını yitiren 16 yaşındaki Emine'nin annesi Nurcan Karakaş kızının yaşadığı acıyı anlattı.

ANNESİ DE KUMA GELMİŞ

Kendisinin de 23 yıl önce kuma olarak geldiğini belirten anne Karakaş, kızının kendisiyle aynı kaderi yaşamasını istemediğini, kızının da istemediğini ve bu uğurda canından olduğunu söyledi. Eşini 12 yıl önce kalp krizinden kaybeden Nurcan Karakaş, 7 çocuğunu büyütebilmek için saçını süpürge etti.

İLK GÜNDEN BERİ KARŞI ÇIKTILAR

Kızlarından Emine ise babası öldüğünde henüz 4 yaşındaydı. 14'üne geldiğinde kendisinden 21 yaş büyük ve 7 çocuk babası olan amcasının oğlu Aslan Karakaş, Emine'ye göz koydu. Emine'yi kuma olarak almak istiyordu.

Kumalığın zorluklarını en iyi bilen Nurcan Karakaş, kızının da kendi kaderini yaşamamasını istediği için, buna karşı çıktı. Zaten Emine de bu talebi şiddetle reddetmişti.

OKULU BIRAKTI, 2 YIL EVDEN ÇIKAMADI

Sabah'ın haberine göre ısrarından vazgeçmeyen Aslan Karakaş, önce genç kızı zorla kaçırmaya kalkıştı. Ancak başarılı olamadı. Aileyi taciz edip, evlerinin önünde silahla havaya ateş açtı. Okulunu da bırakmak zorunda kalan Emine, 2 yıl boyunca korkusundan balkona dahi çıkamadı. Son olarak Batman'dan bir talibi çıkınca, 2 yıl sonra 18 yaşını doldurduğunda evlenmek üzere kabul etti.

SOKAK ORTASINDA KURŞUN YAĞDIRDI

Geçen 4 Şubat'ta da söz alışverişi için annesi ile Batman'a gitmek istedi. Ancak, araca otomatik silahla ateş açan Aslan Karakaş, Emine'yi başından ve karnından vurdu. Hastaneye kaldırılan Emine, 138 gün süren yaşam savaşını, önceki gün kaybetti. Olaydan sonra kayıplara karışan Aslan karakaş ise hâlâ yakalanamadı.

KATİLİ HALA FİRARDA

Emine ölünce soruşturmayı hızlandıran jandarma, Karakaş'ı yakalayabilmek için özel ekip kurdu. Aslan Karakaş'ın izini süren özel ekip, olası gizlenme yerlerine de operasyonlar yapıyor. Aslan Karakaş'ın fotoğrafı ve bilgileri de sınır kapıları ile 81 ilin jandarma ile emniyet müdürlüklerine gönderildi.

"KATİLİNİN CEZASINI ÇEKTİĞİ GÖRMEK, SON ARZUSUYDU"

Kızını elleriyle toprağa veren Nurcan Karakaş, "Kardeş gibi bir aradaydık. Emine, Aslan'a abi, eşine ise yenge diyordu. Ancak Aslan, kızı yaşında Emine'yi kuma almak istedi. Emine, 'sen ağabeyimsin, seni ağabey gibi sevdim, seninle evlenmem' dedi. Ben de 21 yaşında kuma gittiğim için buna karşı çıktım.

Kızımın da benimle aynı kaderi yaşamasını istemedim. Aslan, ciğerimi yaktı. Kızım, Aslan'ın yakalanıp cezasını çektiğini görmek istiyordu, son isteği de bu oldu. Katil bulunsun. Benim ciğerim yandı. Başka anaların yanmasın. Emine okumak istiyordu. Hayalleri vardı. Elinden aldılar. Bu davanın peşini bırakmayacağım" dedi.

Anne Karakaş, katilin yakalanması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi.